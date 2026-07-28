Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Kamu Kurumları İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Rehberi Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları için Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Rehberi” (“Rehber”), 27 Temmuz 2026 tarihinde Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır. Rehber, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları nezdinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) dair farkındalık düzeyini artırmak, veri koruma kültürünü güçlendirmek ve uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla hazırlanmıştır.

Rehber, başta kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları olmak üzere, Kanun kapsamındaki veri sorumlularının yükümlülüklerini ve kamu kurumları arasında hukuka uygun veri aktarımına ilişkin şartları örneklerle ele almaktadır. Rehberde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir:

Kamu kurumlarının taşra teşkilatları, yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının, veri sorumlusu tanımında yer alan kriterleri karşılamaları hâlinde ayrı ayrı veri sorumlusu sıfatını haiz olabileceği vurgulanmıştır,

Kamu kurum ve kuruluşları nezdinde işlenen kişisel verilerin, Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan genel ilkelere (hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğruluk, amaçla sınırlılık, ölçülülük ve saklama süresine riayet) uygun işlenmesi gerektiği belirtilmiştir,

Kamu kurumları arasında yahut kamu kurumları ile gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri arasında gerçekleştirilecek yurt içi aktarımların Kanun’un 8’inci, yurt dışına aktarımların ise 9’uncu maddesine tabi olduğu; buna karşılık aynı tüzel kişilik bünyesindeki çalışan veya birimler arası paylaşımın aktarım olarak nitelendirilmediği ifade edilmiştir,

Veri sorumlusu sıfatını haiz kamu kurumlarınca ilgili kişilerin, kişisel verilerinin hangi amaçla işlendiği, kimlere aktarıldığı ve sahip oldukları haklara ilişkin açık, sade ve anlaşılır biçimde aydınlatılması gerektiği açıklanmıştır,

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne ( “VERBİS” ) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine ilgili kamu görevlileri hakkında disiplin hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği hatırlatılmıştır,

) kayıt ve bildirim yükümlülüğüne uyulmaması hâlinde, Kurulun yapacağı bildirim üzerine ilgili kamu görevlileri hakkında disiplin hükümlerine göre işlem tesis edilebileceği hatırlatılmıştır, İlgili kişilerin Kurula şikâyet yoluna başvurmadan önce veri sorumlusuna başvuru yolunu tüketmesi gerektiği ve inceleme sürecinde bilgi ile belge taleplerine süresinde cevap verilmesinin önemine yer verilmiştir,

İnceleme süreçlerinde Kurul kararlarının tebliğ tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yerine getirilmesi gerektiği; bu yükümlülüğe aykırılık hâlinde yalnızca işlemi yapan personelin değil veri güvenliğine ilişkin tedbirleri almaktan sorumlu kişilerin de disiplin sürecine konu olabileceği değerlendirilmiştir,

Kanun’un tam ve kısmen uygulanmayacağı istisna hâlleri örneklerle ele alınmış; denetleme veya düzenleme görevi ile disiplin soruşturması kapsamında yapılan veri işlemenin kısmi istisna niteliğinde olduğu ve bu istisnanın yalnızca ilgili görevle doğrudan bağlantılı işlemlerle sınırlı kaldığı açıklanmıştır,

Bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması amacıyla yapılacak veri paylaşımlarının da ölçülülük ve amaçla sınırlılık ilkelerine tabi olduğu dikkat çekilmiştir.

Rehber’e buradan ulaşabilirsiniz.