KVKK-Belediyelerin Turistik Tanıtım Amacıyla Yaptığı Canlı Yayınlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından “Belediyelerin Turistik Tanıtım Amacıyla Yaptığı Canlı Yayınlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu” yayımlandı1.

Kurum, 23 Haziran 2026 tarihli duyurusunda; belediyeler tarafından turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi il veya ilçelerin işlek ya da turistik bölgelerine kameralar kurulduğu ve kamera görüntülerinin belediyelerin internet sitesinde herkesin izleyebileceği şekilde canlı olarak yayımlandığı yönünde çok sayıda ihbar ve şikâyet intikal ettiğini belirtmiştir. Bu uygulamanın ülke genelinde yaygın olduğu tespit edildiğinden, kişisel veri güvenliğinin sağlanması ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Duyuruda yer alan değerlendirmeler özetle aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yürütülen incelemelerde, belediyelerce konumlandırılan kameraların açıları sebebiyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği tespit edilmiştir. Bu verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu gözetildiğinde; kamerayla izleme, görüntüler kaydedilmese dahi internet üzerinden canlı olarak yayımlanması, kişisel verileri erişilebilir kıldığından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) kapsamında bir kişisel veri işleme faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bundan hareketle, veri sorumlusu olan belediyelerin 6698 sayılı Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere yetkisiz erişilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Bu verilerin kişisel veri niteliğinde olduğu gözetildiğinde; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) Bundan hareketle, veri sorumlusu olan belediyelerin 6698 sayılı Kanun uyarınca Belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelere, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapma yetkisi verdiği ancak belediyelerin turistik tanıtım amacıyla doğrudan kamerayla canlı izleme yapabileceğine dair açık bir yasal yükümlülük içermediği , bu tür yayınların yetkili kamu makamlarınca kamusal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan izlemeler kapsamında da değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

, bu tür yayınların belirtilmiştir. Ek olarak, bu tür veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kanun’da yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayandırılması için veri sorumlusunun meşru menfaati ile ilgili kişinin menfaatleri ve temel hak ve özgürlükleri arasında ciddi bir denge testi yapılması ve işlemenin “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olması gerektiği ifade edilmiştir.

“işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olması gerektiği ifade edilmiştir. Ölçülülük değerlendirmesi yapıldığında ise, ilgili kişilerin kamerayla izleme yapılmayacağına ilişkin objektif makul mahremiyet beklentilerinin önemli olduğu, mahremiyet beklentisinin izlenen alana göre farklılaştığı belirtilmiştir.

önemli olduğu, belirtilmiştir. Duyuruda; özel hayata saygı hakkının bireyin diğer insanlarla ve dış dünyayla ilişki kurma ve geliştirme hakkını da içermesi nedeniyle, kişilerin özel hayatının korunacağına dair makul beklentisinin olması halinde, kamuya açık alanların da özel hayat kapsamında değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Yapılan denge testinde;

Kameraların meydan, yürüyüş yolu, oturma alanları ve kumsal gibi kişilerin sosyalleşerek dinlendiği ve vakit geçirdiği alanlarda davranışlarının izlenmemesini bekleyebileceği , yapılan izlemelerin ilgili kişilerin özel hayata saygı hakkına müdahale teşkil ettiği belirtilmiştir.

, yapılan izlemelerin belirtilmiştir. Görüntülerin anlık olarak internette yayımlanması nedeniyle sınırsız sayıda kişinin görüntülere erişebildiği, bu durumun üçüncü kişiler tarafından görüntülerin turizm dışındaki amaçlarla veya hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetli amaçlarla kaydedilmesini, aktarılmasını ve kullanılabilmesini mümkün kıldığı için ilgili kişiler açısından telafisi güç zararlar doğurma riski barındırdığı ifade edilmiştir.

Bu hususlar dikkate alındığında, turizm ve kentin tanıtılması amacıyla ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yapılan müdahalenin orantılı olmadığı; kişiler tanımlanmayacak ve kişisel veri içermeyecek şekilde görüntüleme yapılması veya kişisel veri içermeyen görüntü ve fotoğrafların yayımlanması gibi alternatif yollarla da aynı amaca ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.

Tüm bunlardan hareketle;

Belediyelerin turizm ve tanıtım amacıyla, kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması ve söz konusu canlı yayın faaliyetlerinin ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeyecek şekilde alternatif yollarla sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği, Kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kurul kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında 6698 sayılı Kanun’un 18. maddesi çerçevesinde idari yaptırım tesis edilebileceği

Footnote

1 KVKK, Belediyelerin Turistik Tanıtım Amacıyla Yaptığı Canlı Yayınlar Hakkında Kamuoyu Duyurusu .

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