Dıjıtal Doğrulama Metotları: Küresel Ölçekte Dıjıtal Doğrulamanın Güncel Yerı

Yaş doğrulama süreçleri bağlamında hem ilkesel hem de teknik düzenlemeler kapsamında dikkatle ele alınması gereken dijital doğrulama mekanizmaları, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli araçlardan biri olarak son dönemde düzenleyici otoritelerin gündeminde giderek daha fazla yer almaktadır.

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ÖZET Yaş doğrulama süreçleri bağlamında hem ilkesel hem de teknik düzenlemeler kapsamında dikkatle ele alınması gereken dijital doğrulama mekanizmaları, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli araçlardan biri olarak son dönemde düzenleyici otoritelerin gündeminde giderek daha fazla yer almaktadır. İşbu makalede, Ameri ka Birleşik Devletleri’nin Missouri eyaletinde yayımlanan yaş doğrulama düzenlemesi çerçevesinde yaş doğrulama yükümlülüğünün kapsamı ve uygulanma kriterleri ele alınacaktır. Akabinde Avrupa Birliği’nde dijital kimlik ve yaş doğrulama sistemlerine ilişkin yayımlanan tavsiye metinleri ve düzenleyici çerçeve incelenerek daha az kişisel veri işlenmesini mümkün kılan kimlik doğrulama modelleri ile bu modellerin tasarım yaklaşımları değerlendirile cektir. Son olarak, Türkiye›nin dijital dönüşüm süreci kapsamında halihazırda kullanılan kimlik doğrulama me totlarına ve ileriye dönük gündeme gelebilecek kamusal düzenlemelere değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Dijital Doğrulama, Kimlik, Yaş Doğrulama, Dijital Kimlik.

GİRİŞ

İnternet erişiminin giderek kolaylaşmasıyla birlikte internet kullanımının beraberinde getir diği tehlikelerin de daha görünür hale gelmesine yol açmıştır. Güvenlik ihlâlleri, finansal sistem lere zarar verilmesi, kimlik hırsızlığına yol açma ve çocukların zararlı ya da pornografik içeriklere maruz kalması yönündeki potansiyel tehditler, dijital ortamda güvenliğin sağlanmasına yönelik etkili mekanizmaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda dijital doğrulama yön temleri, çevrim içi ortamda kullanıcıların kimli ğinin veya belirli niteliklerinin güvenilir şekilde doğrulanmasını sağlayan önemli araçlar olarak öne çıkmaktadır. Bankacılık ve finans faaliyet leri, kamu hizmetleri, sosyal medya platformları başta olmak üzere pek çok alanda sıkça kullanı lan dijital doğrulama uygulamalarının önemli bir kullanım alanı da çocukların korunması adı na başvurulan yaş doğrulama sistemleridir.

Dijital ortamda çocukları koruyucu önlemler arasında yer alan yaş doğrulama mekanizma ları son yıllarda giderek daha yaygın biçimde uygulanmaya başlamakla birlikte, yaş doğrula masının hangi yöntemler aracılığıyla gerçekleş tirilmesi gerektiğine ilişkin uluslararası düzeyde ortak bir standart veya yöntem birliğine henüz varılmamıştır. Beyana dayalı yaş doğrulama, belge ile yaş doğrulama, üçüncü taraf yaş doğru lama hizmetleri, ödeme temelli yaş doğrulama, kullanıcı temelli yaş doğrulama, hesap sahibi onayı ya da ebeveyn iznine dayalı dolaylı yaş doğrulama modelleri, uygulamada yaygın olarak kullanılan yöntemler arasındadır1. Bu modelle re alternatif olarak ise dijital kimlik altyapıları vasıtasıyla doğrulama yapılması, son dönemde giderek daha fazla tartışılan ve düzenleyici oto ritelerin de gündemine giren bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

Dijital kimlikle doğrulama sıkça konuşulan bir konu olarak karşımıza çıkmakla birlikte di jital kimliğin ne olduğu ve dijital kimlikle doğ rulama yönteminin nasıl uygulamaya alınaca ğı hakkında keskin sınırlar bulunmamaktadır. Birleşik Krallık tarafından yayımlanan Birleşik Krallık’ta dijital kimlik kullanımının hayata ge çirilmesine ilişkin rehberde dijital kimlik “isim ve yaş gibi kimlik bilgilerinin dijital temsili” ola rak tanımlanmıştır2. Dijital kimlikle doğrulama yapılması, beyana dayalı doğrulamaya benzer yöntemlerin aksine doğrudan kimlik bilgisi ne eriştiğinden diğer doğrulama yöntemlerine kıyasla daha güvenilir bir kaynak sağlamak tadır. Bu bağlamda dijital kimlikle doğrulama yöntemleri, özellikle yaş doğrulama yüküm lülüklerinin gündeme geldiği düzenlemelerde önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. İşbu makale kapsamında ise dijital doğrulama alanında yaşanan önemli bir gelişme olan Mis souri Yaş Doğrulama Düzenlemesi (“Missouri Düzenlemesi”) ile dijital kimlikle doğrulama hususunun Avrupa ve Türkiye’deki seyri incele necektir.

1. DİJİTAL KİMLİKLE DOĞRULAMADA MISSOURI DÜZENLEMESİ ÖRNEĞİ

Dijital kimlikle doğrulama gerçekleştiril mesi konusunda oldukça önemli bir gelişme olan Missouri Düzenlemesi, Missouri Başsav cılığı (Missouri Attorney General) tarafından 30 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe koyulmuş tur. Missouri Düzenlemesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde (“ABD”) uygulamaya alınan yaş doğrulama yöntemi olarak dijital kimlikle doğ rulamayı benimsemiş olan ilk düzenlemedir. Missouri Düzenlemesi, kamuya açık içeriğinin “%33’ü veya daha fazlası” (substantial portion) çocuklar için pornografik veya zararlı içerik niteliğinde olan internet siteleri veya uygula malara erişim bakımından yaş doğrulaması zorunluluğu getirmektedir. Çocukların internet ortamında zararlı içeriklere maruz kalmasını önlemeyi amaçlayan söz konusu düzenleme, belirli durumlarda internet siteleri ve uygula malar bakımından yaş doğrulama yükümlü lüğü öngörmektedir. Buna göre, (i) bir kişi veya ticari kuruluş tarafından bir internet sitesinin, uygulamanın ya da sosyal medya platformları nın bağımsız bir cinsel içerik bölümünün işle tilmesi, (ii) söz konusu sitenin, uygulamanın ya da platformun pornografik materyalin önemli bir kısmını içerdiğinin bilinmesi veya bu husu sun göz ardı edilmesi ve (iii) ilgili içeriğin Mis souri eyaletinde erişilebilir olması durumunda siteye, uygulamaya, platforma veya ilgili bölü me erişmeye çalışan kişinin on sekiz yaşından büyük olduğunun makul yaş doğrulama yön temleri kullanılmaksızın doğrulanmadan eri şime izin verilmesi hukuka aykırı bir ticari uy gulama olarak kabul edilmektedir. Söz konusu düzenleme kapsamında arama motorları, yal nızca ilgili içeriğe erişim sağlanmasına imkân tanımaları ve/veya başka bir internet sitesinin içeriğine bağlantı vermeleri gerekçeleriyle dü zenlemeyi ihlâl etmiş sayılmayacaktır.

Yukarıda açıklanmış olan yaş doğrulaması yükümlülüğü ancak “makul doğrulama yöntem leri” ile doğrulama yapıldığında yerine getirilmiş sayılmaktadır. Makul doğrulama yöntemleri ise aynı düzenlemede, (i) dijital kimlik bilgisi sun mak ve (ii) yaşın doğrulanmasını sağlayan bir ticari yaş doğrulama sistemine uymak olarak iki ana yöntem belirtilerek açıklanmıştır. Tica ri yaş doğrulama sistemine uymanın ise, devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi veya kişinin yaşını doğrulamak için kamuya açık veya özel işlem verilerine dayanan ticari olarak makul bir yöntem ile gerçekleştirilebileceği yine aynı mad dede düzenlenmiştir3. Söz konusu düzenlemenin teklif aşamasında sunulan metninde, ABD’de en az on milyon cihazda bulunan bir mobil işletim sistemi sağlayıcısı veya işletmecisi açısından söz konusu mobil işletim sisteminin, bir inter net sitesi veya uygulamanın kullanabileceği bir dijital yaş doğrulama kimliği üretme ve sunma kapasitesine sahip olmaması halinde, bu işletim sistemini sağlayan veya işleten kişi ya da kuruluş bakımından bunun haksız, aldatıcı, dolandırıcılık teşkil eden veya başka şekilde hukuka aykırı bir uygulama sayılacağına ilişkin bir hükme de yer verilmiştir. Ancak söz konusu hüküm nihai metinde yer almamıştır.

Dijital kimlikle doğrulama zorunluluğu konu sunda bir ilk olan Missouri Düzenlemesi, ABD’de başta olmak üzere dijital doğrulama alanında il ham kaynağı haline gelmiştir. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Mary Miller, Missou ri Düzenlemesi’ni örnek göstererek çevrim içi ye tişkin içerikli internet sitelerinde ulusal düzeyde yaş doğrulama zorunluluğu getiren federal bir yasa tasarısı sunmuştur4. Dijital kimlikle doğru lama ve Missouri Düzenlemesi’nin gitgide daha çok önem kazanacağı beklenen bir durum olmak la birlikte dijital kimlikle doğrulama yöntemine önerilecek alternatiflerle de önümüzdeki süreçte karşılaşılacağı değerlendirilmektedir.

2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DİJİTAL KİM LİKLE DOĞRULAMA YAKLAŞIMLARI

Avrupa Birliği (“AB”) içerisinde yaş doğru lama ve yaş güvencesi tartışmaları kapsamında AB hukukunda birbirini tamamlayan farklı ens trümanlar bulunmaktadır. Görsel / İşitsel Medya Hizmetleri Direktifi (“AVMSD”) kapsamında reşit olmayan bireyleri olumsuz etkileyebilecek içe riklerin sınırlandırılmasına yönelik yaş doğrula ma araçları ve teknik tedbirler dahil olmak üzere çeşitli önlemler öngörülmüştür5. İlgili düzenle melere paralel şekilde Dijital Hizmetler Tüzüğü ( "DSA”), çevrim içi hizmetlerde yüksek düzeyde mahremiyet, güvenlik ve emniyet hedeflerini ilkesel bir konuma getirmiştir6. Avrupa Veri Ko ruma Kurulu (“EDPB”) ise yaş güvencesini “bir kişinin yaşını veya yaş aralığını farklı güven dü zeylerinde belirlemeye yarayan yöntemleri kap sayan terim” olarak tanımlamış ve AB veri koru ma hukuku kapsamında ilkeleri belirtmiştir.

EDPB’nin Statement 1/2025 sayılı belgesinde, yaş güvencesi kavramının Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GVKT”) ve DSA başta ol mak üzere AB düzenlemelerinde yer alan hangi ilke ve yükümlülüklerle ilişkilendirildiği açıklığa kavuşturulmuştur. Örneğin, AVMSD’de yer alan yaş doğrulama tedbirlerine yapılan atıflar, GVKT kapsamında çocukların rızasına ilişkin yaş re jimleri ve DSA kapsamında yaş doğrulamanın risk azaltma tedbiri olarak değerlendirilmesi hususlarına ilişkin Statement 1/2025 ile açıklık getirilmiştir. Böylelikle, yaş doğrulama sistem lerinin yalnızca çocukların korunması amacıyla değil aynı zamanda veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık gibi veri koruma ilkeleriyle de beraber değerlendirilmesi gerektiği kurumsal düzeyde ortaya konulmuştur7.

AB kurumları geçtiğimiz 2025 yılı içerisinde yaş doğrulama alanında ilkesel tanımlamaların ötesinde somut uygulama araçları üretimi yö nünde de adımlar atmıştır. Avrupa Komisyonu, DSA kapsamında küçüklerin korunmasına iliş kin tavsiye niteliğindeki kılavuzların 14 Tem muz 2025 tarihinde kabul edildiğini ve ilgili kı lavuzların DSA’nın 28. maddesinde sayılmakta olan yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkı sağlaması ve çevrim içi platformlarda kullanıcı dostu ve mahremiyeti koruyan yaş doğrulama yönteminin uygulanabilmesi için kullanılacağı nı duyurmuştur8. Avrupa Komisyonu tarafından kamuya açık olarak yayımlanan bilgilendirmede süreç (i) kullanıcının yaş doğrulama uygulama sı indirmesi, (ii) yaş kanıtını içeren ulusal kimlik belgeleri / pasaport bilgilerinin yüklenmesi, (iii) ilgili belgelerden yaş doğrulamaya ilişkin kanıt üretilmesi ve (iv) anılan kanıtın söz konusu uy gulamalarda kullanılarak ilgili kişi ile bağının kesilmesi suretiyle ek bir veri sunulmadan sade ce gerekli sonucun verilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu süreç kapsamında, ilgili kişilerin AB’de yaş sınırına tabi internet sitelerine erişiminde kimlik veya tam yaş gibi kişisel verilerini pay laşmaksızın da yaşlarını ispat edebilmelerinin mümkün olacağı belirtilmiştir9. İlerleyen süreçte bu yaklaşım genişletilmiş ve 10 Ekim 2025 tari hinde Avrupa Dijital Kimlik Çerçevesi (European Digital Identity Framework) ile mobil bir uygula manın geliştirilmesi ve bu uygulamanın ulusal kimlik cüzdanlarına entegrasyonunun sağlan ması öngörülmüştür10. Avrupa Komisyonu tara fından bu doğrultuda yapılan açıklamalarda yaş doğrulama girişimi, “mini-wallet” olarak adlan dırılmış olup bunun yanı sıra, 2026 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedeflenen EUID Wal let uygulamasının yaygınlaşmasıyla birlikte AB genelinde ortak bir altyapının oluşturulmasının öngörüldüğü ifade edilmiştir11.

Bu çerçevede 2026 Ocak ayında Avrupa Parla mentosu Araştırma Servisi (“EPRS”) tarafından yayımlanan analiz notunda yaş doğrulama me totlarının teknik ve ilkesel dayanakların yanı sıra yaşanan olgusal problemler ortaya konmuştur. Anılan analiz notunda, yaş doğrulama yükümlü lüklerinin üye devletler tarafından uygulanmaya başlanmasıyla birlikte sanal özel ağ (VPN) kulla nımında belirgin bir artış gözlemlendiği ve bu ar tışın temel gerekçelerinin yaş doğrulama ve ülke bazlı erişim kısıtlamalarına dayandığı tespit edil miştir. Bu kapsamda EPRS, sanal özel ağlara geti rilecek doğrulama yükümlülüklerinin anonimlik ve kişisel verilerin korunması açısından risk do ğurabileceğini belirtmiş olup bu görüşe istinaden alınabilecek teknik tedbirler arasında cihaz üze rinden yaş sinyali üretebilecek sistemlerin değer lendirilmesine odaklanmıştır12.

Son olarak, AB’nin yaklaşımı sebebiyle uy gulama ve denetim bakımından üye devletlerin teknik setleri de oluşmuştur. Fransa’da Görsel / İşitsel ve Dijital İletişim Düzenleme Kurumu (“Arcom”) pornografik içeriklere erişimde ço cukların korunmasına yönelik asgari teknik gereklilikler dokümanı yayınlamıştır13. Arcom, ilgili dokümanda ulusal düzenlemeleri esas al makla birlikte söz konusu düzenlemelerin AB düzeyindeki ilkelerle uyumunun gözetilmesi gerektiğini belirtmiştir14.

3. DİJİTAL KİMLİK İLE DOĞRULAMA VE TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER

Türkiye’de yaş doğrulama amacıyla dijital kimlik temelli doğrulama yöntemlerinin uygula nıp uygulanmayacağı henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte, dijital kimlikle doğrulama uy gulamalarının farklı alanlarda giderek yaygın laştığı görülmektedir. Birçok internet sitesinde kullanıcı doğrulaması e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen dijital kimlik doğrulaması yo luyla yapılmakta olup örneğin, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kamu kurumlarının çevrim içi hiz metlerine erişmek için e-Devlet üzerinden kim lik doğrulaması zorunludur. Bu noktada e-Dev let Kapısı sisteminin benimsediği amaç, ilgili hizmetlere başvurmadan önce kullanıcının kim olduğunun devlet altyapısı üzerinden güvenli şekilde doğrulanmasını sağlamaktır. Ayrıca Tür kiye’de NFC (Near Field Communication) tekno lojisini kullanan Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi de aktif olarak kullanılmaktadır. İlgili sistem, çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartla rının telefon veya benzeri bir NFC okuyucu ara cılığıyla okunması esasına dayanmakta olup bazı durumlarda kimlik kartındaki fotoğrafın kişinin yüzüyle eşleştirilmesi suretiyle biyometrik doğ rulama da yapılabilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ço cukların, başta sosyal medyadaki içerikler olmak üzere internet aracılığıyla zararlı içeriklere maruz kalması göz ardı edilemeyecek bir sorun haline gelmiştir. Bu kapsamda, 15 yaş altına yönelik sos yal medya düzenlemesini de içeren bir torba yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemi ne getirileceğine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklamalar yapılmıştır15. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş işbu teklifle ağ sağlayıcılarına,15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve he sap açmama yükümlülüğü getirilmesini, çocuklar zararlı içeriklere maruz kalmadan etkili filtrele me sistemlerinin kurulmasını önerdiklerini dile getirmiştir. Çocukların 15 yaşından büyük olup olmadıklarına ilişkin doğrulamanın nasıl yapıla cağına ilişkin ise henüz bir bilgi paylaşılmamıştır. Bahsi geçen teklifin yanı sıra “Dijital Ortamda Ço cuk ve Gençlerin Korunmasına Dair Kanun Tek lifi” de 8 Ocak 2026 tarihinde ilgili komisyonlara sunulmuştur16. Söz konusu kanun teklifi kapsa mında sosyal ağ sağlayıcılarına yaş doğrulaması yapma zorunluluğu getirilmesi teklif edilmiş, fa kat doğrulamanın gerçekleşeceği yönteme ilişkin bir bilgi verilmemiştir.

SONUÇ

Dijital doğrulama süreçleri özellikle inter nette pornografik ve yetişkin içeriklere erişiminin gittikçe kolaylaşması ile hukuki tartışmalar da önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Süreç kişisel veriler çerçevesinde potansiyel hak ihlâl lerinin ve kullanılacak mahremiyet arttırıcı tek nolojilerin kamu kurumları önünde tespiti ile so mut bir olgusal gerçekliğe bürünmüş ve özellikle ABD ve AB kapsamında Missouri Düzenlemesi ile Avrupa Komisyonunun yaptığı çalışmalar neticesinde söz konusu süreçlere ilişkin düzen leyici kriterler ve kullanılacak teknik yöntemler belirlenmiştir. Benzer şekilde ülkemizde de de vam eden dijital dönüşüm anlayışı, NFC teknolo jisinin kimlik kartlarında kullanılmaya başlan ması ve e-Devlet kullanımının yaygınlaşması ile benzeri atılımlarla halihazırda uygulanmakta olan düzenlemeleri kamu kurumları nezdinde de geliştirmek ve somutlaştırmak adına çalışıl maktadır. Bu çerçevede dijital doğrulama uygu lamaları, farklı hukuk sistemlerinde benimse nen düzenleyici yaklaşımlar ve kullanılan teknik yöntemler itibarıyla, kişisel verilerin korunması ilkeleriyle birlikte değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir alan olarak ortaya çıkmaktadır.

Footnotes

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