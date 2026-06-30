Beledi̇yeleri̇n Turi̇sti̇k Tanitim Amaciyla Yaptiği Canli Yayinlar Hakkinda Kamuoyu Duyurusu Yayimlandi

Article Insights

Nazali are most popular: in Turkey

Belediyeler tarafından turistik tanıtım amacıyla cadde, meydan, park, sahil gibi il/ilçelerin işlek veya turistik bölgelerine kameralar kurulması ve bu kamera görüntülerinin belediyelerin internet sitesinde herkesin izleyebileceği şekilde canlı olarak yayımlanması suretiyle kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bu doğrultuda, söz konusu uygulamanın ülke genelinde yaygın olduğu göz önüne alınarak kişisel veri güvenliğinin sağlanması ve hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Belediyelerin Turistik Tanıtım Amacıyla Yaptığı Canlı Yayınlar Hakkında Kamuouyu Duyurusu (“Duyuru”) yayınlanmıştır.

Duyuruda, belediyelerce turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları sebebiyle gerçek kişilerin yüzlerinin göründüğü ve araç plakalarının okunabildiği, bu verilerin kişisel veri niteliğine sahip olduğu, kamerayla izleme faaliyetinin (görüntüler kaydedilmese dahi internet üzerinden canlı olarak yayımlanması nedeniyle) kişisel verileri erişilebilir kıldığından kişisel veri işleme faaliyeti olduğu değerlendirilmiştir.

Kurum tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre belediyelerin, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapma yetkisini haiz olduğu ancak bu durumun, belediyelerin turistik tanıtım amacıyla doğrudan kamerayla canlı izleme yapabileceğine dair açık bir yasal yükümlülük içermediği ayrıca bu yayınların yetkili kamu makamlarınca kamusal alanların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan izlemeler kapsamında da değerlendirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Duyuruda bu tür veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayandırılması için de veri sorumlusunun meşru menfaati ile ilgili kişinin menfaatleri ve temel hak ve özgürlükleri arasında ciddi bir denge testi yapılması ve işlemenin KVKK’nın 4’üncü maddesi uyarınca “işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” ilkesine uygun olması gerektiği belirtilmiştir.

Turizm ve kentin tanıtılması amacıyla ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine yapılan müdahalenin orantılı olmadığı, kişiler tanımlanmayacak ve kişisel veri içermeyecek şekilde görüntüleme yapılması suretiyle veya kişisel veri içermeyen görüntü ve fotoğraf yayımlanması ve benzeri alternatif yollarla da aynı amaca ulaşılabileceği değerlendirilmiş ve bu kapsamda Kurum tarafından:

Belediyelerin turizm ve tanıtım amacıyla gerçek kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yol açan ve KVKK’nın 5’inci maddesinde yer alan herhangi bir hukuki sebebe dayanmayan mevcut canlı yayın faaliyetlerini ivedilikle durdurması ve söz konusu canlı yayın faaliyetlerinin ilgili kişilerin kişisel verileri işlenmeyecek şekilde alternatif yollarla sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınması ve

Kişisel veri güvenliğine yönelik gerekli tedbirlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket etmediği tespit edilen veri sorumlusu belediyeler hakkında KVKK’nın 18’inci maddesi çerçevesinde idari yaptırım tesis edilebileceği belirtilmiştir.

Duyuru’ya buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.