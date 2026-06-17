Apartmanlarda Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu Yayımlanmıştır

Son zamanlarda apartmanlarda kameraların hukuka aykırı olarak yerleştirildiğine dair Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (“Kurum”) iletilen ihbar ve şikayetler üzerine, Apartmanlarda Güvenlik Kamerası Sistemi Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlara Dair Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) 8 Haziran 2026 tarihinde, Kurum’un internet sitesinde yayımlanmıştır. Kamuoyu Duyurusu’nda güvenlik kameraları ile kişilerin görüntü kaydının alınması şeklinde gerçekleşen işlemin açıkça bir kişisel veri işleme faaliyeti olduğu, bu nedenle söz konusu faaliyetin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca hukuki bir dayanağının bulunması, Kanun kapsamında öngörülen yükümlülüklere ve alana özgü düzenlenen 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülen hükümlere uygun bir işleme faaliyetinde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’nda 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ilgili maddelerine atıf yapılarak apartman gibi yapılarda ortak yerlerin korunması, güvenliğin sağlanması ve kat maliklerinin menfaatlerinin gözetilmesi gibi meşru amaçlarla ortak alanlara güvenlik kamerası sistemi kurulmasının mümkün olduğu belirtilmekle birlikte söz konusu güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin Kanun hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Kamuoyu Duyurusu’nda dikkat çekilen hususlar aşağıda özetlenmektedir:

Güvenlik kameraları kurulumunda apartman sakinlerinin makul mahremiyet beklentileri dikkate alınarak uygun alanların titizlikle belirlenmesi gerektiği (örn. merdiven boşluklarına ve kapı açıldığında bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine kamera yerleştirilmemesi gerektiği) açıklanmıştır.

Kamera sistemlerinin barındıracağı teknik özelliklerin yalnızca kurulmalarındaki amaçla bağlantılı ve ölçülü olup yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden teknik özellikleri barındırmaması gerektiği belirtilmiştir. Kameraların geniş değil dar açıdan kayıt almasının ve gereksiz alanların maskelenmesinin gerekliliği de ayrıca vurgulanmıştır.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında asansörlerin ortak alan sayılmakla birlikte dar, kapalı ve kaçınılması güç bir alan olduğuna değinilerek kaydın ilgili kişiler üzerinde yoğun gözetim etkisi yaratabileceğinden bahsedilmiştir. Bu kapsamda asansörlere kamera yerleştirilirken gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olacak şekilde kamera ile ortamın kayıt altına alındığının bildirilmesi, Kanun’un 12’nci maddesinde sayılan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu hususta veri sorumlusu sıfatını haiz kişi / kurumlar tarafından gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması ve kayıt alınan görüntülerin saklama sürelerine ayrıca özen gösterilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kayıtların makul süre boyunca saklanması kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde imha edilmesi ve bir olay yaşanması halinde hukuki süreç boyunca sadece ilgili olan kaydın saklanması gerektiği belirtilmiştir.

Kamera kayıtlarının, izinsiz olarak yetkisiz kişilerle paylaşımının söz konusu olmaması ve yalnızca yetkili kişilerin kayıtlara erişiminin mümkün olması gerektiği ifade edilmiştir.

Veri sorumluları tarafından yukarıda belirtilen hususlara uygun hareket edilmediğinin tespiti halinde ilgili veri sorumluları hakkında Kanun’un 18. maddesinde yer alan hükümler uyarınca idari para cezası da uygulanmak suretiyle işlem tesis edilebileceği ifade edilmiştir.

Kamuoyu Duyurusu’na buradan ulaşabilirsiniz.