QR Kodlara Dikkat! Görünmeyen Tehlike: Quishing Saldırıları ve Korunma Yöntemleri

Giriş

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte QR kodlar (Quick Response codes), günlük yaşamın pek çok alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Restoran menülerine erişimden çevrim içi ödeme işlemlerine, internet sitelerine hızlı yönlendirmeden bilgi paylaşımına kadar farklı amaçlarla kullanılan QR kodlar, mobil cihazlar aracılığıyla hızlı ve pratik bir erişim imkânı sunmaktadır. Ancak QR kodların sunduğu bu kullanım kolaylığı, aynı zamanda bazı güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. Özellikle QR kodların kötüye kullanılması, bireylerin farkında olmadan oltalama (phishing) saldırılarının hedefi hâline gelmesine yol açabilmektedir.

Bu bağlamda son yıllarda ortaya çıkan “quishing” saldırıları, QR kod teknolojisinin oltalama yöntemleri ile birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan yeni bir siber tehdit türüdür. Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) da bu risklere dikkat çekmek amacıyla “QR Kodlarla Gelen Risk: Quishing” başlıklı bir farkındalık dokümanı (“Doküman”) yayımlamıştır. Doküman'da, quishing saldırılarının niteliği, nasıl gerçekleştirildiği ve bireylerin bu saldırılara karşı alması gereken önlemler ayrıntılı şekilde ele alınmaktadır.

Quishing Nedir?

“Quishing” terimi, “QR” (Quick Response) ve “phishing” (oltalama) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Quishing saldırıları, sahte veya sonradan değiştirilmiş QR kodlar aracılığıyla kullanıcıları kötü amaçlı internet sitelerine yönlendirmesi, kişisel verilerini paylaşmaya ikna etmesi veya cihazlarına zararlı yazılımlar yüklenmesine neden olması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu yönüyle quishing, QR kod teknolojisinin geleneksel oltalama yöntemleriyle birleşmesi sonucu ortaya çıkan bir siber saldırı türü olarak değerlendirilmektedir.

QR kodlar, metin, iletişim bilgileri ve web adresleri gibi verileri saklayabilen, mobil cihazlarla kolayca taranan iki boyutlu barkodlardır; hem fiziksel hem dijital ortamlarda yaygın olarak kullanılır. QR kodlar genel olarak statik ve dinamik olmak üzere iki türde kullanılmaktadır. Statik QR kodlar oluşturulduktan sonra içerikleri değiştirilemeyen sabit kodlardır. Dinamik QR kodlar ise kodun görsel yapısı sabit kalmakla birlikte yönlendirdiği içeriğin sonradan değiştirilebilmesine olanak tanır. Bu esneklik bazı kullanım senaryoları açısından avantaj sağlasa da saldırganlar tarafından kötüye kullanıldığında ciddi güvenlik riskleri doğurabilmektedir. Bu bağlamda Doküman'da da dinamik QR kodların yönlendirme adreslerinin sonradan değiştirilebilmesi nedeniyle kötü niyetli kişiler tarafından manipüle edilebildiği ve bu durumun kullanıcıların zararlı internet sitelerine yönlendirilmesine yol açabildiği belirtilmektedir.

Quishing Saldırıları Nasıl Gerçekleştirilir?

Quishing saldırıları, kullanıcıların QR kodları tarayarak zararlı içeriklerle etkileşime girmesi üzerine kuruludur. Bu saldırılarda siber tehdit aktörleri, kullanıcıların zararsız bir QR kod ile etkileşimde bulundukları izlenimini yaratmaya çalışmaktadır.

Kurum tarafından yayımlanan Doküman'a göre saldırganlar genellikle aşağıdaki yöntemleri kullanmaktadır:

Güvenilir bir internet sitesini taklit eden sahte giriş sayfalarına yönlendiren QR kodlar oluşturmak

Zararlı yazılım içeren dosyaların indirilmesini sağlayan bağlantılar içeren QR kodlar üretmek

Sahte ödeme sayfalarına yönlendirme yapan QR kodlar hazırlamak

Bu QR kodlar fiziksel ortamlarda afiş, broşür veya ilan panoları üzerine yerleştirilebildiği gibi, e-posta mesajlarına görsel unsur olarak da eklenebilmektedir. Özellikle QR kodların e-posta içinde görsel olarak gönderilmesi, bağlantının bazı güvenlik sistemleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırabilmektedir. Doküman da QR kodların görsel olarak iletilmesinin, kötü amaçlı bağlantıların güvenlik filtrelerinden kaçmasına neden olabileceğine dikkat çekmektedir.

Kullanıcı QR kodu taradığında kötü amaçlı bir internet sitesine yönlendirilebilir veya zararlı bir dosya indirmesi istenebilir. Bu süreçte kullanıcıdan kimlik doğrulama bilgileri, hesap bilgileri veya kredi kartı bilgileri gibi kişisel veriler talep edilebilir. Sonuç olarak bu bilgiler saldırganların eline geçebilir ve zarar meydana gelebilir.

Quishing Saldırıları Nasıl Tespit Edilebilir?

QR kodların görsel olarak benzer olması ve tarama öncesinde hedef içeriğin görülememesi, quishing saldırılarını fark etmeyi zorlaştırır. Ancak bazı ipuçları bu tür saldırıların tespitine yardımcı olabilir. Kurum tarafından yayımlanan Doküman'da da QR kodlarla karşılaşıldığında dikkat edilmesi gereken çeşitli göstergelere yer verilmektedir:

1. Fiziksel Ortamlarda QR Kodlara İlişkin Şüpheli Durumlar

QR kodun basılı yüzeye sonradan eklenmiş gibi görünmesi.

Kodun üst üste yapıştırılmış olması.

QR kodun bulunduğu yüzeyin tasarımına uyumsuz görünmesi.

Kaynağı belirsiz veya olağan dışı ölçüde kampanya veya ödeme tekliflerine yönlendirme yapılması.

2. Dijital Ortamlarda QR Kodlara İlişkin Şüpheli Durumlar

Bilinmeyen veya beklenmeyen göndericilerden QR kod içeren e-posta veya mesaj alınması.

Aciliyet, panik veya merak uyandırarak QR kodun taranmasının istenmesi.

Göndereni açık şekilde tanımlamayan veya güvenilir kurumlarla ilişkilendirilemeyen iletiler.

3. QR Kod Taranması Sonrasında Ortaya Çıkabilecek Riskli Durumlar

Kimlik doğrulama veya kredi kartı bilgileri talep eden sayfalara yönlendirme.

Hizmetle uyuşmayan bir alan adına yönlendirilme.

Doğrulanamayan ödeme sayfalarına yönlendirme yapılması.

Beklenmeyen dosya indirme veya ek yönlendirmelerin gerçekleşmesi.

Bu tür göstergelerin dikkatle değerlendirilmesi, quishing saldırılarının erken aşamada tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Quishing Saldırılarına Karşı Alınabilecek Önlemler

Quishing saldırıları geleneksel oltalama saldırılarıyla benzer özellikler taşımakla birlikte, QR kod teknolojisi nedeniyle farklı uygulama yöntemleri içermektedir. Bu nedenle bireylerin QR kod kullanımı sırasında bazı güvenlik önlemlerine dikkat etmesi önemlidir.

Doküman doğrultusunda bireylerin alabileceği temel önlemler şu şekilde sıralanabilir:

Kamuya açık alanlardaki şüpheli görünen QR kodlara karşı dikkatli olunmalıdır. Kodların sonradan yapıştırılmış olup olmadığı, hizasız veya bulanık gözüküp gözükmediği kontrol edilmelidir.

QR kodun kaynağı doğrulanmalıdır. Kodlar yalnızca güvenilir kaynaklardan taranmalıdır. Bilinmeyen ya da şüpheli kişilerden gelen QR kodları taramaktan uzak durulmalıdır.

Kamera uygulaması dışında bir uygulama kullanıldığında, bu uygulamanın güvenilir ve doğrulanmış olmasına dikkat edilmelidir.Tarama sonrası yönlendirilen bağlantı dikkatle incelenmelidir. Alan adı ve site güvenilirliği kontrol edilmelidir.

Kişisel bilgi taleplerine karşı temkinli olunmalıdır. Şüpheli durumlarda bilgiler paylaşılmamalıdır.

Cihaz ve hesap güvenliği güçlendirilmelidir. Güncel yazılım kullanımı, güçlü parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama tercih edilmelidir.

QR kodlar pratik ve yaygın kullanılan bir teknoloji olsa da kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığında kişisel verilerin güvenliği açısından önemli riskler doğurabilmektedir. Bu nedenle kullanıcıların farkındalık düzeyini artırması ve güvenlik önlemlerini uygulaması büyük önem taşımaktadır.

Sonuç

QR kodların günlük yaşamda yaygınlaşması, saldırganların yeni yöntemler geliştirmesine de zemin hazırlamıştır. Quishing saldırıları, QR kod teknolojisinin oltalama yöntemleri ile birleşmesi sonucu ortaya çıkan ve kullanıcıların kişisel verilerini hedef alan önemli bir siber tehdit türüdür. Bu saldırıların başarılı olmasının temel nedeni, kullanıcıların QR kodlara genellikle güvenilir bir araç olarak yaklaşması ve yönlendirdikleri içerikleri tarama öncesinde değerlendirme imkânının sınırlı olmasıdır. Bu nedenle bireylerin QR kodlarla etkileşimde bulunurken dikkatli davranması, yönlendirilen bağlantıları kontrol etmesi ve kişisel bilgilerini paylaşmadan önce güvenilirliği doğrulaması büyük önem taşımaktadır.

Doküman'a buradan ulaşabilirsiniz.

