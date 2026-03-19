Kişisel Verileri Koruma Kurulunun İş Ortaklığı / Konsorsiyum / Adi Ortaklık Gibi Yapılar Nezdinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerde İşlenen Kişisel Verilerin Verbis’e Bildirimi Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun İş Ortaklığı / Konsorsiyum / Adi Ortaklık Gibi Yapılar Nezdinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerde İşlenen Kişisel Verilerin VERBİS’e Bildirimi Hakkındaki Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) 16 Mart 2026 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanmıştır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16’ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline (“Sicil / VERBİS”) kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 31.12.2021 olarak belirlenmiştir. Öte yandan bu tarihten sonra yükümlü haline gelen veri sorumlularının ise Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca yükümlülük altına girmelerini müteakip otuz gün içerisinde Sicile kayıt ve bildirimlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (“Kurul”) iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıkların VERBİS kayıt yükümlülüğüne ilişkin olarak 09/06/2021 tarihli ve 2021/569 sayılı kararında “…Ortaklığı oluşturan ortaklardan hâlihazırda Sicile kayıt yükümlülüğü bulunanların VERBİS’e kayıtları esnasında kendi faaliyetleri ile birlikte ortaklık faaliyetleri kapsamında işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması gerektiğine…” karar verilmiştir. Fakat yapılan incelemeler kapsamında iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklıkların Sicile kendi adlarına kayıt başvurusunda bulundukları görülmüş olup Kurum tarafından söz konusu kararın hatırlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda:

iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapıların, ortaklığı oluşturan taraflardan ayrı bir kişiliği bulunmaması nedeniyle kendi adlarına Sicile kayıt oluşturmamaları,

öncelikle iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklık gibi yapılarda ortaklığı oluşturan tarafların Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının tespit edilmesi, akabinde Sicile kayıt yükümlülüğü bulunan ortakların, VERBİS bildirimini yaparken kendi faaliyetlerinin yanı sıra iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ortaklığın faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verilere ilişkin olarak da bilgi girişi yapması

gerektiği belirtilmiştir.

