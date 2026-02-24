KVKK Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik

Article Insights

Kişisel verilerin korunması mevzuatı, Türkiye'de 6698 sayılı Kanun çerçevesinde dinamik bir yapı arz etmektedir. Bu dinamizmin en önemli odak noktalarından biri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından denetlenen VERBİS sistemidir. Kurul, geçtiğimiz dönemde yayımladığı karar ile veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılması yönünde önemli bir adım atmıştır.

Bu bültenimizde, istisna kriterinde değişiklik yapılması hakkında Kurul kararının detaylarını ve gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının bu yeni sürece nasıl uyum sağlaması gerektiğini Esenyel & Partners perspektifiyle inceleyeceğiz.

VERBİS Kayıt Zorunluluğu ve İstisna Kriterleri

6698 sayılı Kanun uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının, veri işlemeye başlamadan önce sicile kaydolması gerekmektedir. Ancak Kurul, işletmelerin üzerindeki idari yükü azaltmak adına belirli muafiyetler tanımıştır. Özellikle kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde yapılan son güncelleme, birçok işletmenin hukuki statüsünü değiştirmiştir.

Esenyel & Partners olarak yaptığımız analizlerde, en çok dikkat edilmesi gereken noktanın ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan ve olmayan sorumlular arasındaki ayrım olduğunu görmekteyiz.

Güncel Mali Bilanço ve Çalışan Sayısı Eşikleri

Kurul'un 2023/1154 sayılı kararı ile veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğü için aranan mali bilanço eşiği yükseltilmiştir. Yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik sonrası yeni tablo şu şekildedir:

Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan veri sorumluları için yıllık çalışan sayısı 50'den az olmalıdır.

Aynı zamanda yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olmalıdır.

Eğer işletmenizin faaliyet konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi üzerine kuruluysa ve yıllık çalışan sayısı en az 10 veya yıllık mali bilanço toplamı en az 10 milyon TL olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları için kayıt yükümlülüğünüz devam edebilir. Esenyel & Partners olarak, müvekkillerimizin konusu özel nitelikli kişisel veri olan işleme süreçlerini titizlikle denetleyerek, muafiyet kapsamına girip girmediklerini netleştiriyoruz.

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İlişkin istisna kriterinde değişiklik yapılması kararı 25 Temmuz 2023 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarih itibarıyla, veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin, güncel mali verilerini kontrol etmesi kritiktir.

Şirketinizin ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme kategorisine girip girmediği, sadece sicil kaydı için değil, uygulanacak teknik ve idari tedbirlerin kapsamı için de belirleyicidir. Kişisel verileri koruma stratejileri oluşturulurken, sadece VERBİS kaydına odaklanmak yeterli değildir; envanterin doğruluğu da esastır.

Esenyel & Partners ile KVKK Uyumu

Kişisel verileri koruma kurumu tarafından yayımlanan rehberler ve güncel Kurul kararları, veri sorumluları için bir yol haritası niteliğindedir. Esenyel & Partners olarak, istisna kriterinde değişiklik yapılması hakkında yayımlanan her yeni düzenlemeyi operasyonel süreçlerinize entegre ediyoruz.

Veri sorumluları siciline kayıt süreci, sadece teknik bir veri girişi değil, hukuki bir beyandır. Bu nedenle, faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan kurumların, envanter hazırlığında uzman hukukçu desteği alması hayati önem taşır. Biz, ana faaliyet konusu özel nitelikli veri işleme olan sektörlerdeki derin tecrübemizle, müvekkillerimizin idari para cezalarıyla karşılaşmasını önleyen proaktif çözümler sunmaktayız.

Sonuç

İlişkin istisna kriterinde değişiklik yapılması sonucu yükseltilen mali sınır, pek çok küçük ve orta ölçekli işletme için kolaylık sağlasa da, kişisel verilerin korunmasına dair genel yükümlülükler devam etmektedir. Konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan sorumlular için ise denetimler daha sıkı bir şekilde sürmektedir.

Siz de şirketinizin güncel veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne tabi olup olmadığını öğrenmek ve KVKK uyum süreçlerinizi profesyonel bir zemine oturtmak için Esenyel & Partners ile iletişime geçebilirsiniz.

