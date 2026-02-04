KVKK Yurt Dışına Veri Aktarımı Rehberi (2026 Güncel Düzenlemeler)

Article Insights

Türkiye'de kişisel verilerin yurt dışına aktarılması süreci, 10 Temmuz 2024'te yayımlanan yönetmelik ve 2026 yılı itibarıyla tam kapasite çalışan dijital bildirim sistemleriyle yeni bir döneme girdi. Artık “Açık Rıza” bir istisna, “Kurumsal Güvenceler” ise ana kural.

KVKK Yurt Dışına Veri Aktarımı Nasıl Yapılır?

6698 Sayılı Kanun'un yeni düzenlemelerine göre, kişisel verilerin yurt dışına aktarılabilmesi için üç temel mekanizma bulunmaktadır:

Yeterlilik Kararı (Güvenli Ülkeler)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından “yeterli korumaya sahip” olduğu ilan edilen ülkelere veri aktarımı serbestçe yapılabilir.

Güncel Durum: Kurul, yeterlilik kararlarını 4 yılda bir gözden geçirmekte ve dijital ekonomi protokollerine göre listeyi güncellemektedir.

Uygun Güvenceler (Standart Sözleşmeler ve BCR)

Eğer hedef ülke yeterlilik kararı kapsamında değilse, veri sorumluları şu yöntemlerden birini kullanmalıdır:

Taahhütnameler: Özel durumlarda Kurul'dan izin alınarak hazırlanan metinler

Özel durumlarda Kurul'dan izin alınarak hazırlanan metinler Bağlayıcı Şirket Kuralları (BCR): Çok uluslu şirket grupları için Kurul onaylı iç protokoller

Çok uluslu şirket grupları için Kurul onaylı iç protokoller Standart Sözleşmeler (SCC): Kurul tarafından yayımlanan, değiştirilmesi yasak olan metinler

İstisnai Aktarımlar (Arızi Durumlar)

Süreklilik arz etmeyen, tek seferlik aktarımlar için açık rıza veya sözleşmenin ifası gibi sınırlı haller hala geçerlidir. Ancak ticari faaliyetlerin geneli bu kapsama girmemektedir.

Standart Sözleşme Bildiriminde “5 Gün” Kuralına Dikkat

2026 yılındaki denetimlerde en çok karşılaşılan ceza sebebi, bildirim sürelerinin kaçırılmasıdır.

Önemli Not: Standart sözleşmeler imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde KVKK'nın dijital bildirim modülü üzerinden Kuruma iletilmelidir.

2026 Yılı İdari Para Cezaları ve Risk Yönetimi

Yurt dışına veri aktarımı kurallarına uymamanın maliyeti 2026 yılı itibarıyla yeniden değerleme oranlarıyla artmıştır:

Sözleşme Bildirim Yükümlülüğüne Aykırılık: 90.000 TL'den başlayarak 1.8 Milyon TL'ye kadar çıkabilmektedir.

90.000 TL'den başlayarak 1.8 Milyon TL'ye kadar çıkabilmektedir. Veri Güvenliği İhlalleri: Verinin hukuka aykırı aktarılması durumunda cezalar 17 Milyon TL sınırını aşabilmektedir.

İşletmeler İçin Uyum Kontrol Listesi

Dijital Bildirim: Sözleşmenizi KVKK portalı üzerinden 5 gün içinde bildirdiniz mi?

Sözleşmenizi KVKK portalı üzerinden 5 gün içinde bildirdiniz mi? Envanter Kontrolü: Hangi verileriniz (Bulut sistemleri, e-posta sunucuları, SaaS araçları) yurt dışına çıkıyor?

Hangi verileriniz (Bulut sistemleri, e-posta sunucuları, SaaS araçları) yurt dışına çıkıyor? Yöntem Belirleme: Aktarım yaptığınız ülkede yeterlilik kararı var mı? Yoksa Standart Sözleşme mi imzalanmalı?

Aktarım yaptığınız ülkede yeterlilik kararı var mı? Yoksa Standart Sözleşme mi imzalanmalı? Sözleşme Dili: Yabancı dildeki metinler ile Türkçe metinler arasındaki tutarlılığı kontrol edin (Uyuşmazlıkta Türkçe metin esastır).

Karmaşıklaşan KVKK süreçlerinde operasyonel sürekliliğinizi korumak ve hukuki güvenliğinizi sağlamak için Esenyel Partners'ın deneyimli ekibi her zaman yanınızda.

