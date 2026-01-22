Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafindan Veri İhlal Bildirimleri Hakkinda Kamuoyu Duyurusu Yayimlanmiştir

Article Insights

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından kişisel veri ihlallerinin Kurum'un internet sitesinde süresiz olarak ilan edilmesi uygulamasına son verilerek, ihlallerin belirli bir süreyle sınırlı olarak ilan edilmesine ve bu süre zarfında ilgili kişilere bildirim yapıldığının veri sorumlusu tarafından tevsik edilmesi halinde Kurum'un internet sitesinden ilgili ilanların kaldırılmasına ilişkin bir kamuoyu duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Kamuoyu Duyurusu'nda öne çıkan hususlar aşağıda özetlenmektedir:

Kurum tarafından daha önce yayımlanan kamuoyu duyurusu'nda yer verilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (“ Kurul ”) 24/01/2019 tarihli ve 2019/10 sayılı kararıyla “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmü içerisinde geçen “en kısa sürede” ifadesinin kapsamı Kurul'a bildirim açısından 72 saat, veri ihlalinden etkilenen ilgili kişilere ise makul olan en kısa sürede yapılması olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, ihlalden etkilenen ilgili kişilere bildirimin temel amacının, ilgili kişiler hakkında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların bir an önce önüne geçilmesi veya en aza indirilmesine imkan verecek önlemlerin alınmasının olduğu vurgulanmıştır.

Bu doğrultuda, Kurul'a intikal ettirilen kişisel veri ihlal bildirimlerinin Kurum'un internet sitesinde yayınlanmasına karar verilirken (i) ihlalden etkilenen ilgili kişi grubu, (ii) ilgili kişi sayısı, (iii) ihlalden etkilenen kişisel verilerin niteliği ve niceliği, (iv) ihlalin gerçekleşme şekli, (v) veri sorumlusunun sektörü ve (vi) veri sorumlusu tarafından ilgili kişilere bildirimin yapılıp yapılmadığı yönündeki kriterlerin değerlendirildiği belirtilmiştir.

İlgili açıklamalar çerçevesinde, veri ihlal bildirimlerinin Kurul'un 25/12/2025 tarihli ve 2025/2451 sayılı kararı kapsamında 60 gün ile sınırlı olarak Kurum'un internet sitesinde ilan edilmesine ve ilgili kişilere bu süreden daha kısa süre içinde bildirim yapıldığının veri sorumlusu tarafından tevsik edilmesi halinde ilgili ilanın Kurum'un internet sitesinden kaldırılmasına karar verilmiştir.

