Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.09.2025 Tarihli Ve 2025/1572 Sayılı Kararının Uygulama Esaslarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu Yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı Kararının Uygulama Esaslarına İlişkin Kamuoyu Duyurusu (“Kamuoyu Duyurusu”) 12 Ocak 2026 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Anılan Kamuoyu Duyurusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 16. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (“VERBİS”) kayıt olmakla yükümlü oldukları ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek objektif kriterler çerçevesinde ilgili yükümlülüğe istisna getirilebileceği hükmü kapsamında, VERBİS'e kayıt yükümlülüğüne ilişkin uygulamada “yıllık mali bilanço toplamı” kavramına ilişkin ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Kurul'un 04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı kararı ile değişik 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararında yer alan “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar” ifadesinin güncellenmesi suretiyle “yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar ile ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmakla birlikte yıllık çalışan sayısı 10'dan az ve yıllık mali bilanço toplamı 10 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının” VERBİS'e kayıt yükümlülüğünden istisna kılınmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede, Kamuoyu Duyurusu'nda Kurum'a iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde, VERBİS'e kayıt istisnalarının belirlenmesinde esas alınan “yıllık mali bilanço toplamı” bilgisinin yalnızca bilanço esasına göre tutulan defterlerde yer aldığına dikkat çekildiği ve bu nedenle bilanço usulüne göre defter tutmayan veri sorumluları bakımından anılan kriterin nasıl uygulanacağı hususunda uygulamada tereddütler oluştuğu ifade edilmiştir.

Söz konusu tereddütlerin açıklığa kavuşturulması amacıyla Kurum, internet sitesinde yayımlanan Sorularla VERBİS Rehberi'nde yer alan açıklamalara atıfla, “yıllık mali bilanço toplamı” ifadesinin, bilanço esasına göre defter tutan veri sorumlularının yetkili kamu kurumlarına sundukları yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine ekli bilançolarda yer alan aktif ya da pasif toplam tutarı ifade ettiğini hatırlatmıştır. Bu açıklamayı destekler nitelikte olarak Kurum ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 171. maddesi ve devamı uyarınca defter tutma yükümlülüğünün mükellefler arasında farklılık gösterdiğini ve anılan Kanun'un 192. maddesi kapsamında ise aktif ve pasif tablolara yalnızca bilanço esasına göre tutulan defterlerde yer verildiğini özellikle vurgulamıştır.

Bu kapsamda, Kamuoyu Duyurusu'nda 04.09.2025 tarihli ve 2025/1572 sayılı Kurul Kararı ile değişik 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı Kurul Kararı uyarınca Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna olacak veri sorumlularının belirlenmesinde:

Bilanço esasına göre defter tutan veri sorumluları bakımından hem “yıllık çalışan sayısı” hem de “yıllık mali bilanço toplamı” kriterlerinin kümülatif olarak dikkate alınmasına,

Bilanço esasına göre defter tutmayan veri sorumluları bakımından yıllık mali bilanço toplamı bilgisi bulunmaması sebebiyle yalnızca “yıllık çalışan sayısı” kriterinin dikkate alınmasına,

karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Kurul kararının yanı sıra Kurul'un (i) 02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı, (ii) 28.06.2018 tarihli ve 2018/86 sayılı kararı, (iii) 05.07.2018 tarihli ve 2018/75 sayılı kararı, (iv) 19.07.2018 tarihli ve 2018/87 sayılı kararı, (v) 22.04.2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı, (vi) 09.06.2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı, (vii) 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı ve (viii) 14.12.2023 tarihli ve 2023/2135 sayılı kararları ile halihazırda getirilmiş birtakım VERBİS yükümlülüğü muafiyetlerinin de mevcut olduğunu hatırlatmak isteriz.

Kamuoyu Duyurusu'na buradan ulaşabilirsiniz.

