Turizm Ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 06/11/2025 Tarihli İlke Kararı Hk.

Article Insights

Ozan Tecirli’s articles from Tunca Attorney Partnership are most popular: within Privacy topic(s)

in Turkey

with readers working within the Accounting & Consultancy industries Tunca Attorney Partnership are most popular: within Privacy, Real Estate and Construction and Environment topic(s)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (“Kurul”) 06.11.2025 tarihli ve 2025/2120 sayılı İlke Kararı, turizm ve otelcilik sektöründe misafirlerden kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasını değerlendirmekte ve bu uygulamanın hukuki niteliğini netleştirmektedir. Kurul, kendisine ulaşan çok sayıdaki şikâyet üzerine yaptığı incelemede, konaklama tesislerinde T.C. kimlik belgesi fotokopisinin alınmasının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri işleme şartları açısından ayrı bir değerlendirmeyi gerektirdiğini belirterek temel ölçütün kanuni bir işleme şartının mevcut olup olmadığı noktasında toplandığını vurgulamıştır.

Kararda, kişisel verilerin ancak ilgili kişinin açık rızası veya Kanun'un 5. maddesinde sayılan diğer işleme şartlarından birinin bulunması hâlinde işlenebileceği hatırlatılmış; aksi hâlde işleme faaliyetinin hukuka aykırı sayılacağı ifade edilmiştir. Kurul, kimlik fotokopisi alma uygulamasını incelerken ölçülülük, gereklilik ve veri minimizasyonu ilkelerini esas almış; işleme amacına ulaşmak için kimlik belgesinin tamamının alınmasının zorunlu olup olmadığını değerlendirmiştir.

Bu kapsamda Kurul, konaklama tesislerinin tabi olduğu mevzuatı ayrıntılı biçimde incelemiştir. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve ilgili Yönetmelik, tesislerin misafirlerin ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını kayıt altına almasını zorunlu kılmakta; ancak kimlik belgesinin fotokopisinin alınmasına ilişkin herhangi bir düzenleme içermemektedir. Kararda ayrıca, kimlik bilgilerinin bildirilmesine yönelik yükümlülüğün açıkça düzenlendiği, fakat kimlik fotokopisinin alınmasının mevzuatta öngörülen zorunlu bir işlem olmadığı belirtilmiştir.

Kurul aynı değerlendirmeyi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu bakımından da yapmış; faturalarda yer alması gereken verilerin sınırlı olduğunu, kimlik fotokopisine dair bir zorunluluk öngörülmediğini tespit etmiştir. Bu nedenle Kurul, kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasının 6698 sayılı Kanun'un 5/2-a bendindeki “kanunlarda açıkça öngörülme” işleme şartını karşılamadığını belirtmiştir. Bu uygulamanın, verinin niteliği ve işleme amacı dikkate alındığında zorunlu ve gerekli bir veri işleme faaliyeti olmadığı sonucuna varılmıştır.

İlke Kararı'nın ulaştığı temel sonuç, konaklama tesislerinin kimlik doğrulama ve kimlik bildirme yükümlülüklerini yerine getirmek için misafirlerin kimlik belgesinin fotokopisini almaya yönelik herhangi bir kanuni zorunluluk veya yetkinin bulunmadığı; bu nedenle kimlik fotokopisi alma uygulamasının hukuka aykırı olduğudur.

Sonuç olarak, İlke Kararı'nın ardından konaklama tesisleri tarafından yapılması gereken, kimlik fotokopisinin alınmasına son verilmesi, mevcut personelin bu konuda ivedilikle bilgilendirilmesi, arşivde saklanan kimlik fotokopilerinin ise imhasını sağlamak olacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.