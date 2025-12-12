Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Turizm Ve Otelcilik Sektöründe Konaklama Hizmeti Alan Kişilerin T.C. Kimlik Belgesi Fotokopisinin Kaydedilmesi Hakkında İlke Kararı Yayımlandı

Article Insights

Turizm ve otelcilik sektöründe faaliyet gösteren konaklama yerleri tarafından misafir edilen kişilerin T.C. kimlik belgelerinin fotokopilerinin alındığı yönünde Kişisel Verileri Koruma Kurumuna iletilen muhtelif sayıda şikayet ve ihbar üzerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından sektörün bilgilendirilmesi adına 2025/2120 sayılı ve 6 Kasım 2025 tarihli ilke kararı (“İlke Karar”) alınmış olup İlke Karar, 9 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İlke Karar kapsamında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

Kurul tarafından sektör oyuncularınca 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca konaklayan misafirlerin T.C. kimlik belgelerinin fotokopilerinin alındığı gözlemlenmiştir.

Anılan mevzuat incelediğinde her ne kadar konaklayan misafirlerin sınırlı sayıda kimlik bilgisinin alınmasına ve kimliklerinin resmi belge üzerinden teyit edilmesine yönelik hükümlere yer verilmiş olduğu tespit edilmişse de ilgili kişilerin T.C. kimlik belgelerinin fotokopilerinin alınmasına yönelik açık bir düzenlemenin mevcut olmadığı Kurul tarafından tespit edilmiştir.

Kurul tarafından Söz konusu T.C. kimlik belgelerinin fotokopisi alınması suretiyle gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yasal mevzuatın ötesine geçerek gereğinden fazla veri işleme sonucunu doğurduğu ve ilgili veri işleme faaliyetlerinin herhangi bir hukuki dayanağının bulunmadığı değerlendirilmiştir.

Öte yandan, bahse konu konaklayan misafirler arasında eski T.C. kimlik belgelerini kullanan kişilerin de bulunması ve T.C. kimlik belgelerinde yer alan din ve kan grubu hanelerinden kaynaklı olarak ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin de işlenmesi nedenleriyle veri sorumlularının ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“Kanun”) 6'ncı maddesine aykırılık teşkil edecek kişisel veri işleme faaliyetleri yürüttüklerine işaret edilmiştir.

Yukarıda anılan hususlar gözetilerek Kurul tarafından (i) turizm ve otelcilik alanında hizmet veren veri sorumlularınca konaklama yerlerinde misafir edilen kişilerden T.C. kimlik belgesi fotokopisi alınması uygulamasına son verilmesi ve (ii) daha önce bu doğrultuda uygulamaları bulunan veri sorumluları tarafından bu nitelikteki belgelerin Kanun'un 7'nci maddesine uygun olarak imha edilmesi yönünde karar alınmıştır.

İlke Karar'da son olarak anılan esasların yerine getirilmemesi durumunda, Kanun'un 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde veri sorumlularının kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini teminen öngörülen idari ve teknik tedbirleri alma yükümlülüğünün yerine getirmemesi dolayısıyla Kanun'un 18'inci maddesi uyarınca idari işlem tesis edeceği belirtilmiştir.

İlke Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

