ARTICLE
6 October 2025

Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına İlişkin Bilgi Notu

HH
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership

Contributor

Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership logo

We are an Istanbul-based law firm specializing in technology. We help our clients transform their companies in line with the challenges and opportunities brought by technology and the digital world. We aim for excellence and strive for a collaborative relationship with our clients of all sizes from startups to large corporations.

Explore Firm Details
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 22.12.2023 tarihinde "Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler" dokümanı ("Rehber") yayımlanmıştır.
Turkey Privacy
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership
  1. GİRİŞ
    Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 22.12.2023 tarihinde "Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler" dokümanı ("Rehber") yayımlanmıştır.
    Rehber içeriğinde mobil uygulama işletenlerin ve geliştiricilerin uygulamaların tasarımında ve yönetiminde kişisel verilerin korunması açısından almaları önerilen tedbirler ve iyi uygulamalar yer almaktadır. Rehber'de belirtilen tedbir ve uygulamaların büyük çoğunluğu halihazırda Kurum görüş ve kararlarında da zikredilen hususlardan oluşmaktadır. Bu nedenle Rehber'de belirtilen tedbirlerin mümkün olan en üst düzeyde alınması, Kurum karar ve görüşleri ile uyumluluk açısından önem taşıyacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership
Hamzaoglu Hamzaoglu Kinikoglu Attorney Partnership
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More