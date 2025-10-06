Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına İlişkin Bilgi Notu

- GİRİŞ
Kişisel Verileri Koruma Kurumu ("Kurum") tarafından 22.12.2023 tarihinde "Mobil Uygulamalarda Mahremiyetin Korunmasına Yönelik Tavsiyeler" dokümanı ("Rehber") yayımlanmıştır.
Rehber içeriğinde mobil uygulama işletenlerin ve geliştiricilerin uygulamaların tasarımında ve yönetiminde kişisel verilerin korunması açısından almaları önerilen tedbirler ve iyi uygulamalar yer almaktadır. Rehber'de belirtilen tedbir ve uygulamaların büyük çoğunluğu halihazırda Kurum görüş ve kararlarında da zikredilen hususlardan oluşmaktadır. Bu nedenle Rehber'de belirtilen tedbirlerin mümkün olan en üst düzeyde alınması, Kurum karar ve görüşleri ile uyumluluk açısından önem taşıyacaktır.
