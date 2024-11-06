KVKK Standart Sözleşme Bildirim Modülünü Kullanıma Sundu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yurt dışına veri aktarımında kullanılan standart sözleşmelerin bildirimini kolaylaştırmak amacıyla Standart Sözleşme Bildirim Modülünü hizmete sundu. Bildirim yapılabilmesi için veri sorumlusu veya veri işleyenlerin hesap oluşturarak, yetkili kişinin yetkisini tasdik eden belgelerle birlikte modüle kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, standart sözleşmelerin Kurum'a bildirimine ilişkin modülün kullanıma sunulduğunu açıkladı.1 Bildirim modülü ile yurt dışına veri aktarımında başvurulan standart sözleşmelerin Kurum'a bildirilmesi kolaylaştırılmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu'nun 9. maddesinde yurt dışına veri aktarımında başvurulabilecek hukuka uygun güvence yöntemlerinden biri olarak standart sözleşmelerden bahsedilmektedir. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14. Maddesi de standart sözleşmelerin uygulama esaslarına yer vermektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kurul'u tarafından ilan edilen matbu standart sözleşmeler imzaya yetkili kişiler tarafından imzalandıktan sonra beş gün içerisinde fiziki olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Kurum'a bildirilmelidir. Ayrıca sözleşme taraflarında veya içeriğinde değişiklik olması ya da sözleşmenin sona ermesi halinde de Kurum'un bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Kurul, bildirimde kolaylık sağlanması açısından 17.10.2024 tarihli ve 2024/1793 sayılı kararı ile Standart Sözleşme Bildirim Modülünün hazırlanmasına karar vermiştir.2

Bildirimde bulunulabilmesi için veri sorumlusu veya veri işleyenlerin hesap oluşturması ve standart sözleşme ile ilgili yetkili kişinin yetkili olduğuna ilişkin tasdik edici belgelerle birlikte modüle kayıt yapması gerekmektedir. Kurum, kayıt sürecine ilişkin detaylar içeren bir kılavuz da hazırlamıştır.3

Footnotes

1. Duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz

2. Standart Sözleşme Bildirim Modülüne buradan ulaşabilirsiniz.

3. Standart Sözleşme Bildirim Kılavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.