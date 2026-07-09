Ulusal Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yenilikçi bir buluşu koruma altına almak için ulusal patent başvurusu sürecini anlamak kritik önem taşır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yürütülen bu süreç, ön araştırmadan belgelendirmeye kadar dikkatli takip edilmesi gereken adımlardan oluşur ve profesyonel destek ile başarı şansını artırır.

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Yenilikçi bir fikir geliştirdiniz ve bu buluşun size ait olduğunu belgelendirmek mi istiyorsunuz? Sınai mülkiyet haklarının en önemli yapı taşlarından biri olan ulusal patent başvurusu, geliştirdiğiniz teknik çözümün Türkiye sınırları içerisinde koruma altına alınmasını sağlayan hukuki bir süreçtir.

Peki, bu süreç tam olarak nasıl işler? SIMAJ Patent olarak, buluş sahiplerinin bu karmaşık süreçte hata yapmadan ilerlemeleri için hazırladığımız rehberimize göz atın.

Patent Nedir ve Neden Alınmalıdır?

Patent, bir buluşun sahibi tarafından belirli bir süre (Türkiye’de incelemeli patent için 20 yıl) boyunca üretilme, kullanma, satma veya lisanslama hakkıdır. Bir buluşa patent alarak;

Rakiplerinizin aynı teknolojiyi kopyalamasını engellersiniz.

Yatırımcılar nezdinde güvenilirliğinizi artırırsınız.

Ticari değerinizi koruyarak pazar payınızı güvence altına alırsınız.

Ulusal Patent Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Ulusal patent başvurusu, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) nezdinde yürütülen ve dikkatli takip edilmesi gereken adımlardan oluşur:

Ön Araştırma Aşaması

Başvurudan önce buluşunuzun daha önce başka birileri tarafından tescil edilip edilmediğini kontrol etmek kritiktir. SIMAJ Patent uzmanları, kapsamlı bir ön araştırma ile buluşunuzun “yenilik” kriterini karşılayıp karşılamadığını analiz eder.

Dosya Hazırlama ve Başvuru

Buluşunuzun teknik detaylarını içeren tarifname, istemler ve özet kısmı profesyonel bir dille hazırlanmalıdır. Hatalı hazırlanan bir başvuru, patentin reddedilmesine veya koruma kapsamının daralmasına neden olabilir.

Şekli İnceleme ve Araştırma Raporu

Başvuru yapıldıktan sonra TÜRKPATENT, dosyanın resmi şartlara uygunluğunu denetler. Ardından, buluşun yenilik ve buluş basamağı kriterlerini değerlendiren “Araştırma Raporu” hazırlanır.

İnceleme ve Belgelendirme

Araştırma raporunun olumlu olması durumunda, buluşun derinlemesine incelendiği “İnceleme” aşamasına geçilir. Bu süreç sonucunda olumlu bir karara varılırsa buluşunuz patentlenmiş olur.

Neden Profesyonel Bir Patent Vekili ile Çalışmalısınız?

Patent başvurusu sadece bir evrak işlemi değil, aynı zamanda teknik ve hukuki bir süreçtir. SIMAJ Patent, uzman kadrosuyla:

Buluşunuzun kapsamını en geniş ve doğru şekilde tanımlar.

Başvuru aşamasında olası ret gerekçelerini önceden öngörerek riski azaltır.

Yasal süreleri sizin yerinize takip ederek hak kaybına uğramanızı engeller.

Buluşunuzu Geleceğe Taşıyın

Fikrinizin ticarileşme aşamasında karşılaşabileceğiniz engelleri, sağlam bir patent koruması ile aşabilirsiniz. SIMAJ Patent olarak, fikri mülkiyet süreçlerinizde şeffaflık ve profesyonellik odaklı danışmanlık sunuyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.