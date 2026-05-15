15 May 2026

Patent Başvurusu

Simaj Patent & Trademark Attorneys

SIMAJ Patent Consulting Limited is a firm of Turkish Patent and Trademark Attorneys, European Patent Attorneys, and lawyers dealing with obtaining and defending industrial and intellectual property rights. The firm’s origin traces back to the years of the establishment of the Turkish Patent Institute in 1994. Over the years, the firm has gradually grown both in terms of the team and the firm’s technical and legal capabilities. Today, the firm’s areas of practice, in particular, include drafting filing, and prosecuting all kinds of IP applications as well as opposition, invalidation, and cancellation proceedings. In addition, SIMAJ is also involved in litigation and unfair competition actions before the competent authorities.

SIMAJ serves a broad range of clients from large multinational companies to startups. SIMAJ is dedicated to providing individualized attention and care to all of its clients. The firm focuses not only on the personal capabilities of the team but also on responsiveness to client que

Bir buluşu geliştirmek yalnızca ilk adımdır. Asıl kritik olan, bu buluşu yasal güvence altına almaktır.
Simaj Patent & Trademark Attorneys
Patent Başvurusu Nedir ve Neden Önemlidir?

Bir buluşu geliştirmek yalnızca ilk adımdır. Asıl kritik olan, bu buluşu yasal güvence altına almaktır. Patent başvurusu; buluş sahiplerine belirli bir süre boyunca münhasır kullanım hakkı tanıyan ve üçüncü kişilerin izinsiz kullanımını engelleyen en temel fikri mülkiyet aracıdır. Doğru yönetilmediğinde ise bu süreç, telafisi güç hak kayıplarına zemin hazırlayabilmektedir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye’de patent başvuruları, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) aracılığıyla yürütülmektedir. Başvuru sürecinin teknik ve hukuki boyutlarının bir arada değerlendirilmesini gerektirmesi, uzman desteğini zorunlu kılmaktadır. Yanlış sınıflandırma, eksik tarifname ya da istemlerdeki hatalar; başvurunun reddedilmesine veya koruma kapsamının ciddi biçimde daralmasına yol açabilir.

Patent Başvurusunda Temel Aşamalar

Başarılı bir patent başvurusu süreci, birbirine bağlı birkaç kritik adımdan oluşmaktadır. Bu adımların eksiksiz ve doğru biçimde yürütülmesi, buluşun en geniş koruma kapsamına kavuşması açısından belirleyicidir.

Ön Değerlendirme ve Araştırma

Başvuru öncesinde buluşun yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi gerekir. Ulusal ve uluslararası patent veritabanlarında gerçekleştirilen önceki teknik araştırması, olası ret gerekçelerinin baştan tespit edilmesini ve başvuru stratejisinin buna göre şekillendirilmesini sağlar.

Tarifname ve İstemlerin Hazırlanması

Patent başvurusunun en kritik belgesi tarifnamedir. Buluşun teknik özelliklerini, uygulama biçimini ve sağladığı avantajları kapsamlı biçimde ortaya koyan tarifname ile birlikte hazırlanan istemler, koruma kapsamını doğrudan belirler. Bu nedenle tarifname ve istemlerin uzman patent vekilleri tarafından hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Patent Başvurusu

Yurt içi başvuruların yanı sıra uluslararası koruma da stratejik bir gereklilik hâline gelmektedir. PCT (Patent İşbirliği Antlaşması) kapsamında yapılan başvurular, tek bir işlemle onlarca ülkede koruma talep edilmesine imkân tanır. Avrupa Patent Ofisi (EPO) nezdinde yürütülen süreçler ise Avrupa pazarında rekabet gücünü doğrudan etkileyen önemli bir adımdır.

Patent Başvurusunda Profesyonel Destek

Patent başvurusu sürecinde yapılacak teknik veya hukuki hatalar, buluşun koruma kapsamını kalıcı olarak daraltabilir ya da tüm süreci başa sardırabilir. Bu nedenle deneyimli patent vekilleriyle çalışmak, yalnızca bir kolaylık değil; aynı zamanda buluşunuzun değerini koruma altına almanın en güvenli yoludur. Ön araştırmadan başvuru dosyalanmasına, itiraz süreçlerinden lisanslama danışmanlığına kadar tüm aşamalarda uzman ekibimizle yanınızdayız. Buluşunuzu güvence altına almak için bizimle iletişime geçin.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

