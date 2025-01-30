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30 January 2025

Türk Patent Ve Marka Kurumu (Türkpatent) İle Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi (CNIPA) Arasında 12 Eylül 2024 Tarihinde İş Birliği Niyet Mektubu İmzalanmıştır.

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Bu anlaşma kapsamında, TÜRKPATENT tarafından ilk başvuru ofisi olarak değerlendirilmiş...
Turkey Intellectual Property
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Bu anlaşma kapsamında, TÜRKPATENT tarafından ilk başvuru ofisi olarak değerlendirilmiş ve patentlenebilir olduğu belirlenmiş başvurular, Çin'de hızlandırılmış patent incelemesine tabi olabilecektir. BRIPC Pilot Programı adıyla başlatılan bu sistem, özellikle uluslararası başvuru sahipleri için önemli avantajlar sunmaktadır. Türk başvuru sahipleri için bu program, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıracak bir fırsat sunarken, patent süreçlerinin hızlanmasına da katkı sağlayacaktır. Böylece, Çin'de yatırımlarını patent ile korumak isteyen hak sahipleri daha kısa sürede tescil şansı yakalayabilecektir.

Çin'deki ulusal aşama süreçlerinde öncelikli incelemeye tabi olabilmek için patent başvurusunda aranan en önemli şartlar;

  • İlk başvurunun TÜRKPATENT'e yapılması,
  • TÜRKPATENT tarafından olumlu değerlendirilen başvurular arasında olması,
  • PCT ulusal aşamada veya rüçhanlı olarak Çin ulusal aşama başvurusuna konu edilmesidir.

Program, her yıl 100 başvuru ile sınırlı olup uygulama 20 Ocak 2025 itibarıyla başlamıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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