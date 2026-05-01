Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklikler: Yaptırım Rejimi Sadeleştirilirken Piyasa Ayrıştırması Güçlendiriliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK"), 29/04/2026 tarih ve 33238 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") çeşitli değişiklikler yapmıştır.

Söz konusu değişiklikler; lisans devri süreçlerine ilişkin yaptırım çerçevesini, yaptırım kapsamındaki kişi ve fiil kategorilerini, tedarik ve toplayıcı lisansı sahiplerine getirilen marka ve unvan yasaklarını, çeşitli ihlal hallerinde uygulanan artırımlı lisans bedeli mekanizmalarının kaldırılmasını ve bu konulara ilişkin geçiş hükümlerini kapsamaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmada, Değişiklik Yönetmeliği ile hayata geçirilen temel değişiklikler ilgili başlıklar altında ele alınmakta; değişikliklerin mevcut düzenleyici çerçeveye etkileri ve uygulamaya yönelik sonuçları değerlendirilmektedir.

Lisans Devri Süreçlerinde Yükümlülük İhlallerine Yaptırım Hükmü (Madde 5)

Yönetmelik'in 5 inci maddesi, üretim tesislerinin satış, devir veya kiralama yoluyla başka tüzel kişilere devredilmesini ve bu çerçevede lisansın eskisinin devamı mahiyetinde verilmesini düzenlemektedir. Değişiklik öncesinde, anılan maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) kararıyla belirlenen yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırıma dair açık bir hüküm bulunmuyordu.

Değişiklik Yönetmeliği'nin 1 inci maddesiyle Yönetmelik'in 5 inci maddesine dördüncü fıkra olarak şu hüküm eklenmiştir: "Üçüncü fıkra kapsamında yapılacak işlemlerde Kurul kararı ile belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, eskisinin devamı mahiyetinde yeni lisans verilmesi uygun bulunan tüzel kişiye Kanunun 16 ncı maddesinde öngörülen yaptırımlar uygulanır."

Bu düzenleme, lisans devri süreçlerindeki mevcut uygulama boşluğunu kapatmakta ve Kurul kararı kapsamındaki yükümlülüklerin süresi içinde tamamlanmaması halinde Kanunun 16 ncı maddesinde düzenlenen yaptırımların uygulanacağını öngörmektedir. Buna göre aykırılık halinde, aykırılığın düzeltilebilir olup olmamasına göre ilgili hakkında ihtar veya doğrudan idari para cezası uygulanması gündeme gelebilecektir.

Yaptırım Kapsamının Genişletilmesi: Önlisans Sahipleri ve Kurul Kararı Yükümlülükleri (Madde 27)

Yaptırımlar ve lisans iptali başlıklı 27 nci maddenin birinci fıkrası, Değişiklik Yönetmeliği'nin 2 nci maddesiyle yeniden düzenlenmiştir.

Eski hükümde yaptırım uygulanabilecek kişi kapsamı yalnızca "lisans sahibi tüzel kişiler" ile sınırlı tutulmuş, yaptırım şartı ise münhasıran "ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranma" olarak belirlenmiş olup herhangi bir ikincil koşula yer verilmemişti.

Yeni düzenlemede iki temel genişleme yapılmıştır: İlk olarak kapsam, "önlisans veya lisans sahibi tüzel kişiler" biçiminde genişletilerek henüz lisans aşamasına geçmemiş önlisans sahipleri de yaptırım kapsamına alınmıştır. İkinci olarak, mevzuata aykırılığın yanı sıra "Kurul kararı ile belirlenen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi" de bağımsız bir yaptırım sebebi olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte yeni hüküm, yaptırım uygulanabilmesi için söz konusu aykırılığa ilişkin ilgili mevzuatta ayrıca bir yaptırım öngörülmemiş olması koşulunu getirmektedir.

Bu değişiklik ile önlisans sürecindeki tüzel kişiler artık daha kapsamlı bir denetim mekanizmasına tabi tutulacak; Kurul kararı yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilmemesi ise bağımsız bir ihlal kategorisi olarak değerlendirilecektir.

Tedarik ve Toplayıcı Lisansı Sahiplerine Marka ve Unvan Yasağı (Madde 34 ve Madde 34/A)

Değişiklik öncesinde, görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahiplerinin ve toplayıcı lisansı sahiplerinin dağıtım şirketleriyle doğrudan ilişkilendirilebilecek marka ve unvan kullanımını yasaklayan açık bir hüküm Yönetmelik'te yer almıyordu.

Değişiklik Yönetmeliği'nin 3 üncü maddesiyle Yönetmelik'in 34 üncü maddesine eklenen on beşinci fıkra ve 4 üncü maddesiyle 34/A maddesine eklenen yedinci fıkra uyarınca; görevli tedarik şirketleri dışındaki tedarik lisansı sahibi tüzel kişilerin ve toplayıcı lisansı sahibi tüzel kişilerin şirket unvanında dağıtım lisansı sahibi şirketlerin bölge adına yer vermesi ile dağıtım şirketleriyle aynı marka ve logoyu kullanması açıkça yasaklanmıştır.

Bu düzenlemeler, tedarik ve toplayıcılık piyasalarında ayrıştırma ilkesini pekiştirmekte; tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesini ve dağıtım faaliyetleri ile tedarik ve toplayıcılık faaliyetleri arasındaki hukuki ayrışmanın güçlendirilmesini hedeflemektedir. Piyasa şeffaflığı açısından değerlendirildiğinde, söz konusu yasaklar özellikle görevli dağıtım ve tedarik şirketleriyle organik bağı bulunan veya bölge adını içeren ticaret unvanlarını kullanan tedarik ve toplayıcı lisansı sahibi tüzel kişileri doğrudan ilgilendirmektedir.

Artırımlı Lisans Bedeli Uygulamalarının Kaldırılması (Madde 43)

Değişiklik Yönetmeliği'nin 5 inci maddesiyle 43 üncü maddenin on altıncı, on yedinci, yirmi birinci ve yirmi ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan on altıncı fıkra, onay alınmadan veya onaya aykırı şekilde gerçekleştirilen ortaklık yapısı değişikliklerinde lisans tadil başvurusunun gecikmesi halinde tadil bedelinin üç kat ve üzeri artırımlı uygulanmasını düzenlemekteydi.

On yedinci fıkra, birleşme veya bölünme işlemini tamamlayan ancak yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen lisans sahiplerine lisans alma bedelinin üç kat uygulanmasını öngörmekteydi.

Yirmi birinci fıkra fıkra, Çevresel Etki Değerlendirmesi ("ÇED") Yönetmeliği kapsamındaki başvuruların belirlenen süreler içinde yapılmaması halinde tadil bedelinin artırımlı uygulanmasını öngörmekteydi.

Yirmi ikinci fıkra ise, 5 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki devir, satış veya kiralama işlemlerinde yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen tüzel kişilere lisans alma bedelinin üç kat uygulanmasını öngörmekteydi.

Yürürlükten kaldırılan bu dört fıkra, farklı ihlal türleri için ayrı ayrı düzenlenmiş artırımlı mali yaptırım mekanizmalarını içermekteydi. Bu fıkraların kaldırılmasıyla söz konusu ihlaller artık 27 nci maddenin birinci fıkrasındaki genel yaptırım çerçevesine tabi olacaktır.

Geçici Madde 47: Marka ve Unvan Uyumuna İlişkin Geçiş Süreci

Değişiklik Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesiyle eklenen geçici madde 47 uyarınca, Değişiklik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 34 üncü maddenin on beşinci fıkrası veya 34/A maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki marka ve unvan yasaklarına aykırılıkları bulunan tüzel kişiler, durumlarını 31/12/2026 tarihine kadar söz konusu mevzuat hükümlerine uygun hale getirmekle yükümlüdür.

Bu geçiş hükmü, hâlihazırda aykırılık içeren tüzel kişilere yaklaşık sekiz aylık bir uyum süreci tanımaktadır. Söz konusu süre içinde tüzel kişilerin ticaret unvanlarını, marka ve logolarını yeni düzenlemeyle uyumlu hâle getirmesi gerekmekte olup mevcut marka tescilleri ve ortaklık yapılarından kaynaklanan ticari gerekliliklerin de bu süreçte gözetilmesi önem taşımaktadır.

Geçici Madde 48: Artırımlı Bedel Kapsamındaki İhlallerin Yaptırım Rejimine Aktarılması

Değişiklik Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesiyle eklenen geçici madde 48 uyarınca, Değişiklik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilgili mevzuat çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemiş olan tüzel kişilerden 43 üncü maddenin mülga fıkraları kapsamında henüz işlem tesis edilmemiş olanlar hakkında 27 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Bu düzenleme, artırımlı bedel fıkralarının kaldırılmasının devam eden ihlaller bakımından fiilî bir af niteliği taşımadığını açıkça ortaya koymaktadır. Mülga fıkralar kapsamında henüz işlem başlatılmamış ihlaller, bundan böyle 27 nci maddenin birinci fıkrasındaki genel yaptırım rejimine tabi tutulacaktır.

Değerlendirme

Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen düzenlemeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, iki temel yönelimin ön plana çıktığı görülmektedir: yaptırım rejiminin sadeleştirilmesi ve piyasa ayrıştırmasının güçlendirilmesi.

Yaptırım cephesinde, artırımlı lisans bedeli mekanizmalarının kaldırılarak yerini 27 nci maddenin birinci fıkrasındaki genel yaptırım normuna bırakması, yaptırım uygulamasını daha tutarlı ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturmaktadır. Bununla birlikte, artırımlı mali yaptırımların kaldırılmasının mevzuata uyum teşviki üzerindeki etkisi, 27 nci madde kapsamındaki genel hükmün ne ölçüde etkin biçimde uygulanacağına bağlı olacaktır. Öte yandan, önlisans sahiplerinin kapsama dahil edilmesi ve Kurul kararı yükümlülüklerinin bağımsız bir ihlal kategorisi olarak tanınması, EPDK'nın denetim yetkisini lisans sürecinin daha erken aşamalarına taşıması bakımından dikkat çekicidir.

Piyasa ayrıştırması cephesinde ise tedarik ve toplayıcı lisansı sahiplerine yönelik marka ve unvan yasakları, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi politikasının somut bir adımı olarak değerlendirilmelidir.

Bu kapsamda aykırılık içeren tüzel kişilerin ticaret unvanı, marka ve logo yapılanmalarını 31/12/2026 tarihine kadar yeni düzenlemeyle uyumlu hâle getirmeleri zorunludur; tanınan uyum süresinin etkin biçimde değerlendirilmesi amacıyla uyum sürecinin ivedilikle planlanması ve gerektiğinde EPDK ile yazışma yoluna gidilmesi önerilmektedir. Ayrıca, mülga artırımlı bedel fıkraları kapsamında henüz işlem tesis edilmemiş ihlalleri bulunan tüzel kişilerin, artık 27 nci maddenin birinci fıkrasındaki genel yaptırım rejimine tabi olduklarını göz önünde bulundurarak hukuki pozisyonlarını gözden geçirmeleri yerinde olacaktır.

