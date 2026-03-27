EPDK’dan Elektrikli Araç Şarj Piyasasına Yönelik Kapsamlı Düzenleme: Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde Önemli Değişiklikler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”), 23 Mart 2026 tarih ve 33202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile (“Değişiklik Yönetmeliği”), Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) önemli değişiklikler gerçekleştirmiştir.



Değişiklik Yönetmeliği, mobil şarj istasyonlarının yasal çerçeveye dahil edilmesinden akıllı şarj sistemlerinin ve bilgi güvenliği standartlarının yükseltilmesine ve lisans sahiplerine tanınan yeni yetkilere kadar pek çok alanda sektörü doğrudan etkileyen yenilikler içermektedir.



Değişiklik Yönetmeliği’nde başlıca dikkat çeken noktalar şu şekilde ifade edilebilir:

AC ve DC şarj ayrımı dışında, şarj ünitesi veya soket gücüne göre ayrıca fiyat belirlenmesi uygulamasına son verilmesi,

Şarj hizmeti ücretlerinde piyasa koşulları ve kullanıcı talebinin daha etkin karşılanabilmesi amacıyla saatlik ve lokasyon bazlı indirim uygulanabilmesine imkân tanınması,

Mobil şarj istasyonlarının Yönetmelik’in kapsamına resmi olarak dahil edilerek şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketlerin ülke çapında mobil şarj istasyonu işletebilmesine olanak tanınması,

Şarj istasyonlarında bekleme sürelerinin azaltılması ve hizmetin etkin kullanımının sağlanması amacıyla batarya doluluk oranı %85 ve üzerinde olan elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sonlandırılabilmesine imkân tanınması,

Elektrik dağıtım şirketi tarafından olumlu görüş belgesi verilen şarj istasyonlarının en geç 3 (üç) ay içerisinde devreye alınması zorunluluğunun getirilmesi,

Şarj istasyonlarının şarj hizmeti almayan araçlar tarafından park vb. amaçlarla kullanılmasının önlenmesi amacıyla şarj ağı işletmecisi veya şarj istasyonu işletmecisi tarafından gerekli uyarı ve bilgilendirmelerin yapılabilmesi imkanının getirilmesi,

Bilgi güvenliğine ilişkin olarak şarj hizmeti sunumunda kullanılan yazılım sistemlerinin TS ISO/IEC 27001 standardının güncel sürümüne uyum zorunluluğu getirilmesi.



İlgili Değişiklik Yönetmeliği'ne ulaşabilirsiniz.



İşbu bilgi notunda, Değişiklik Yönetmeliği ile yürürlüğe giren yenilikler, ilgili başlıklar altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.



I. Mobil Şarj İstasyonları Yönetmelik Kapsamına Alındı



Yönetmelik’in 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mobil şarj istasyonlarının işletilmesi, Yönetmelik’in kapsam maddesi bünyesine açıkça dahil edilmiştir. Böylece, şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketlerin ülke çapında mobil şarj istasyonlarını işletebilmesi mümkün hale gelmiştir.



Buna paralel olarak Yönetmelik’in 15’inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek şarj ağının tanımı genişletilmiş; bu değişiklikle birlikte, şarj ağının yalnızca sabit elektrik tesisatına bağlı istasyonlardan ibaret olmadığı, yazılım ve donanım alt yapısı ile mobil şarj istasyonlarını da kapsayan bütünleşik bir sistem olduğu belirtilmiştir.



Yönetmelik’in 15’inci maddesine eklenen altıncı fıkra ile mobil şarj istasyonlarında yer alan şarj noktalarının, şarj ağının asgari oluşma yükümlülükleri kapsamında değerlendirileceği düzenlenmiş, bu sayede lisans sahiplerine asgari ağ büyüklüğü yükümlülüklerini mobil altyapı üzerinden de karşılama imkânı tanınmıştır.



II. Yönetmelik’e Eklenen Yeni Tanımlar ile Kavram Çerçevesi Güncellendi



Değişiklik Yönetmeliği ile Yönetmelik’in 3’üncü maddesinin birinci fıkrasına çeşitli yeni tanımlar eklenerek elektrikli araç şarj hizmetleri alanında ortaya çıkan yeni kavram ve hizmet türlerinin mevzuat düzeyinde karşılık bulması sağlanmıştır:



• Akıllı Şarj Sistemleri: Elektrikli araçtan veya elektrik şebekesinden elektronik iletişim yoluyla şarj istasyonuna iletilen bilgilere dayanarak şarj ünitesinden elektrikli araca aktarılan enerji miktarının gerçek zamanlı olarak izlenmesine, kontrol edilmesine ve ayarlanmasına olanak veren sistemler olarak tanımlanmıştır.

• EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”), Yönetmelik’e tanım olarak eklenmiştir. Bu tanımın eklenmesi, yeşil şarj istasyonlarına ilişkin düzenlemeyle doğrudan bağlantılıdır.

• Mobil Şarj İstasyonu: Sabit bir elektrik tesisatına bağlı olmayan şarj istasyonu olarak tanımlanmış ve böylece mobil altyapının kapsamı hukuken belirlenmiştir.

• Ortak Dolaşım (Roaming) Sözleşmesi: Şarj ağı işletmecilerinin, birbirlerinin kullanıcılarına doğrudan hizmet sağlaması amacıyla birbirleriyle yaptıkları veri ve ödeme alışverişini de kapsayan sözleşmeler olarak tanımlanmıştır. Bu tanımın Yönetmelik’e dahil edilmesi; farklı operatörlerin şarj ağlarında kesintisiz hizmet alınabilmesinin hukuki zeminini sağlamlaştırmaktadır.

• Şarj Noktası (Soketi): Şarj ünitesinden elektrikli araca enerji aktarımını sağlamak üzere bir şarj kablosuyla tümleşik olan veya bu kablonun bağlanması amaçlanan, şarj ünitesinde bir veya birden fazla bulunabilen bağlantı ekipmanı olarak tanımlanmıştır.



III. Ticari Olmayan Şarj İstasyonları İçin Muafiyet Şartları Netleştirildi



Yönetmelik’in 5’inci maddesi yeniden kaleme alınmış; her ne ad altında veya yöntemle olursa olsun ticari faaliyet göstermeyen özel şarj istasyonlarının ve kullanıcıların yalnızca kendi ihtiyacı için kurduğu ya da kurdurduğu şarj ünitelerinin bir şarj ağına bağlanmalarının zorunlu olmadığı hüküm altına alınmıştır.



Söz konusu düzenlemenin pratik anlamı, özel mülkiyette bulunan bir şarj ünitesinin muafiyetten yararlanabilmesi için, bu üniteyi sahibinin ya da kurucusunun yalnızca kendi ihtiyacı doğrultusunda kullanması gerektiğidir. Eğer bir kullanıcı, bu üniteyi kendi ihtiyacının ötesinde, belirli bir ücret karşılığında üçüncü şahıslara kullandırmaya başlarsa, “ticari faaliyet göstermeme” şartını ihlal etmiş sayılabilir ve muafiyet hakkını kaybedebilir.



IV. Lisans Verilen, Lisansı Sona Eren ve Lisansı İptal Edilen Şirketlerin Bilgilerinin Resmî Gazete’de Yayımlanması Zorunluluğu Getirildi



Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yapılan değişiklikle, lisans sürecine ilişkin kamuoyu bilgilendirme yöntemi güçlendirilmiş ve resmileştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) kararıyla lisans verilen tüzel kişilere ait ticaret unvanı, tescilli marka ve lisans süresi gibi bilgiler artık yalnızca EPDK’nın internet sayfasında duyurulmakla kalmayacak; Resmî Gazete’de de yayımlanacaktır.

Öte yandan, Yönetmelik’in 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen cümle uyarınca, lisansı sona eren veya iptal edilen tüzel kişiye ait ticaret unvanı, tescilli markası ve lisans sonlanma tarihi de Resmî Gazete’de yayımlanarak EPDK’nin internet sayfasında duyurulacaktır.



Bu düzenleme, lisans sürecine en üst düzeyde resmiyet ve şeffaflık kazandırmayı amaçlamaktadır.



V. Lisans Sahipleri için Yeni Hak ve Yükümlülükler Öngörüldü



Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde yapılan değişikliklerle lisans sahibi şirketlerin sahip olduğu hak ve yükümlülükler genişletilmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile getirilen yeniliklerin pratik sonuçları aşağıdaki gibidir:



• Şarj Hizmeti Sunma ve İşletme Yetkisinin Coğrafi Kapsamı Açıkça Belirlenmiştir



Lisans sahibinin temel yetkisi olan şarj ağını kullanıma açarak şarj hizmeti sunma ve şarj ağı işletme yetkisi, “ülke genelinde” ifadesiyle açıkça vurgulanmış biçimde yeniden kaleme alınmıştır. Bu düzenleme, lisans sahiplerinin herhangi bir coğrafi sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye’nin tamamında faaliyet gösterebileceğini hukuken netleştirmektedir.



• Ortak Dolaşım (Roaming) Sözleşmesi Yapabilme Olanağı Tanınmıştır



Lisans sahiplerine ortak dolaşım (roaming) sözleşmesi yapabilme yetkisi tanınmıştır. Bu düzenleme; farklı şarj ağı işletmecilerinin, karşılıklı veri ve ödeme alışverişini de kapsayan sözleşmeler aracılığıyla birbirlerinin kullanıcılarına doğrudan hizmet sunabilmesinin önünü açmaktadır. Bu sayede sürücülerin Türkiye genelinde şarj istasyonlarına sorunsuz erişebilmesi kolaylaşacaktır.



Ayrıca lisans sahipleri, imzaladıkları ortak dolaşım sözleşmelerini, imza tarihini müteakip 30 (otuz) gün içerisinde EPDK’ya bildirmekle yükümlü kılınmıştır.



• Fatura Düzenleme ve Bedel Tahsili



Lisans sahiplerinin kullanıcıya şarj hizmeti faturası düzenleme ve kullanıcıdan şarj hizmeti bedelini tahsil etme hak ve yetkisi açıkça düzenlenmiştir.



• Mobil Şarj İstasyonu İşletebilme



Lisans sahiplerine mobil şarj istasyonu işletebilme hakkı tanınmıştır.



VI. Yeşil Şarj İstasyonları EPİAŞ Tarafından Kamuoyuyla Paylaşılacak



Yönetmelik’in 16/A maddesine eklenen dördüncü fıkra uyarınca, yeşil şarj istasyonlarına sahip olan ve aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki itfa işlemlerini gerçekleştirmiş şarj ağı işletmecileri ile bunların markaları, her ay sonunda EPİAŞ tarafından kendi internet sitesinde yayımlanacak ve EPDK’ya bildirilecektir.

Bu düzenleme, yeşil enerji taahhütlerini yerine getiren şirketlerin kamuoyu nezdinde görünürlüğünü artırmaya yönelik olup aynı zamanda sektörde yeşil dönüşümü teşvik edici niteliktedir.



VII. Şarj İstasyonu Devirleri ve Mobil Şarj İstasyonu İşletmeciliği Usulleri Düzenlendi



Yönetmelik’in 17’nci maddesinin başlığı “Şarj ağının genişletilmesi, daraltılması ve mobil şarj istasyonu” şeklinde değiştirilmiş; birinci ve ikinci fıkraları yeniden düzenlenmiş ve yeni fıkralar eklenmiştir.



Şarj Ağına İstasyon Eklenmesi



Şarj ağına yeni bir şarj istasyonu eklemek isteyen şarj ağı işletmecisi, EPDK tarafından belirlenen formatta elektronik ortamda EPDK’ya başvuracaktır. Başvuruda; şarj istasyonunun coğrafi konumu, şarj ünitesi ve soket sayıları, sertifika bilgileri, şarj ünitesi tipleri ve güçleri ile ilgili şebeke işletmecisi tarafından verilen bağlantı belgesi EPDK’ya sunulacaktır.

EPDK başvuruyu 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandıracak; uygun bulunan istasyon numaralandırılarak şarj ağı işletmecisinin ağına eklenecek ve halka açık şarj istasyonu serbest erişim platformunda soket ve güç bazlı olarak yayımlanacaktır.



Şarj İstasyonu Devri



Bir şarj ağı işletmecisinin ağındaki bir şarj istasyonunu başka bir şarj ağı işletmecisine devretmesi halinde hem devreden hem de devralan işletmecinin devir işlemini EPDK tarafından belirlenen formatta ve elektronik ortamda EPDK’ya bildirmesi zorunlu kılınmıştır. Bildirimlerin EPDK tarafından onaylanmasını müteakip ilgili şebeke işletmecisine de bildirimde bulunulacaktır.



Devir işleminin ardından ilgili şebeke işletmecisi, devreden işletmeciye ait şarj istasyonu olumlu görüş belgesini iptal ederek devralan işletmeci adına yeni bir belge düzenleyecektir. Bu prosedür, istasyon devirlerinin kayıt altına alınmasını ve şebeke bağlantı süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesini güvence altına almakta; böylece devir sürecinde şarj hizmetinin aksamaması ve kullanıcıların herhangi bir hizmet kesintisiyle karşılaşmaması amaçlanmaktadır.



Mobil Şarj İstasyonu Bildirimi



Mobil şarj istasyonu işletmek isteyen şarj ağı işletmecisi, EPDK tarafından belirlenen formatta EPDK’ya bildirimde bulunacaktır. Bildirimde; faaliyet gösterilecek il veya iller, şarj ünitesi ve soket sayıları, şarj ünitesi tipleri ve güçleri gibi bilgilere yer verilmesi zorunludur. Bu bildirim zorunluluğu, mobil şarj hizmetlerinin yaygınlaşmasını desteklerken EPDK’nın bu esnek altyapının coğrafi dağılımını ve kapasitesini izlemesini sağlayacaktır.



VIII. Bilgi Güvenliği Standartları Yükseltilerek TS ISO/IEC 27001 Zorunluluğu Getirildi



Yönetmelik'in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamlı biçimde yeniden düzenlenerek şarj ağı işletmecilerinin bilgi güvenliği yükümlülükleri önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Bu çerçevede işletmeciler, lisansları kapsamında yürüttükleri faaliyetler sırasında elde ettikleri tüm verileri yürürlükteki mevzuata uygun şekilde muhafaza etmek ve şarj ağı işletim sistemine yetkisiz erişimleri engelleyecek güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılınmıştır. Alınacak önlemlerde Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nin referans kaynak olarak dikkate alınacağı da ayrıca belirtilmiştir.



Düzenlemenin en dikkat çekici yönü, şarj hizmeti sunumunda kullanılan yazılım sistemleri ile şarj cihazlarına uzaktan erişim süreçlerine ait bilişim altyapısının TS ISO/IEC 27001 standardının güncel sürümüne uygun olması zorunluluğunun getirilmesidir. Bu kapsamda yetkisiz erişimlerin önlenmesi, güvenli iletişim kanallarının kullanılması, kimlik doğrulama ve erişim yetkilendirmesi ile bulut bilişim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması esas kabul edilmiştir. EPDK’ya yapılacak veri aktarımlarında ise yalnızca EPDK tarafından belirlenen veri iletişim protokolleri ve yöntemlerinin kullanılması zorunlu tutulmuştur.



Halihazırda lisans sahibi olan tüzel kişilere, yazılım sistemlerinin TS ISO/IEC 27001 sertifikalı olacak şekilde kurulması için Değişiklik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıllık geçiş süresi tanınmıştır. Bu süre, mevcut işletmecilerin altyapılarını yeni standartlara uyarlamaları için makul bir uyum dönemi öngörmektedir.



IX. Akıllı Şarj Sistemi Uygulamaları Düzenlendi



Yönetmelik’in 19’uncu maddesine eklenen beşinci fıkra uyarınca, şarj istasyonlarında akıllı şarj sistemlerinin uygulanabilmesine olanak tanınmıştır. Bu düzenlemenin amacı, yüksek kapasiteli şarj istasyonlarındaki tüketim verilerinin daha doğru, standart ve şebeke sistemleriyle entegre bir şekilde yönetilmesini sağlayarak şebeke kapasitesinin verimli kullanılmasına teknik zemin hazırlamaktır.



Düzenleme aynı zamanda, akıllı şarj sistemlerinin uygulandığı istasyonlarda, anlık uygulanan güce ilişkin bilgilendirme yapılmasını zorunlu kılarak şarj sürecinde şeffaflığı güvence altına almaktadır.



X. Şarj İstasyonunda İkincil Marka Kullanımı Olanağı Getirildi



Yönetmelik’in 20’nci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile, şarj istasyonunda şarj ağı işletmecisinin markasıyla birlikte olmak koşuluyla şarj istasyonu işletmecisinin kendi markasını ilave olarak kullanabilmesine olanak tanınmıştır.



Bu düzenlemeyle, lisans sahibi ana şirketin marka kimliği korunurken, operasyonu fiilen yürüten şarj istasyonu işletmecisine kendi bölgesel veya yerel markasını da görünür kılabilme imkânı tanınmaktadır. Kullanıcılar böylece istasyonda hem lisans sahibi şarj ağı işletmecisini hem de operasyonu yürüten yerel işletmecinin kim olduğunu görebilecektir.



XI. Teknik Altyapı Standartları Güçlendirildi; Otoyol Şarj İstasyonlarına Doğrudan Ödeme İmkanı Sağlama Zorunluluğu Getirildi



Yönetmeliğin 21’inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik uyarınca, şarj istasyonlarının elektrik tüketiminin ölçülmesi için kullanılacak sayaçlar, 28 Aralık 2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği hükümleri kapsamında tesis edilecektir.



21’inci maddeye eklenen sekizinci fıkra uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğu altında bulunan otoyollarda şarj ağına yeni eklenen şarj istasyonlarında yer alan DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitelerinden en az bir tanesi için banka/kredi kartı okuyucuları veya temassız ödeme yapılabilen dijital cihazlar aracılığıyla doğrudan ödeme imkânı sağlanacaktır. Bu ödeme yöntemleri için kullanıcıdan ilave bedel, komisyon veya fark talep edilemeyecektir.



Bu hüküm, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir. Düzenlemenin pratik sonucu, elektrikli araç sürücülerinin uzun yolculuklarda farklı operatörlerin mobil uygulamalarına ihtiyaç duymaksızın doğrudan fiziksel ödeme yöntemlerini kullanarak şarj hizmeti alabilmesinin güvence altına alınmasıdır.



XII. Şarj İstasyonu Kuruluşu Sırasında Şebeke İşletmecisine Yapılacak Başvuruların Elektronik Ortamda Yapılması Zorunlu Hale Getirildi



Yönetmelik’in 22’nci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle, şarj istasyonu kurmak ve işletmek isteyen şarj ağı işletmecileri veya sertifika sahibi şarj istasyonu işletmecilerinin ilgili şebeke işletmecisine yapacakları başvuruların elektronik ortamda gerçekleştirilmesi zorunlu kılınmıştır. Aynı şekilde, olumlu görüş verilen başvurular için düzenlenecek belgenin de elektronik ortamda düzenlenmesi öngörülmüştür.



Bunun yanı sıra, düzenlenen olumlu görüş belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) ay içinde Yönetmelik’in 17’nci maddesi kapsamında EPDK’ya sunulmaması halinde geçerliliğini yitireceği hüküm altına alınmıştır. Uygun görülmeyen başvurulara yapılan itirazların Kurul tarafından “karara bağlanacağı” ifadesiyle itiraz sürecinin hukuki niteliği de güçlendirilmiştir.



XIII. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını EPDK’ya Sunma Yükümlülüğü Kaldırıldı



Yönetmelik’in 23’üncü maddesinin birinci fıkrası yeniden kaleme alınmış; şarj hizmeti sunan şarj istasyonlarının faaliyetlerini 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütmesi zorunlu kılınmıştır.



Bu hüküm dikkat çekici bir dönüşüme işaret etmektedir: Değişiklik Yönetmeliği’nin taslak metninde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin belgelerin EPDK’ya sunulması zorunluluğunun tümüyle kaldırılması öngörülmüşken, nihai metinde söz konusu ruhsata tabi olma yükümlülüğü korunmuştur.



Şarj istasyonlarına yeni istasyon ekleme prosedüründe bu belge sunma şartı usul metninden çıkarılmış; ancak ruhsata tabi olma yükümlülüğü genel bir hüküm olarak varlığını sürdürmektedir.



XIV. İşletmecilere Elektrikli Araç Park Alanlarında Erişim Engelinin Önlenmesine Yönelik Yetki Verildi



Yönetmelik’in 23’üncü maddesine eklenen altıncı fıkra ile, şarj ağı işletmecisi veya şarj istasyonu işletmecisine, elektrikli araç park alanında şarj hizmetinin sunulmasını engelleyecek şekilde araç park edilmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alma, uyarı ve bilgilendirme yapma yetkisi tanınmıştır. Şarj hizmeti alan araçlar dışındakilerin park etmesini yasaklayıcı kararların alınmasına ilişkin ilgili kurumlara başvuru ve bildirimde bulunulabileceği de açıkça düzenlenmiştir.



XV. Şarj Hizmeti Fiyatlandırma Esasları Yeniden Belirlendi



Yönetmelik’in 25’inci maddesindeki düzenlemeler ile şarj ağı işletmecilerine şarj istasyonlarında uygulanan şarj hizmeti fiyatları haricinde bu hizmet ile ilişkili rezervasyon ve işgaliye bedellerini de kendi internet sayfası, dijital mecralar ile şarj istasyonlarından da erişilebilecek şekilde eş zamanlı olarak ilan etme yükümlülüğü getirilmiştir.



Bununla birlikte, Yönetmeliğin 25’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik kapsamında, AC ve DC şarj ayrımı dışında, şarj ünitesi veya soket gücüne göre ayrıca fiyat belirlenmesi uygulamasına son verilmiştir. Buna göre şarj ağı işletmecileri yalnızca AC ve DC şarj üniteleri ve mobil şarj istasyonları arasında fiyat farklılaştırılması yapılabilecektir.



XVI. İşletmecilere Şarj Sonlandırma Yetkisi ve Esnek Fiyatlandırma İmkânı Sağlandı



Yönetmelik’in 25’inci maddesine eklenen 11 ve 12’nci fıkralar yoluyla:



a) Verimlilik Odaklı Şarj Sonlandırma İmkânı Getirildi



Şarj ağı işletmecisi tarafından kullanıcıya önceden bilgi verilmesi şartıyla DC güçteki şarj ünitelerinin kullanımı kapsamında araç batarya doluluğu %85 (yüzde seksen beş) ve üzeri olan elektrikli araçların şarj hizmetinin sonlandırılabilmesine imkân tanınmıştır. Bu uygulamanın temel amacı istasyon verimliliğini artırmak ve şebeke kapasitesini dengeli biçimde kullanmaktır. Bununla birlikte AC şarj üniteleri ve mobil şarj istasyonları açısından bu imkan tanınmamıştır.



b) Esnek Fiyatlandırma İmkânı ve Kuralları Belirlendi



Şarj ağı işletmecisine, şarj hizmetinin yaygınlaştırılması ve kullanıcı tercihinin artırılması amacıyla şarj istasyonunun bulunduğu lokasyona ve günün saatlerine göre indirimli fiyat uygulama imkânı tanınmıştır.



Bu esnek fiyatlandırma modeli, talebin yoğun olmadığı saat aralıklarında istasyon kullanımının teşvik edilmesini ve tüketicilerin daha avantajlı tarifelerle buluşmasını amaçlamaktadır. Fıkra, fiyatlandırmanın şeffaflığını sağlamak için, kullanıcıya yansıtılacak bedelde şarj hizmetinin başladığı saat dilimindeki fiyatın esas alınacağını belirtmektedir. Ayrıca uygulanan indirimli fiyatların ilan edilmesi ve EPDK’ya bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.



XVII. Kullanıcı Şikayetleri ve Hizmet Kalitesinde Standart Yükselişi Sağlandı



Yönetmelik’in 28’inci maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenmiş; şarj ağı işletmecisi, kullanıcı şikayetlerinin iletildiği, kaydedildiği ve kullanıcıların takip edilebildiği iletişim kanallarını tesis etmekle, 24 (yirmi dört) saat boyunca kesintisiz hizmet vermek üzere ISO 18295 sertifikalı çağrı merkezi kurmak veya bu hizmeti almakla yükümlü kılınmıştır.



Bunun yanı sıra, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sadakat sözleşmesi olan veya olmayan tüm kullanıcılara anlık şarj hizmeti vermek; şarj ağındaki tüm istasyon ve soketlerin kullanım durumlarını, müsaitliklerini ve fiyatlarını anlık olarak internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden kullanıcılara sağlamak; kendisine iletilen talepleri 15 (on beş) iş günü içerisinde sonuçlandırarak kullanıcıyı bilgilendirmek yükümlülükleri de hüküm altına alınmıştır.



Bu düzenlemeler ile şarj sırasında yaşanan herhangi bir teknik soruna hızla müdahale edilebilmesi ve tüketicilerin haklarının korunması hedeflenmektedir.



Mevcut lisans sahibi tüzel kişilere bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için Değişiklik Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay süre tanınmıştır.



XVIII. Yürürlük ve Geçiş Süreçleri



Değişiklik Yönetmeliği hükümlerinin büyük çoğunluğu yayım tarihi olan 23 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, Yönetmelik’in 21’inci maddesine eklenen sekizinci fıkra kapsamındaki otoyollarda DC 50 kW ve üzeri güçteki şarj ünitelerinde doğrudan ödeme zorunluluğu, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.



Geçiş süreçleri bakımından ise mevcut lisans sahibi tüzel kişilere, ISO 18295 sertifikalı çağrı merkezi kurma ve dijital hizmet kanallarını oluşturma gibi hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için Değişiklik Yönetmeliği'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay; şarj hizmeti sunumunda kullanılan yazılım sistemlerinin TS ISO/IEC 27001 standardının güncel sürümüne uygun hale getirilmesi için ise 1 yıl süre tanınmıştır.

