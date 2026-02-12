MAPEG Tarafından İhale Edilecek 485 Adet Maden Sahası Hakkında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG"), 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında 485 adet maden sahasını ihaleye çıkarmıştır. İhale ilanı 7 Şubat 2026 tarih ve 33161 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ihale şartnamesi ve detaylı saha bilgileri MAPEG'in resmi internet sitesinde ayrıca ilan edilmiştir.

İhale Edilen Maden Grupları

İhaleye çıkarılan 485 maden sahasının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Maden Grubu Saha Sayısı Açıklama II-B Grubu 108 Mermer, traverten ve benzeri doğal taşlar IV. Grup 377 Metalik madenler (altın, bakır, çinko, kurşun, demir vb.)

Sahalar Türkiye genelinde 51 ilde yer almakta olup, özellikle Balıkesir, Antalya, Gümüşhane, Artvin, Bitlis, Kayseri, Sivas, Muğla ve Kütahya'da yoğunlaşmaktadır. Diğer iller arasında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van ve Yozgat bulunmaktadır.

İhale Süreci ve Takvim

İhale Tarihleri

İhaleler 25 Mart 2026 tarihinde başlayacak olup 10 Nisan 2026 tarihine kadar kademeli şekilde gerçekleştirilecektir. Her bir saha için belirlenmiş ihale tarihi MAPEG tarafından yayımlanan saha listesinde (317. İhale Grubu İhale Şartnamesi Ek- 4) yer almaktadır.

Başvuru Usulü

Teklif sahiplerinin İhale Teklif Dosyası'nı ilgili ihale tarihinde saat 09:00-09:30 arasında MAPEG hizmet binasında (Mevlâna Bulvarı No:76 Beştepe Yenimahalle/Ankara) bulunan Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda İhale Komisyonuna elden teslim etmesi zorunludur. Posta veya başka yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Mali Yükümlülükler

İhaleye katılım ve ruhsat sürecinde teklif sahiplerinin yerine getirmesi gereken mali yükümlülükler aşağıda özetlenmiştir:

Kalem Tutar Açıklama Şartname Bedeli 9.450 TL 2026 yılı için geçerli İşletme Ruhsat Taban Bedeli 180.461 TL Tüm sahalar için sabit Asgari İhale Teminatı 2.000.000 TL Kapalı zarf teklifinin %20 'sinden az olamaz

Ödemeler Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Emlak Katılım Bankaları aracılığıyla yapılabilir.

İhale Usulü

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile gerçekleştirilecektir:

Kapalı Teklif Aşaması: Tüm geçerli kapalı teklifler açılarak aritmetik ortalaması hesaplanır. Bu ortalamanın %50'si ve üzerinde teklif verenler açık artırmaya katılmaya hak kazanır.

Açık Artırma Aşaması: İlk teklif, kapalı teklif aşamasında en düşük geçerli teklifi veren tarafından yapılır. Artırımlar bir önceki teklifin %5'inden az ve %20'sinden fazla

İhale Sonrası Süreç

İhaleyi kazanan teklif sahibine ihale bedelini yatırması için on (10) iş günü süre tanınmaktadır. Kazananın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, sıralamada ikinci ve sonraki teklif sahiplerine beşer iş günü süre verilir. İhale bedelinin yatırılmasını takiben, 3213 sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği'nde belirtilen diğer ruhsat yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için iki (2) ay süre tanınmaktadır. Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren teklif sahiplerine işletme ruhsatı düzenlenir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İhaleye katılmayı düşünen teklif sahiplerinin, sahalara ilişkin bazı önemli hususları göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Öncelikle, sahaların kayda değer bir kısmı çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının izin/ uygun görüşüne tabi mesafeler içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü,

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili idareler nezdinde gerekli izin süreçlerinin yürütülmesi gerekebilecektir. Dolayısıyla, madencilik faaliyetlerine fiilen başlanabilmesi, saha özelinde ilgili kurumların mevzuatından kaynaklanan izin ve/veya uygun görüşlerin teminine bağlı olabilecektir. Bunun yanı sıra, bazı sahalarda rüzgar enerji santrali, güneş enerji santrali, hidroelektrik santrali, doğal gaz boru hattı, petrol boru hattı ve elektrik iletim hattı gibi mevcut enerji altyapısı bulunmaktadır. Bu tür yapıların mevcut olduğu alanlarda, ilgili kuruluşlardan izin alınarak çalışılması gerekmektedir.

İhale şartnamesinde açıkça belirtildiği üzere, ihale konusu sahalariçin rezervve tenörgarantisi verilmemektedir. MAPEG'in sahanın rezervi, kalitesi veya ekonomik değeri konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teklif sahipleri, ihaleye konu sahanın "ayıplı" olduğunu hiçbir şekilde ve hiçbir makam nezdinde ileri süremeyecek olup, saha ile ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı yapmak tamamen teklif sahiplerinin sorumluluğundadır.

Ayrıca, ihaleyekatılımaçısındanbazıkısıtlamalar da mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmamış tüzel kişiler, devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile MAPEG personeli ihaleye katılamamaktadır. Aynı sahaya aynı gerçek veya tüzel kişi tarafından birden fazla başvuru yapılması ya da aynı gerçek kişinin hem kendi adına hem de başkası adına müracaatta bulunması halinde tüm teklifler geçersiz sayılacaktır.

Son olarak, ihale sürecinden veya ruhsattan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde Ankara İdare Mahkemeleri yetkilidir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.