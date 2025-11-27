Teiaş Duyurusu: Toplayıcılık Faaliyeti Kapsamında DGP'ye Katılma Amaçlı Topluluk Oluşturma Kriterleri

Article Insights

TEİAŞ, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (“DUY”) değişiklikleri kapsamında “Toplayıcılık Faaliyeti Kapsamında DGP'ye Katılma Amacıyla Topluluk Oluşturma Kriterleri” dokümanını 19 Kasım 2025 tarihinde yayımladı.

Düzenleme, belirli üretim ve tüketim tesislerinin dengeleme birimi olma yükümlülüğünden muaf tutulabileceğini; ancak piyasa katılımcısı tarafından talep edilmesi ve Sistem İşletmecisi tarafından uygun bulunması halinde bu tesislerin toplayıcılar aracılığıyla Dengeleme Güç Piyasası'nda (“DGP”) dengeleme birimi olarak görev alabileceğini düzenlemektedir. Kapsam, rüzgâr, güneş, hidrolik, biyokütle, jeotermal, dalga ve kojenerasyon gibi lisanslı üretim tesislerinin yanı sıra lisanssız üretim, tüketim ve elektrik depolama tesislerini içermektedir.

Topluluklar, iletim ve dağıtım seviyelerine göre ayrı oluşturulacak; lisanslı üretim, lisanssız üretim ve tüketim odaklı yapılar oluşturulan topluluklara ayrı ayrı katılacaklardır.

Topluluğa katılan kullanıcılarla toplayıcı arasında toplayıcılık hizmet sözleşmesi yapılması zorunludur.

DGP'ye katılan Uzlaşmaya Esas Veriş-Çekiş Birimi (“UEÇVB”)'ler dengeleme bölgesi bazında oluşturulan topluluk içerisinde yer almayacaktır.

Topluluklar en az 10 MW yük alma/verme kapasitesine sahip olmalı ve 15 dakika içinde tepki verebilmelidir.

UEVÇB performans parametreleri başvuru sırasında TEİAŞ'a sunulur.

Sistem İşleticisi tarafından uygun bulunan topluluk UEÇVB'leri için DGP'ye teklif sunulması zorunludur.

1.Lisanslı Üretimlerin Dengeleme Bölgesi Bazında Topluluk Oluşturma Kriterleri

100 MW ve altı lisanslı üretim tesisleri topluluğa dahil olabilir.

Topluluktaki lisanslı üretim tesislerinin toplam kurulu gücü en fazla 500 MW, en az 10 MW olmalıdır.

Toplulukta en az 2, en fazla 30 UEVÇB bulunabilir.

Lisanslı üretim grubu için topluluk açılacaktır. Ancak UEVÇB güç limiti aşılması durumunda ayrı bir topluluk daha aynı dengeleme bölgesinde açılabilecektir.

Topluluk farklı üretim kaynakları içerebileceği gibi tek üretim kaynağıyla da oluşturulabilecektir.

2.Lisanssız Üretimlerin Dengeleme Bölgesi Bazında Topluluk Oluşturma Kriterleri

Lisanssız tesislerin 10 yıllık YEKDEM süresini doldurmuş olması gerekir.

Topluluk kurulu gücü en fazla 200 MW, en az 10 MW olmalıdır.

Toplulukta en az 2, en fazla 100 lisanssız üretim tesisi olabilir.

Lisanssız üretim grubu için topluluk açılacaktır. Ancak UEVÇB güç limiti aşılması durumunda ayrı bir topluluk daha aynı dengeleme bölgesinde açılabilecektir.

3.Tüketim Tesislerinin Dengeleme Bölgesi Bazında Topluluk Oluşturma Kriterleri

Serbest tüketiciler için dağıtım/iletim seviyesine göre ayrı topluluklar oluşturulacaktır.

Topluluğun toplam anlaşma gücü en fazla 500 MW, en az 10 MW olmalıdır.

Toplulukta en az 2, en fazla 100 serbest tüketici bulunabilir. Her bir tüketim tesisinin anlaşma gücü en az 1 MW olmalıdır.

15 dakika içinde en az 10 MW yük azaltma/arttırma performansı sunulmalıdır.

Kritik saatlerde ve bir saat önceki ve sonraki zaman diliminde talep tarafı katılım hizmeti veren tesisler DGP'ye katılamaz.

Toplayıcıların topluluk oluşturması için TEİAŞ web sayfasından başvuru işlemlerini başlatmaları ve yürütmeleri beklenmektedir. Başvurular TEİAŞ tarafından değerlendirilecek ve teknik uygunluk sağlanması durumunda UEVÇB kayıtları EPİAŞ tarafından gerçekleştirilecektir.

