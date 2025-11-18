EPDK'nın 13922 Sayılı Kararı Uyarınca Elektrik Piyasasında Anlaşma Gücü ve Güç Aşımı Değerlendirmesi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ‘nun ("Kurul") 6/11/2025 tarihli ve 13922 sayılı kararı, 11/11/2025 tarihli 33074 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Article Insights

Zeynep Emiroglu’s articles from Kesikli Law Firm are most popular: in Turkey

with readers working within the Oil & Gas and Utilities industries Kesikli Law Firm are most popular: within Strategy, Government and Public Sector topic(s)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 'nun ("Kurul") 6/11/2025 tarihli ve 13922 sayılı kararı, 11/11/2025 tarihli 33074 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

EPDK'nın 06/11/2025 tarihli ve 13922 sayılı Kurul Kararı'nın ("Karar"), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 7. ve 14. maddelerinin birinci fıkraları kapsamında hazırlanmış olduğu ve Karar'ın, sistem güvenliği ve arz sürekliliği açısından üretim tesislerinin güç artışı başvurularını, bildirim sürelerini ve güç aşımı değerlendirmelerini düzenlediği görülmektedir.

Aşağıda Karar maddeleri üzerine kısa değerlendirmelerimizi görebilirsiniz.

Madde 1/a – Başvuru Süreci (İletim Sistemine Bağlı Tesisler)

İletim sistemine bağlı lisanslı üreticiler güç artışı başvurularını TEİAŞ'a yaparlar. Başvuru tarihinden sonraki beşinci iş gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla, üretim tesislerinin veriş yönündeki anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisinin güç aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir. Başvuruların değerlendirilmesinde teknik uygunluk ve sistem güvenliği esas alınacaktır. Bu uygulama 01/12/2025-28/02/2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Madde 1/b – Başvuru Süreci (Dağıtım Sistemine Bağlı Tesisler)

Dağıtım sistemine bağlı üretim tesisleri güç artışı başvurularını ilgili dağıtım şirketine yaparlar. Başvuru tarihinden sonraki onuncu iş gününden itibaren geçerli olmak kaydıyla, üretim tesislerinin veriş yönündeki anlaşma güçlerinin üzerinde sisteme verecekleri elektrik enerjisinin güç aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verilmiştir. Başvuruların değerlendirilmesinde teknik uygunluk ve sistem güvenliği esas alınacaktır. Bu uygulama 01/12/2025-28/02/2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Madde 1/c – Teknik Kısıtlama ve İtiraz Hakkı

Teknik koşullar veya sistem güvenliği gerekçesiyle başvurularda yer alan güç artışı miktarı veya süresinin kısmen veya tamamen kısıtlanabilmesine, bu durumda üretim tesisinin bilgilendirilmesine ve en geç beş gün içerisinde üretim tesisinin yazılı bilgilendirilmesine karar verilmiştir. Bu karara karşı bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde EPDK'ya itiraz hakkı tanınmıştır.

Madde 1/ç- Güç artış miktarı ve sürede değişiklik talebi

Başvurularında değişiklik yapmak isteyen tüzel kişilerin yeniden TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine başvurmaları gerekmektedir.

Madde 1/d – Değişiklik Başvuruları

Güç artışı miktarı veya süresini değiştirmek isteyen üretim tesislerinin yeniden TEİAŞ veya dağıtım şirketine başvurmaları sonrasında dağıtım şirketlerinin, yapılan başvuruları 5 iş günü içinde TEİAŞ'a bildirmeleri gerekmektedir.

Başvuru değişikliklerinde ikinci kez başvuru zorunluluğu, yatırımcıların proje takvimlerinde ek süre planlaması yapmalarını gerektirebilir düşüncesindeyiz.

Madde 2 – Faaliyetteki Tesislerde Kısıtlama

Sistemde işletme güvenliği gereği, faaliyetteki tesislerin güç artışına ilişkin kısıtlama yapılabilecektir. Bu durumda ilgili tüzel kişiye bilgi verilmesine ve en geç beş iş günü içerisinde gerekçeleri içeren yazılı bildirim yapılmasına karar verilmiş olup itiraz süresi bildirim tarihinden itibaren otuz gün olarak belirlenmiştir.

Madde 3 – Sabit Bedel Hesaplaması

Üretim tesislerinin sabit iletim ve sabit dağıtım sistem kullanım bedellerinin, anlaşma gücü değerleri üzerinden hesaplanmasına karar verilmiştir.

Üretici artık ürettiği kadar değil, tahsis edilen kapasite kadar sabit bedel ödeyeceğinden özellikle üretim profili değişken olan güneş ve rüzgâr enerjisi üretim tesisleri gibi yenilenebilir enerji tesisleri için yüksek sabit maliyet riski ve düşük üretim dönemlerinde oransız maliyet anlamına gelebilecektir. Uzun vadede bu sistemin yüksek kapasiteyi etkin kullanan tesisleri ödüllendirebilecek bir yapı getirebileceği kanaatindeyiz.

Madde 4 ve 5 – Güç Aşımı Tanımı ve Uygulaması

Sistem anlaşmasındaki veriş yönündeki anlaşma güç değerinin üzerinde sisteme elektrik enerjisi veren üretim tesislerinin Kurul kararı kapsamındaki güç artışlarının ilgili tesislerin emre amade kapasitesinde dikkate alınmasına karar verilmiştir. Kurul tarafından belirlenen güç değerinin aşılması durumunda, bu aşım 'güç aşımı' olarak kabul edilecektir.

Yatırımcı açısından bu durum 'her aşımın kayda alınması' anlamına geleceğinden daha ihtiyatlı üretim kontrolü gerektireceği anlaşılmaktadır. Tesisin yaptığı güç aşımı artık 'tesisin kullanılabilir kapasitesinin parçası' sayılabileceğinden bu durum gelecekteki tarife hesaplarına, sistem kullanım bedellerine ve kapasite tahsisi değerlendirmelerine etki edebilecektir.

Madde 6 – Kapsam Dışı Tesisler

Karar, lisanssız üretim tesisleri için uygulanmayacaktır.

Madde 7 – Yürürlük Dönemi

Karar, 01.12.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

Sonuç yerine;

13922 sayılı Kurul Kararı, Yönetmeliğin 7. ve 14. maddelerinde yer alan 'anlaşma gücü' ve 'güç aşımı' kavramlarını uygulamaya dönüştürmüştür. Yatırımcıların bu dönemde başvuru takvimlerini dikkatle planlamaları, güç artışı ve aşım risklerini izlemeleri önem taşımaktadır. Bu karar, kalıcı düzenlemelere geçişte EPDK'nın teknik dengeyi gözlemlediği geçici bir dönem olarak değerlendirilebilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.