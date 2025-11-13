Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Yayimlandi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından elektrik üretim tesisi uygunluk belgesi düzenlenmesine ilişkin süreç, görev, sorumluluk ve gereklilikleri düzenleyen "Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ("Usul ve Esaslar") 03/11/2025 tarihinde yayımlandı.

Bakanlık'ın internet sayfasında yayımlanan Usul ve Esaslar'a buradan ulaşabilirsiniz.

Üretim Tesisi Uygunluk Belgesi

Enerji, ulaşım ve madencilik gibi stratejik yatırım alanlarında süreçlerin hızlandırılması ve bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla hazırlanan, 24/07/2025 tarihli ve 32965 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda "Süper İzin Kanunu" olarak bilinen 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7554 sayılı Kanun") ile 3213 sayılı Maden Kanunu, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("EPK"), 4342 sayılı Mera Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun'un çeşitli maddelerinde Önemli değişiklikler yapılmıştır.

7554 sayılı Kanun ile EKP'ye eklenen geçici 34 üncü madde uyarınca, yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi bulunmaksızın tesis edilerek 31/12/2024 tarihinden önce kısmen veya tamamen işletmeye alınmış olan lisanslı elektrik üretim tesisleri ve bunların zorunlu altyapı unsurları için;

söz konusu tesislerin imar planlarına işlenmiş olması,

üretim lisansı sahibi tüzel kişilerce maddenin yürürlüğe girdiği 24/07/2025 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması

şartlarıyla, statik açıdan uygun olduklarına dair inşaat mühendisleri tarafından hazırlanacak rapor ile fennî mesuliyetin ilgili mühendislerce üstlenildiğine ilişkin belgelerin sunulması halinde, Bakanlık tarafından bedeli karşılığında Üretim Tesisi

Uygunluk Belgesi ("Uygunluk Belgesi") düzenlenecektir. Uygunluk Belgesi, elektrik üretim tesisi ile elektrik üretiminin zorunlu altyapı unsurları kapsamındaki tüm yapılar için tek bir belge olarak düzenlenmekte olup iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yerine de geçmektedir.

Usul ve Esaslar'ın Amacı ve Kapsamı

Usul ve Esaslar'ın amacı, Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin süreç, görev, sorumluluk ve gerekliliklerin belirlenmesidir.

Söz konusu Usul ve Esaslar, Uygunluk Belgesi başvurularına, başvuruların değerlendirilmesine ve Uygunluk Belgesi'nin düzenlenmesine ilişkin hususlar ile belge talebine konu olan üretim tesisine/ünitesine ilişkin yapılacak raporlamalar ve fenni mesuliyetin üstlenilmesine yönelik hususları kapsamaktadır.

Uygunluk Belgesi Başvuruları, Başvuruların Değerlendirilmesi ve Uygunluk Belgesi'nin Düzenlenmesi

Usul ve Esaslar'ın 5 inci maddesi gereğince 31/12/2024 tarihinden önce işletmeye girmiş yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi bulunmayan lisanslı üretim tesisleri için Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı onaylanmış olmak şartıyla Uygunluk Belgesi başvurusu yapılmasına imkân sağlanmıştır.

Öte yandan 01/01/2025 tarihi ve sonrasında işletmeye giren; 31/12/2024 tarihinden önce zaten yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi almış olan ve daha önce Yapı Kayıt Belgesi edinmiş lisanslı üretim tesisleri için Uygunluk Belgesi başvurusu yapılamayacaktır.

Uygunluk Belgesi talepleri münferiden altyapı unsurlarına veya üretim tesisiyle veya enerjinin üretimi ve sisteme verilmesiyle ilgisi olmayan yapılara yönelik yapılamamaktadır. Hidroelektrik santrallerinde ise yalnızca santral binası ve dahilindeki altyapı unsurları için Uygunluk Belgesi düzenlenebilmektedir. Su ve sanat yapıları ise kapsam dışıdır.

Uygunluk Belgesi Başvuruları

Uygunluk Belgesi başvurusunun, Usul ve Esaslar'ın ekinde yer alan dilekçe örneğine uygun şekilde lisans sahibi veya imzaya yetkili temsilcileri tarafından yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçesi ile birlikte aşağıda sayılan belgelerin de sunulması gerekmektedir;

Başvuru dilekçesini imzalayan kişilerin noter onaylı imza beyannameleri ile bu kişilerin lisans sahibi tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduklarını gösteren sicil tasdiknamesi veya noter onaylı yetki belgesi,

Elektrik üretimine yönelik ünitelerin proje onay ve kabul tarihlerini gösterir çizelge ile onaylı projeler ve kabul tutanaklarının dijital kopyası,

Belge talebine konu elektrik üretim ünitelerinin yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanma izin belgesi ile yapı kayıt belgesinin olmadığına dair lisans sahibinin beyannamesi,

Belge talebine konu elektrik üretim tesisinin onaylı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı paftaları ile bu planların kesinleştiğini gösterir yazı,

Statik uygunluk raporu,

Statik uygunluk taahhütnamesi,

Mimarlık ve mühendislik raporu,

Fenni mesuliyet taahhütnamesi.

Statik Uygunluk Raporu ile Mimarlık ve Mühendislik Raporu ve Fenni Mesuliyet

Başvurularının İncelenmesi ve Belge Düzenlenmesi

Başvuruyla birlikte elektronik ortamda veya fiziki olarak sunulan belgeler ilk olarak 15 iş günü içerisinde incelenir. Eğer bir eksiklik veya hata bulunursa, başvuru sahibine bu hususlar bildirilir ve 15 iş günü içerisinde düzeltilmesi istenir; aksi takdirde başvuru iade edilir. Sürecin tam ve doğru şekilde ilerlemesiyle, başvuru sahibinden üretim tesisi uygunluk belgesi bedelini Bakanlığın ilgili hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun sunulması istenir. Sonraki 5 iş günü içerisinde üretim tesisi uygunluk belgesi düzenlenerek yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Üretim tesisi uygunluk belgesi, ekindeki dokümanlarla ayrılmaz bir bütündür. Ahmet Haykır Avukat a.haykir@lbfpartners.com

Çeşitli ve Son Hükümler

Üretim tesisi uygunluk belgesi edinilmiş olması, lisans sahibi tüzel kişinin ilgili üretim tesisi/ünitesini emniyetli bir şekilde işletmek yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır.

Üretim tesisi uygunluk belgesi başvurusu değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından ilave bilgi ve belgeler talep edilebilmesi mümkündür.

Usul ve Esaslar'ın ekinde yer alan Uygunluk Belgesi için Bakanlık'a yapılacak başvuru dilekçesi, Statik Uygunluk Taahhütnamesi, Fenni Mesuliyet Üstlenildiğine Dair Taahhütname ve Uygunluk Belgesi taslaklarına işbu bilgi notunun ekinde de yer verilmektedir.

Daha fazla bilgi ve destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.