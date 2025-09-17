YEKA GES-2025 Ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına İlişkin Duyuru Yayımlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 09/09/2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın YEKA GES-2025 ve YEKA RES-2025 Yarışmalarına ilişkin ilan metni 09/09/2025 tarihli ve 33012 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlandı. Buna göre, YEKA GES-2025 yarışmalarına ilişkin başvurular 04/11/2025 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında ve YEKA RES-2025 yarışmalarına ilişkin başvurular 18/11/2025 tarihinde 10.00-12.00 saatleri arasında alınacaktır.

Bakanlık duyurusunda ekli belge ve dosyalar içinde her iki YEKA yarışmasının Şartname, Sözleşme Taslağı ve Bağlantı Görüşleri bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği'ne göre toplam 850 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10 adet güneş enerjisine dayalı yarışma (YEKA GES-2025 Yarışmaları) yapılacak olup GES yarışmaları için konu olan bölgeler ve kapasiteler (MWe) aşağıdaki gibidir:

YEKA GES-2025; Elâzığ (50), Kahramanmaraş (40), Erzurum-1 (100), Erzurum-2 (150), Erzurum-3 (85), Bolu (50), Eskişehir-1 (140), Eskişehir-2 (120), Mardin (40), Van (40), Demirköprü (Yüzer GES Manisa) (35)

Eskişehir GES yarışmasının 140 MWe ve 120 MWe olmak üzere iki alanın toplam kapasitesi üzerinden yapılacağı görülmektedir.

Her bir Yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 75.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Her bir Yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 15.000 Euro tutarındaki teminat mektubu İdare'ye sunulacaktır. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşme'nin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar kesin, 10 (on) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 75.000 Euro tutarındaki teminat mektubunun İdare'ye sunulması istenmektedir.

Her bir Yarışma için Yarışma başlangıç tavan fiyatı 5,50 Euro-cent/kWh, taban fiyatı 3,25 Euro-cent/kWh ve taban fiyata ulaşılması halinde MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği'ne göre toplam 1.150 MWe gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 6 adet rüzgâr enerjisine dayalı yarışma (YEKA RES-2025 Yarışmaları) yapılacak olup RES yarışmaları için konu olan bölgeler ve kapasiteler (MWe) aşağıdaki gibidir:

YEKA RES-2025; Sivas (500), Balıkesir-1 (160), Balıkesir-2 (120), Balıkesir-3 (110), Aydın-Denizli (140), Kütahya (120)

Her bir Yarışma başvurusu için sunulması gereken makbuz veya dekontun tutarı 75.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Her bir Yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 20.000 Euro tutarındaki teminat mektubu İdare'ye sunulacaktır. Yarışmanın kazanılması halinde ise, Sözleşme'nin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar kesin, 10 yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve megavat cinsinden birim elektriksel kurulu güç için 100.000 Euro tutarındaki teminat mektubunun İdare'ye sunulması istenmektedir.

Her bir Yarışma için Yarışma başlangıç tavan fiyatı 5,50 Euro-cent/kWh, taban fiyatı 3,50 Euro-cent/kWh ve taban fiyata ulaşılması halinde MW başına katkı payı artırma başlangıç fiyatı 10.000 Euro olarak belirlenmiştir.

Serbest piyasada elektrik satış süresi YEKA GES-2025 yarışmalarını kazananlar için sözleşme imza tarihinden itibaren 60 ay, YEKA RES-2025 yarışmalarını kazananlar için 72 ay olarak belirlenmiştir. Elektrik enerjisi alım süresi ise her ikisi için de serbest piyasada satış süresinin bitiminden itibaren 20 yıl olarak belirlenmiştir. Elektrik enerjisi alım süresi boyunca TEİAŞ'a iletim tarifesi kapsamında ödenen bedeller yarışmayı kazanana YEKDEM kapsamında ödenecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.