Elektrik Piyasasında Toplayıcı Lisansı Şartları

Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının üretim ve/veya tüketimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetine...

Toplayıcı tarafından bir veya birden fazla şebeke kullanıcısının üretim ve/veya tüketimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetine ilişkin alınacak lisans, şirketlerin hukuki zeminde faaliyet göstermesine olanak tanımaktadır.

Türkiye elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti, 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'dan alınacak toplayıcı lisansı veya lisansına dercedilmek kaydıyla tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yürütülebilmektedir.

Ayrıca Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrası ile toplayıcılık faaliyeti yürütecek tüzel kişilere lisans verilmesi, tadil edilmesi ve lisansa ilişkin diğer işlemlerde 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'ne göre, faaliyetin niteliği dikkate alınarak en az on, en çok kırk dokuz yıl için verilebilecek lisans başvurusunda, tüzel kişilerin sağlaması gereken şartlar şu şekilde sayılabilir.

a. Şirket Kuruluşu ve Yapısı

Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Kurulması: Sadece, Anonim veya Limited statüsünde kurulmuş şirketler, toplayıcı lisansı alabilir.

Faaliyet Konusu Uyumu: Başvuru sahibi tüzel kişinin ana sözleşmesinde, toplayıcılık faaliyetinin yürütülebileceğine dair bir hüküm bulunmalıdır.

Asgari Ödenmiş Sermaye Şartı: Şirketin, EPDK tarafından belirlenen asgari ödenmiş sermaye gerekliliklerini karşılaması gerekmektedir. 2025 yılı itibariyle bu sınırlar tedarik lisansı için 28.000.000 TL, toplayıcılık lisansı için 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de Yerleşik Olma Şartı: Şirket merkezinin Türkiye sınırları içinde bulunması gereklidir.

Hisse Şartları: Tüzel kişinin anonim şirket olması halinde, esas sözleşmesinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olduğuna ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramayacağına ilişkin hükme yer verilmesi gerekmektedir.

b. Lisans İptali Kısıtlaması

Lisansı iptal edilen bir tüzel kişilikte, doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazla pay sahibi olan ortaklar, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, limited şirketlerde müdürler ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle;

Yeni bir lisans alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz,

Lisans başvurusu yapan bir tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz,

Yönetim kurullarında veya benzer görevlerde yer alamazlar.

c. Lisans ve Teminat Bedeli

Toplayıcı lisansı alınabilmesi için tüm bunlara ek olarak, EPDK tarafından belirlenen lisans ve teminat bedellerinin ödenmesi gerekmektedir. 2025 yılında uygulanacak olan toplayıcı lisansına ilişkin lisans alma bedeli 10.000.000 TL, lisans tadili bedeli 73.450 TL ve lisans suret çıkarma bedeli 15.280 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 2025 yılı toplayıcılık faaliyeti için 2026 yılında ödemekle yükümlü olunan yıllık lisans bedeli, portföyünde yer alan lisanslı ve lisanssız üretim tesislerine ilişkin satışlar hariç olmak üzere, toplayıcılık faaliyeti kapsamında satışı yapılan kWh başına 0,015 kuruş olarak belirlenmiştir.

d. Teknik ve Mali Yeterlilik

Bunlarla birlikte, lisans alınabilmesi için;

Gerekli altyapıya sahip olunması (veri yönetimi, tahmin ve izleme sistemleri gibi),

Enerji tedarik zincirinde kesintisiz hizmet sunabilecek operasyonel kapasitenin belgelenmesi,

Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı olunması,

Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü olunması,

Şirket tarafından toplayıcılık faaliyeti ile uyumsuz olabilecek diğer piyasa faaliyetleri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını önleyecek bir kurumsal yapı oluşturulması

gibi teknik ve mali yeterliliklerin de tamamlanması gerekmektedir.

Nihai olarak, lisans başvurusunda bulunacak tüzel kişilerin başvuru kapsamında EPDK'ya sunması gereken bilgi ve belgeler, Önlisans ve Lisans İşlemleri İle İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar'ın EK-4'ü Lisans Başvurusunda Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi'nde belirlenmiştir.

Buna Göre Toplayıcı Lisansı başvuruları için sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:

Lisans Başvuru Dilekçesi

Yetki Belgesi

Esas Sözleşme

Ortaklık yapısı belgeleri

Kontrol Beyanı/Belgesi

Tüzel kişinin güncel sermaye tutarını gösteren belgeler

Lisans Alma Bedeli

Yasaklı Olmama Beyanı

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