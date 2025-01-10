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10 January 2025

EİAŞ Tarafından 31.12.2024 Tarihli Dengeleme Bölgeleri İle İlgili Duyuru

K
Kesikli Law Firm

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Kesikli is an internationally recognized law firm that is regularly rated as one of the leading law firms in Turkey by the independent legal guide Legal500. Kesikli has made a name for itself as an international boutique law firm that exceeds its clients’ various needs with a personalized touch. Kesikli serves a diverse client base, from global corporations to small, entrepreneurial companies and individuals in a range of transactional, litigious, and regulatory matters. Through its involvement as counsel to investors, contractors, project developers, trading companies, and private individuals, Kesikli established a trustworthy reputation as the provider of tailored legal solutions in the areas of Corporate and Commercial Law, Energy Law, Real Estate and Construction Law, Intellectual Property, Employment Law, Litigation, Arbitration and Private Client Solutions on contentious and non-contentious matters.
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TEİAŞ tarafından 31.12.2024 tarihinde dengeleme bölgeleri ile ilgili bir duyuru yayınlanmıştır.17.12.2024 tarih ve 32755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında...
Turkey Energy and Natural Resources
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TEİAŞ tarafından 31.12.2024 tarihinde dengeleme bölgeleri ile ilgili bir duyuru yayınlanmıştır.17.12.2024 tarih ve 32755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinin Madde 16-(1) fıkrasına istinaden TEİAŞ'ın dengeleme bölgelerini 01.01.2025 tarihine kadar ilan etmesi beklenmekteydi.

Dengeleme bölgeleri kavramı mevzuata Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği (R.G. 17.12.2024/32755) ile girmiş bulunmaktadır. 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 12/A maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik bilindiği gibi 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 3. Maddesinde dengeleme bölgesi "Toplayıcılık faaliyeti kapsamında yan hizmetler ve/veya dengeleme güç piyasasında faaliyette bulunmak isteyen üretim, tüketim tesisleri ve/veya elektrik depolama ünitesi/tesisinin birlikte yer aldığı TEİAŞ tarafından belirlenen şebekenin bölümünü ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik'te Toplayıcılık Faaliyeti ile Tüketim ve Elektrik Üretim Tesislerinin Toplayıcılık Faaliyetine Katılımlarına İlişkin Genel Esaslar Bölümü Madde 5-(10) fıkrasında TEİAŞ'ın, en az iki ay öncesinden piyasa katılımcılarına ve Kuruma bildirmek koşuluyla dengeleme bölgelerini değiştirebileceği belirtilmiştir.

TEİAŞ'ın web sitesinde yayınlanan duyuruda Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği Kapsamında Transformatör Merkezi Bazında Oluşturulan Dengeleme Bölgeleri başlığı altında dengeleme bölgeleri, il ve transformatör merkezi bazında verilmektedir. Dengeleme bölgeleri listesine TEİAŞ'ın web sitesinden ulaşılabilir. (https://www.teias.gov.tr/duyurular)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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