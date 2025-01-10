EİAŞ Tarafından 31.12.2024 Tarihli Dengeleme Bölgeleri İle İlgili Duyuru

TEİAŞ tarafından 31.12.2024 tarihinde dengeleme bölgeleri ile ilgili bir duyuru yayınlanmıştır.17.12.2024 tarih ve 32755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliğinin Madde 16-(1) fıkrasına istinaden TEİAŞ'ın dengeleme bölgelerini 01.01.2025 tarihine kadar ilan etmesi beklenmekteydi.

Dengeleme bölgeleri kavramı mevzuata Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği (R.G. 17.12.2024/32755) ile girmiş bulunmaktadır. 14.03.2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 12/A maddesine dayanılarak hazırlanan Yönetmelik bilindiği gibi 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin 3. Maddesinde dengeleme bölgesi "Toplayıcılık faaliyeti kapsamında yan hizmetler ve/veya dengeleme güç piyasasında faaliyette bulunmak isteyen üretim, tüketim tesisleri ve/veya elektrik depolama ünitesi/tesisinin birlikte yer aldığı TEİAŞ tarafından belirlenen şebekenin bölümünü ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Yönetmelik'te Toplayıcılık Faaliyeti ile Tüketim ve Elektrik Üretim Tesislerinin Toplayıcılık Faaliyetine Katılımlarına İlişkin Genel Esaslar Bölümü Madde 5-(10) fıkrasında TEİAŞ'ın, en az iki ay öncesinden piyasa katılımcılarına ve Kuruma bildirmek koşuluyla dengeleme bölgelerini değiştirebileceği belirtilmiştir.

TEİAŞ'ın web sitesinde yayınlanan duyuruda Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği Kapsamında Transformatör Merkezi Bazında Oluşturulan Dengeleme Bölgeleri başlığı altında dengeleme bölgeleri, il ve transformatör merkezi bazında verilmektedir. Dengeleme bölgeleri listesine TEİAŞ'ın web sitesinden ulaşılabilir. (https://www.teias.gov.tr/duyurular)

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