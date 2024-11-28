Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

23/11/2024 tarih ve 32731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ...

23/11/2024 tarih ve 32731 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği") ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ("LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği") 7, 10, 12/A, 15, 16, 17, 18 ve 20'nci maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan düzenlemelere ilişkin karşılaştırmalı tablo ve konuya ilişkin açıklamalar aşağıda aktarılmaktadır.

Değişiklik Yönetmeliği'nin, LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 20/1-(b) maddesine ilişkin 8'inci maddesi 01/03/2025 tarihinde; diğer maddeleri ise yayım tarihi olan 23/11/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan değişikliklerle özetle,

Lisans, lisans tadil ve süre uzatım başvurularının ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde aykırılıkların ve eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı bildirimi öncesinde başvuru sahibine yalnızca yazılı olarak yapılırken, artık yazılı ya da EPDK Başvuru Sistemi üzerinden yapılabilecektir.

LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, öncesinde, LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında EPDK'ye bildirirken, artık taşıt bildirim talep girişi yaparak elektronik ortamda bildirecektir.

LPG dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi veya bölünmesi durumunda LBG otogaz bayi/bayilerinin dağıtıcı bilgisi resen tadil edilecektir.

LPG dağıtıcı ve LPG depolama lisansı sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim organı ile üst düzeyde temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya değişikliğin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanması gereken bir değişiklik olması durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu ek fıkrada sayılan belgelerle birlikte EPDK'ye bildirecektir.

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