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18 November 2024

Elektrik Piyasasında Önlisans Sahibi Şirketlerin Pay Devrine İlişkin Mevzuat Değişikliği

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Gen Temizer

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Gen Temizer is a leading independent Turkish law firm located in Istanbul's financial centre. The Firm has an excellent track record of handling cross-border matters for clients and covers the full bandwidth of most complex transactions and litigation with its cross-departmental, multi-disciplinary and diverse team of over 30 lawyers. The Firm is deeply rooted in the local market with over 80 years of combined experience of the name partners while providing the highest global standards of legal services.
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Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin önlisans sahibi şirketlerin pay devri yasağı ve istisnalarına ilişkin 57.
Turkey Energy and Natural Resources
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Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin önlisans sahibi şirketlerin pay devri yasağı ve istisnalarına ilişkin 57. maddesi, 10.10.2024 tarih ve 32688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Yönetmeliği") çerçevesinde tadil edilmiştir.

Önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin ("Pay Devri") yapılmasına ilişkin yasağın tahdidi istisna halleri kapsamında değerlendirilen Pay Devri'nin gerçekleştirilebilmesi için, Pay Devri'nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") bildirim yapılması gerekmektedir. Bazı istisna hallerinde ise tüm Pay Devirleri için bildirim yükümlülüğüne ek olarak EPDK'nın onayının alınması gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği onay mekanizmasına tabi olan ortaklık yapısı değişikliklerinin kapsamı daraltılmıştır. ve tüm Pay Devirleri yerine sadece (i) doğrudan pay değişiklikleri ve (ii) yüzde 10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri onay mekanizmasına tabi tutulmuştur.

Okuma kolaylığı sağlamak adına, aşağıda, doğrudan pay değişiklikleri ve %10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerini kapsayan EPDK onayının gerekli olduğu Pay Devri istisnaları tablo şeklinde listelenmişti

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Baran Gen
Baran Gen
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Beyza Ölçer
Photo of Şevval Erdoğan
Şevval Erdoğan
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