Elektrik Piyasasında Önlisans Sahibi Şirketlerin Pay Devrine İlişkin Mevzuat Değişikliği

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin önlisans sahibi şirketlerin pay devri yasağı ve istisnalarına ilişkin 57. maddesi, 10.10.2024 tarih ve 32688 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ("Değişiklik Yönetmeliği") çerçevesinde tadil edilmiştir.

Önlisans sahibi tüzel kişilerin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin ("Pay Devri") yapılmasına ilişkin yasağın tahdidi istisna halleri kapsamında değerlendirilen Pay Devri'nin gerçekleştirilebilmesi için, Pay Devri'nin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı (6) ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") bildirim yapılması gerekmektedir. Bazı istisna hallerinde ise tüm Pay Devirleri için bildirim yükümlülüğüne ek olarak EPDK'nın onayının alınması gerekmektedir.

Değişiklik Yönetmeliği onay mekanizmasına tabi olan ortaklık yapısı değişikliklerinin kapsamı daraltılmıştır. ve tüm Pay Devirleri yerine sadece (i) doğrudan pay değişiklikleri ve (ii) yüzde 10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri onay mekanizmasına tabi tutulmuştur.

Okuma kolaylığı sağlamak adına, aşağıda, doğrudan pay değişiklikleri ve %10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişikliklerini kapsayan EPDK onayının gerekli olduğu Pay Devri istisnaları tablo şeklinde listelenmişti

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