Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Lisans" başlıklı 5'inci maddesinin altıncı fıkrasında; lisans sahiplerinin, bu Yönetmeliğin 7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlü olduğu öngörülmüş idi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde ise, rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için şirket türü ve sağlanması gereken ödenmiş sermaye tutarları bakımından başvuru şart ve nitelikleri öngörülmüştü. Buna göre başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket ya da limited şirket olması gerektiği belirtilmekte ve her bir lisans türü bakımından sağlanması gereken ödenmiş sermaye tutarları ayrı ayrı düzenlenmekte idi.

01/11/2024 tarih ve 32709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin altıncı fıkrası şu şekilde değiştirilmiştir: "Lisans sahipleri Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumak ile yükümlüdür. Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayan lisans sahiplerine ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 17nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca lisans sona erdirme işlemi uygulanır."

Yapılan bu değişiklikle bundan böyle, lisans sahipleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ("EPDK") kurul kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlayacak ve koruyacak, aksi halde lisans sahiplerine EPDK tarafından lisans sona erdirme işlemi uygulanacaktır.

Öte yandan, Yönetmeliğin 5'inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişikliğe paralel olarak, 7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi şu şekilde değiştirilmiştir: "a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur."

Yapılan bu değişiklikle, değişiklik öncesinde başvuru sahibi tüzel kişinin anonim şirket ya da limited şirket olması gerektiği yönündeki düzenleme korunmuş ancak her bir lisans türü bakımından sağlanması gerektiği öngörülen ödenmiş sermaye tutarları kaldırılmıştır. Bundan böyle, başvuru sahiplerinin sağlaması gereken asgari ödenmiş sermayeleri EPDK kurul kararı ile belirlenecek ve başvuru sahiplerinin EPDK tarafından belirlenen asgari ödenmiş sermaye tutarını sağlaması gerekecektir.

Öte yandan, bayilik, taşıma, madeni yağ üretim ve serbest kullanıcı lisansları için sermaye şirketi olma şartı aranmadığından, başka bir ifadeyle, gerçek kişiler de bu lisansları alarak faaliyet gösterebildiklerinden bu lisanslarla ilgili herhangi bir asgari sermaye yükümlülüğü getirilmemiştir.

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.