Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren Lisans Sahibi Tüzel Kişiler İçin Şart Koşulan Asgari Ödenmiş Sermaye Tutarlarını Güncelledi

Bilindiği üzere, 01/11/2024 tarihli ve 32709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin;

Bilindiği üzere, 01/11/2024 tarihli ve 32709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin;

5'inci maddesinin altıncı fıkrası, "Lisans sahipleri Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumak ile yükümlüdür. Ödenmiş sermaye miktarını sağlayamayan lisans sahiplerine ilişkin olarak bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca lisans sona erdirme işlemi uygulanır."

7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi,"a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve Kurul Kararı ile belirlenen asgari ödenmiş sermayeyi sağlaması zorunludur."

şeklinde değiştirilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK"), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan bu değişikliklerin gereği olarak aldığı;

12980 Karar sayılı ve Lisans Başvuruları ile Lisans Sahiplerinin Asgari Ödenmiş Sermayelerine İlişkin 07/11/2024 Karar Tarihli Kurul Kararı (" 12980 K. sayılı Kurul Kararı ") ile

") ile 12981 Karar sayılı ve 5352 Sayılı Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 07/11/2024 Karar Tarihli Kurul Kararın ("12981 K. sayılı Kurul Kararı")

09/11/2024 tarihli ve 32717 sayılı Resmî Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kurul kararlarına ilişkin açıklamalara aşağıda sırasıyla yer verilmektedir.

1) 12980 K. sayılı Kurul Kararı

12980 K. sayılı Kurul Kararı ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi uyarınca rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansları için asgari ödenmiş sermayeye ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

12980 K. sayılı Kurul Kararı'nın 4'üncü maddesinin ilk fıkrası kapsamında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde sayılan lisans türleri için belirlenen ve (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere) lisans başvuruları aşamasında sağlanması ve lisans sürecinde korunması zorunlu olan asgari ödenmiş sermaye miktarları aşağıdaki tablodaki gibi yeniden düzenlenmiştir:

Lisans Türü Ödenmiş Sermaye Miktarı Rafinerici (Faaliyette) 375.000.000 TL Rafinerici (İnşaat Aşamasında) 75.000.000 TL İletim 2.000.000 TL Depolama 3.000.000 TL İşleme 1.500.000 TL Dağıtıcı 100.000.000 TL İhrakiye Teslimi (Denizcilik ve/veya havacılık yakıtı ikmali) 6.000.000 TL İhrakiye Teslimi (Madeni Yağ İkmali) -

12980 K. sayılı Kurul Kararı'nın 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasında ise, rafinerici lisansı sahiplerinin, faaliyete geçmelerini takip eden takvim yılının sonuna kadar faaliyette bulunan rafinericiler için belirlenmiş olan asgari ödenmiş sermaye miktarını sağladığını gösterir yeminli mali müşavir onaylı belgeyi EPDK'ya sunmakla yükümlü kılınmıştır.

Yine, 12980 K. sayılı Kurul Kararı ile getirilen geçici maddeler gereğince, asgari ödenmiş sermaye miktarlarına ilişkin 12980 K. sayılı Kurul Kararı'nın 4'üncü maddesinin yayımı tarihinden önce lisans alan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin, belirlenen sermaye miktarını sağladıklarına ilişkin son üç ay içinde düzenlenmiş yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını 01/06/2024 tarihine kadar EPDK'ya sunması gerekmektedir. 12980 K. sayılı Kurul Kararı'nın yayım tarihinde henüz sonuçlanmamış dağıtıcı lisansı başvurusu bulunanların başvurularının ise yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını EPDK'ya sunduktan sonra incelenmesi ve değerlendirilmesine devam edileceği belirtilmiştir.

12980 K. sayılı Kurul Kararı, 01/11/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 09/11/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2) 12981 K. sayılı Kurul Kararı

Petrol piyasasında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerin aktif toplamının, dağıtıcı lisansı için daha önce belirlenen 37.500.000 TL tutarındaki minimum ödeme miktarı, 12981 K. sayılı Kurul Kararı'nın 1'inci maddesi ile 125.000.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yine, 12981 K. sayılı Kurul Kararı ile getirilen geçici maddeler ile 1'inci maddenin yayım tarihinden önce lisans alan dağıtıcı lisansı sahiplerinin, belirlenen aktif toplam miktarını sağladıklarına ilişkin son üç ay içinde düzenlenmiş yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını 01/06/2026 tarihine kadar EPDK'ye sunması gerekmektedir. 12981 K. sayılı Kurul Kararı'nın yayım tarihinde henüz sonuçlanmamış dağıtıcı lisansı başvurusu bulunanların ise yeminli mali müşavir onaylı bilançolarını EPDK'ye sunduktan sonra başvurusunun incelenmesi ve değerlendirilmesine devam edileceği belirtilmiştir.

12981 K. sayılı Kurul Kararı, 01/11/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihi olan 09/11/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

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