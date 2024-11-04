ARTICLE
4 November 2024

Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

LP
LBF Partners

Contributor

LBF Partners logo
LBF Partners, an Istanbul based law and consultancy firm, provides full legal and consultancy services to its foreign and domestic clients both in Turkey and at international level. The unique qualification of our team members enables combining legal theory and practice at all times. Visit us at http://www.lbfpartners.com/en/
Explore Firm Details
14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7‘nci maddesinin dokuzuncu fıkra hükümlerine dayanılarak hazırlanan Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ...
Turkey Energy and Natural Resources
Photo of Berkay Erkılıç
Authors

14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkra hükümlerine dayanılarak hazırlanan Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 19 Ekim 2024 tarihli ve 32697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, jeotermal enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvuruların teknik değerlendirme süreçlerine yönelik usul ve esasları düzenlemek ve jeotermal enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretmek isteyen yatırımcıların başvuru süreçlerinin teknik değerlendirme standartlarını belirlemek ve bu süreçlerde şeffaflık, etkinlik ve denetimi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği düzenlenen Yönetmelik ile;

  • Başvuru için teknik yeterlilik kriterleri
  • Fizibilite raporlarının hazırlanma usulü
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başvuruların incelenme süreçleri
  • Uygulamalı test ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi
  • Proje sahasının uygunluğu ve teknik rapor doğrulaması
  • Değerlendirme süreci ve esaslar

belirlenmiştir.

Türkiye'nin jeotermal enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak bu Yönetmelik, jeotermal enerji alanında yatırım yapmayı planlayan şirketler için süreçlerin ve teknik kriterlerin net bir şekilde belirlenmesi, düzenleyici otorite ile uyumu arttırması dolayısıyla yatırımcı güvenini pekiştirmektedir. Bu durum, jeotermal enerji projelerinin gelişimini destekleyerek ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Berkay Erkılıç
Berkay Erkılıç
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More