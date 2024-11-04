Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

14/03/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkra hükümlerine dayanılarak hazırlanan Jeotermal Enerji Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") 19 Ekim 2024 tarihli ve 32697 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmelik, jeotermal enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvuruların teknik değerlendirme süreçlerine yönelik usul ve esasları düzenlemek ve jeotermal enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretmek isteyen yatırımcıların başvuru süreçlerinin teknik değerlendirme standartlarını belirlemek ve bu süreçlerde şeffaflık, etkinlik ve denetimi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği düzenlenen Yönetmelik ile;

Başvuru için teknik yeterlilik kriterleri

Fizibilite raporlarının hazırlanma usulü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından başvuruların incelenme süreçleri

Uygulamalı test ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi

Proje sahasının uygunluğu ve teknik rapor doğrulaması

Değerlendirme süreci ve esaslar

belirlenmiştir.

Türkiye'nin jeotermal enerji kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak bu Yönetmelik, jeotermal enerji alanında yatırım yapmayı planlayan şirketler için süreçlerin ve teknik kriterlerin net bir şekilde belirlenmesi, düzenleyici otorite ile uyumu arttırması dolayısıyla yatırımcı güvenini pekiştirmektedir. Bu durum, jeotermal enerji projelerinin gelişimini destekleyerek ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine katkıda bulunmaktadır.

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