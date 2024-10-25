Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Pay Devirleri" başlıklı 57'nci maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesinde, lisans alınıncaya kadar veraset ve iflas nedenleri dışında ön lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, paylarının devri veya payların devri sonucunu doğuracak iş ve işlemlerin yapılamayacağı öngörülmüş, ikinci cümlede ise bu hükmün uygulanmayacağı haller (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) olmak üzere toplam on dört bent halinde sayılmakta idi.

17/08/2024 tarih ve 32635 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinin birinci fıkrasına, son cümleden önce gelmek üzere şu cümleler eklenmişti: "Ancak (a), (b), (ç), (d), (f), (j) ve (k) bentleri haricinde yapılması planlanan ortaklık yapısı değişiklikleri, her defasında Kurul onayına tabidir. Bu kapsamda Kurul onayı alınmadan ortaklık yapısı değişikliği yapılması halinde söz konusu önlisans, Kanunun 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde iptal edilir."

10/10/2024 tarih ve 32688 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 57'nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesindeki "yapılması planlanan ortaklık yapısı değişiklikleri" ifadesi kaldırılarak bu ifadenin yerini; "diğer bentlerde yapılması planlanan doğrudan pay değişiklikleri ile %10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri" ifadesi almıştır.

Özetle, yapılan yeni değişiklikle bundan böyle, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Pay Devirleri" başlıklı 57'nci maddesinin ilk fıkrasının ilk cümlesindeki (c), (e) , (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentleri uyarınca yapılması planlanan;

Doğrudan pay değişiklikleri %10 ve üzeri dolaylı ortaklık yapısı değişiklikleri

her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayına tabidir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu onayı alınmadan ortaklık değişikliği yapılırsa, söz konusu ön lisans Elektrik Piyasası Kanunu'nun 6/3 maddesi gereğince iptal edilecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.