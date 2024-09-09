Erdoğan Sağlam kimdir?

24.08.2024 tarih ve 32642 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2024/1) ve 25.08.2024 tarih ve 32643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2024/2) ile yatırım teşvik mevzuatında bazı değişiklikler yapılmıştır.

2024/2 sayılı Tebliğ'de yapılan değişiklik esasen 2024/1 Sayılı Tebliğ'de yapılan bir hatanın düzeltilmesinden ibaret olup esas değişiklikler 2024/1 Sayılı Tebliğ'de yapılmıştır. Değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Güneş Enerji Santrali (GES) Yatırımları Hakkında Değişiklik Yapılmıştır :

2012/1 Sayılı Tebliğ'in 8/2'nci maddesinde sayılan harcamalar teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmemektedir. İlgili maddenin (e) bendinde ise GES kapsamında yapılan harcamalardan hangilerinin teşvik kapsamında değerlendirilmeyeceği belirtilmektedir. İlgili bendin değişiklikler öncesi ve sonrası hali aşağıda karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir:

Değişiklik Öncesi Hali 24.8.2024 R.G. tarihli 2024/1 s. Tebliğ ile Yapılan Değişiklik 25.8.2024 R.G. tarihli 2024/2 s. Tebliğ ile Yapılan Değişiklik e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleriile üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlamadan yurt içinde üretilen güneş hücreleri kullanılarak üretilen güneş panelleri, e) Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcıkonstrüksiyonsistemleri ile üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadanbaşlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan üretilen güneş panelleri,

Karşılaştırma tablosundan görüleceği üzere, yurtiçinde üretilmeyen güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri değişiklik öncesinde de teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmiyordu. Yapılan değişiklikle beraber güneş paneli yurtiçinde üretilse dahi, üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan üretilmişse teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

İlgili bent 24/8/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bununla birlikte, halihazırda temin edilmiş bulunan yatırım teşvik belgeleri ve özellikle panel alımının gerçekleştirildiği durumlar için uygulama detayı henüz belirli değildir.

Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Yatırımları Hakkında Değişiklik Yapılmıştır:

Tebliğ'in 8/2'nci maddesinin (f) bendinde sayılan teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen RES kapsamında yapılan harcamalarla ilgili değişiklikler yapılmış ve yine bu kapsamda ilgili fıkraya (g) bendi eklenmiştir. Bendin değişiklikler öncesi ve sonrası hali ile yine bu kapsamda yeni eklenen (g) bendi aşağıda karşılaştırmalı olarak belirtilmiştir:

Değişiklik Öncesi Hali 24.8.2024 R.G. tarihli 2024/1 s. Tebliğ ile Yapılan Değişiklik f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek kanat, jeneratör ve türbinler, f) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamındayurt dışında üretilen kanat ve kuleler,



g) Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışında üretilen jeneratörler ile jeneratörü yurt dışında üretilerek temin edilen naseller.

(f) bendinde yapılan değişiklikler Tebliğ'in yayımı yarihi olan 24/8/2024 tarihinde (g) bendi ise 1/1/2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.



Tamamlama Vizesi İçin Gereken "Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu" Formatı Değişmiştir:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in Tamamlama Vizesi başlıklı 23'üncü maddesinin 9. Fıkrası aşağıdaki şekildedir.

9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırımların tamamlama vizesi, firmanın teşvik belgesine konu yatırıma ilişkin ilgili kurum tarafından düzenlenen geçici kabul belgesinin tasdikli sureti ile asgari sabit yatırım tutarının ve bölgesel yatırım teşvik belgelerinin bölgesel destek sınıfı niteliğinin sağlandığına ilişkin EK-11'de yer alan, "Elektrik Enerjisi Üretimi Yatırımlarında Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu"nu Bakanlığa ibraz etmesi halinde yapılmış sayılır.

2024/1 sayılı Tebliğ'in 5'inci maddesiyle ilgili Raporun formatı değiştirilmiştir. Yeni formata ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.