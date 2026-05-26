Yapay Zekâ Kanunu Ve Türkiye: Şirketler İçin Hukuki Uyum Ve Hazırlık Rehberi

Avrupa Birliği'nin Yapay Zekâ Kanunu yürürlüğe girerken, Türkiye'deki şirketler bu yeni düzenlemelere nasıl uyum sağlamalı ve hangi hukuki hazırlıkları yapmalıdır?

Article Insights

Esenyel Partners are most popular: within Criminal Law, Environment and Family and Matrimonial topic(s)

in Turkey

Dijital dönüşümün en keskin virajı olan yapay zekâ teknolojileri, yalnızca operasyonel süreçleri değil, hukuk dünyasının temel taşlarını da yeniden şekillendiriyor. Avrupa Birliği’nin Yapay Zekâ Yasası ile başlattığı küresel düzenleme dalgası, Türkiye’de de karşılığını bulmuş durumda. 2026 yılı itibarıyla Türkiye, yapay zekâ ekosistemini denetim altına alacak hibrit bir mevzuat yapısına doğru hızla ilerliyor.

Peki, Türkiye’de yapay zekâ regülasyonları ne aşamada ve şirketler bu yeni döneme nasıl hazırlanmalı? Esenyel & Partners olarak, müvekkillerimizin dijital varlıklarını korumak ve hukuki risklerini yönetmek adına bu süreci yakından takip ediyoruz.

Türkiye’de Yapay Zekâ Mevzuatı: Mevcut Durum ve Beklentiler

Türkiye, yapay zekâ regülasyonunda “bekle ve gör” stratejisinden “aktif uyum” stratejisine geçiş yapmıştır. Şu anki tabloda, tek bir çatı kanundan ziyade, mevcut kanunların yapay zekâ dinamiklerine göre revize edildiği bir yapı öne çıkmaktadır.

1. Taslak Metinler ve Yasama Faaliyetleri

TBMM gündeminde yer alan taslaklar, yapay zekâ sistemlerini risk seviyelerine göre sınıflandırmaktadır. Özellikle yüksek riskli olarak tanımlanan (sağlık, güvenlik, işe alım ve finansal skorlama gibi) alanlarda kullanılan algoritmaların, sıkı bir denetim mekanizmasına tabi tutulması öngörülmektedir. İhlal durumunda yıllık cironun %7’sine kadar varabilen idari para cezaları, konunun ekonomik boyutunun ne denli kritik olduğunu göstermektedir.

2. Mevcut Kanunlarla Entegrasyon

Türkiye, Türk Ceza Kanunu (TCK), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gibi temel metinlere yapay zekâ özelinde maddeler ekleyerek ilerlemeyi tercih etmektedir. Bu noktada, Esenyel & Partners’ın bilişim hukuku departmanı, mevcut içtihatlar ile yeni teknolojiler arasındaki köprüyü kurarak şirketlerin yasal boşluklarda kalmasını önlemektedir.

Şirketler İçin Yapay Zekâ Uyum Rehberi

Regülasyonlar tam anlamıyla yürürlüğe girmeden önce, şirketlerin operasyonel sürekliliklerini korumaları için atmaları gereken kritik adımlar bulunmaktadır:

Yapay Zekâ Envanteri ve Risk Sınıflandırması

Şirket içinde kullanılan tüm yapay zekâ araçları (chatbotlar, verimlilik yazılımları, veri analiz araçları) tespit edilmelidir. Bu araçların hangilerinin “yüksek riskli” kategorisine girdiği analiz edilmeli ve bu sistemlerin karar alma süreçleri belgelenmelidir.

Veri Yönetişimi ve KVKK Uyumu

Yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılan verilerin gizliliği, en büyük hukuki bariyerdir. Veri setlerinizin anonimleştirilmesi, açık rıza metinlerinin güncellenmesi ve algoritmik ön yargıların önlenmesi için düzenli denetimler yapılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; yapay zekânın ürettiği bir veri ihlalinden, sistemi kullanan veya geliştiren tüzel kişilik doğrudan sorumlu tutulabilecektir.

Şeffaflık ve Sentetik İçerik İşaretleme

Üretken yapay zekâ ile oluşturulan metin, ses veya görüntülerin “sentetik” olduğu açıkça belirtilmelidir. Özellikle deepfake teknolojisinin manipülatif etkilerine karşı, şirketlerin yayınladığı içeriklerde filigran veya açıklama kullanması yasal bir zorunluluk hâline gelmektedir.

Algoritmik Şeffaflık ve İnsan Gözetimi

Yeni yasal düzenlemelerin merkezinde “insan odaklılık” ilkesi yer almaktadır. Bir yapay zekâ sisteminin aldığı kararların (örneğin bir kredi başvurusu reddi veya işten çıkarma önerisi) gerekçelendirilebilir olması şarttır. Şirketlerin, kritik kararlarda son onayı bir insanın verdiği “insan gözetimi” mekanizmalarını kurumsal politikalarına dâhil etmesi gerekmektedir.

Hukuki uyum süreci, yalnızca cezadan kaçınmak değil, aynı zamanda etik yapay zekâ kullanımıyla marka itibarını korumaktır. Esenyel & Partners olarak, şirketlerin bu karmaşık teknoloji ve hukuk labirentinde güvenle yol almalarını sağlıyoruz.

Geleceğe Hazır mısınız?

Yapay zekâ kanunu Türkiye’de resmiyet kazandığında, hazırlıksız yakalanan şirketler hem ciddi mali yaptırımlarla hem de itibar kaybıyla karşı karşıya kalacaktır. Hukuki uyum süreçlerini bugünden başlatmak, yarının dijital ekonomisinde ayakta kalmanın anahtarıdır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.