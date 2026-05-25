Yapay Zekâ Hukukunda Yeni Bir Devir: ChatGPT Davaları Ve AB Yapay Zekâ Yasası

Yapay zekâ teknolojilerinin hukuki düzenlemeleri ve ChatGPT ile ilgili açılan davalar, teknoloji hukuku alanında yeni bir dönemi başlatıyor. AB Yapay Zekâ Yasası'nın getirdiği düzenlemeler ve bu alandaki hukuki gelişmeler, hem şirketler hem de bireyler için önemli sonuçlar doğuruyor.

Teknolojinin baş döndürücü hızı, hukuk sistemlerini tarihte eşine az rastlanır bir adaptasyon sürecine zorlamaktadır. Özellikle ChatGPT gibi üretken yapay zekâ sistemlerinin küresel ölçekte yaygınlaşması; beraberinde fikrî mülkiyet, veri gizliliği ve etik sorumluluk gibi alanlarda karmaşık hukuki ihtilafları getirmiştir. Günümüzde yapay zekâ hukuku, yalnızca teorik bir tartışma alanı olmaktan çıkmış, somut emsal kararlar ve sert yasal düzenlemelerle şekillenen dinamik bir disipline dönüşmüştür.

Yapay Zekâ ve Telif Hakları: ChatGPT’ye Karşı Açılan Davalar

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT’ye karşı açılan davalar, yapay zekâ sistemlerinin eğitiminde kullanılan devasa veri setlerinin yasallığını sorgulamaktadır. New York Times, Getty Images ve çeşitli yazar birlikleri tarafından açılan davaların temelinde, “adil kullanım” savunması ile “telif hakkı ihlali” arasındaki ince çizgi yatmaktadır.

Bu noktada, Esenyel Partners olarak küresel ölçekte takip ettiğimiz en kritik gelişmelerden biri, ABD ve Avrupa mahkemelerinin bu davalarda verdiği ara kararlardır. Özellikle 2025 sonu itibarıyla belirginleşen içtihatlar, yapay zekâ şirketlerinin eğitim verilerini “ticari sır” gerekçesiyle mahkemeden gizleyemeyeceğini ve eser sahiplerinin haklarının korunması için daha şeffaf bir mekanizma kurulması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu kararlar, dijital içerik üreticileri ve teknoloji şirketleri için stratejik birer emsal karar niteliği taşımaktadır.

Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası: Dünyanın İlk Kapsamlı Regülasyonu

Avrupa Birliği, 1 Ağustos 2024’te yürürlüğe giren ve 2026 yılı itibarıyla tam kapsamlı olarak uygulanmaya başlanan AB Yapay Zekâ Yasası ile bu alanda küresel bir standart belirlemiştir. Yasa, yapay zekâ sistemlerini taşıdıkları risklere göre dört ana kategoriye ayırmaktadır:

Minimum Risk: Filtreleme yazılımları gibi düşük riskli uygulamalar serbestçe kullanılabilmektedir. Kabul Edilemez Risk: Sosyal skorlama gibi temel insan haklarını ihlal eden sistemler tamamen yasaklanmıştır. Yüksek Risk: Eğitim, istihdam ve kritik altyapılarda kullanılan yapay zekâlar sıkı denetim ve şeffaflık kurallarına tabidir. Sınırlı/Şeffaflık Riski: ChatGPT gibi sistemlerin, kullanıcıyı bir yapay zekâ ile etkileşimde olduğu konusunda bilgilendirmesi ve üretilen içerikleri etiketlemesi zorunludur.

Bu düzenleme, yalnızca AB sınırları içindeki şirketleri değil, AB pazarına hizmet sunan tüm küresel aktörleri etkilemektedir. Dolayısıyla, Türkiye merkezli şirketlerin de uluslararası operasyonlarında bu yasaya uyum sağlaması kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Hukuki Uyum ve Risk Yönetimi

Yapay zekâ teknolojilerini iş süreçlerine entegre eden kurumlar için hukuki belirsizlikler, ciddi tazminat riskleri ve prestij kayıpları yaratabilir. Esenyel Partners, bilişim hukuku ve teknoloji mevzuatı konusundaki derin tecrübesiyle, müvekkillerinin yapay zekâ kullanım stratejilerini hem yerel mevzuat hem de uluslararası standartlar ışığında şekillendirmelerine destek vermektedir.

Özellikle genel amaçlı yapay zekâ modellerinin telif haklarına uyumu ve veri işleme süreçlerinin KVKK/GDPR çerçevesinde denetlenmesi, önümüzdeki dönemin en kritik hukuk ajandası olacaktır.

Sonuç

Yapay zekâ dünyasında hukuk, teknolojinin gerisinde kalmamak için kabuk değiştirmektedir. ChatGPT davalarından çıkan sonuçlar ve AB’nin katı regülasyonları, dijital ekonominin yeni oyun kurallarını belirlemektedir. Bu karmaşık süreçte doğru stratejiyi belirlemek, riskleri minimize etmek ve küresel mevzuata tam uyum sağlamak için profesyonel bir hukuki rehberlik hayati önem taşır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.