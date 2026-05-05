ARTICLE
5 May 2026

Zero Click Internet Ve Yapay Zekâ’nın Kendisini Besleyen Kaynağı Kurutma Paradoksu

CL
Canpolat Legal

Contributor

Canpolat Legal logo
Canpolat Legal is a tech-savvy specialist law firm with an agile mindset, located in Istanbul. Canpolat Legal, which has been ranked by Chambers&Partners and World Trademark Review, especially take pride in dealing with complex Fintech and IP matters, and also legal issues of emerging technologies.
Explore Firm Details
Zero Click Internet, yani kullanıcıların aradıkları bilgiye, orijinal içerik üreticisinin web sitesine tıklamaya gerek kalmadan, doğrudan arama motorunun kendi arayüzünde sentezlenmiş yapay zekâ cevaplarıyla ulaşması.
Turkey Technology
Yasar K. Canpolat
Your Author LinkedIn Connections
Canpolat Legal are most popular:
  • in Turkey

Zero Click Internet, yani kullanıcıların aradıkları bilgiye, orijinal içerik üreticisinin web sitesine tıklamaya gerek kalmadan, doğrudan arama motorunun kendi arayüzünde sentezlenmiş yapay zekâ cevaplarıyla ulaşması.

Yakın zamanda ülkemizde Google da zero click internete ön ayak olan AI Summaries özelliğini devreye aldı.

Kullanıcı olarak bu sonuçlar ilk aşamada işimize yardım etse de, bu durum uzun vadede içerik kalitesi, gazetecilik, çoğulculuk gibi birçok başlıkta bizi olumsuz yöne çekecek gibi. Şöyle ki;

Sistemin Değişimi
Bugüne kadarki modelde arama motorları, kullanıcıları farklı editoryal kaynaklara yönlendiren "kapı" (gateway) işlevi görüyordu. Ama Google AI Özetleri gibi sistemler, bilgiyi doğrudan platform içerisinde sentezleyerek kullanıcıya nihai bir "varış noktası" sunuyor. Bu da içeriklerin ziyaret edilmemesine yol açıyor.

Tıklama Düşüyor, Gelir Bitiyor
Türkiye'deki bazı bloggerların da geçtiğimiz günlerde isyan ettiği üzere, tıklama oranları AI Özetleri nedeniyle ciddi şekilde düşüyor. Tıklanma oranları düşen yayıncılar, en büyük gelir kapıları kapandığı için para kazanamıyor ve platformlarını ayakta tutamıyorlar. Sonuç: araştırmacılık ve gazetecilik yavaş yavaş ölüyor.

İçeriğin Kaynağını Kurutmak
Yayıncıların azalması bizi ikinci probleme ve bir paradoksa götürüyor: bağımsız ve kaliteli yayıncılık ortadan kalkıyor. Kalktığı için yapay zekanın beslendiği kaynaklar kuruyor. Bu, bir nevi yapay zekânın kendisini aptallaştırması gibi bir durum. İnsanlık olarak kendi kendimizi entellektüel açıdan yavaşlatıyor olabiliriz.

Tek Seslilik
Yapay zeka özetlerinin farklı görüşleri tek bir anlatı halinde sunması da önemli bir sorun. Özellikle çoğulcu demokrasi açısından, "farklı" sesler bu sentezler nedeniyle duyulmaz hale geliyor. Çoğulculuk böyle ölüyor.

SEO'dan GEO'ya: İçeriğin Öz-Sansürü
SEO süreçleri interneti kalitesiz içeriklere boğduğu gibi, şimdi de GEO internette özgün içeriği ortadan kaldırıyor. İçerik yaratıcılar artık bilgi vermek için değil, yapay zekâ özetlerinde var olmak için içeriklerini şekillendiriyor. Bir nevi oto-sansür uyguluyor kendi kendilerine.

Dolayısıyla, zero Click konusu sadece bir telif problemi gibi gözükmüyor. Daha ziyade internetin nasıl çalıştığına dair bir yapısal değişiklikle karşı karşıyayız.

On yıl önce Net Neutrality nasıl tartışılıyorsa, önümüzdeki yıllarda da Zero Click Internet'i konuşacağız gibi gözüküyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Yasar K. Canpolat
Yasar K. Canpolat
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More