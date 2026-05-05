Article Insights

Canpolat Legal are most popular: in Turkey

Zero Click Internet, yani kullanıcıların aradıkları bilgiye, orijinal içerik üreticisinin web sitesine tıklamaya gerek kalmadan, doğrudan arama motorunun kendi arayüzünde sentezlenmiş yapay zekâ cevaplarıyla ulaşması.



Yakın zamanda ülkemizde Google da zero click internete ön ayak olan AI Summaries özelliğini devreye aldı.



Kullanıcı olarak bu sonuçlar ilk aşamada işimize yardım etse de, bu durum uzun vadede içerik kalitesi, gazetecilik, çoğulculuk gibi birçok başlıkta bizi olumsuz yöne çekecek gibi. Şöyle ki;



Sistemin Değişimi

Bugüne kadarki modelde arama motorları, kullanıcıları farklı editoryal kaynaklara yönlendiren "kapı" (gateway) işlevi görüyordu. Ama Google AI Özetleri gibi sistemler, bilgiyi doğrudan platform içerisinde sentezleyerek kullanıcıya nihai bir "varış noktası" sunuyor. Bu da içeriklerin ziyaret edilmemesine yol açıyor.



Tıklama Düşüyor, Gelir Bitiyor

Türkiye'deki bazı bloggerların da geçtiğimiz günlerde isyan ettiği üzere, tıklama oranları AI Özetleri nedeniyle ciddi şekilde düşüyor. Tıklanma oranları düşen yayıncılar, en büyük gelir kapıları kapandığı için para kazanamıyor ve platformlarını ayakta tutamıyorlar. Sonuç: araştırmacılık ve gazetecilik yavaş yavaş ölüyor.



İçeriğin Kaynağını Kurutmak

Yayıncıların azalması bizi ikinci probleme ve bir paradoksa götürüyor: bağımsız ve kaliteli yayıncılık ortadan kalkıyor. Kalktığı için yapay zekanın beslendiği kaynaklar kuruyor. Bu, bir nevi yapay zekânın kendisini aptallaştırması gibi bir durum. İnsanlık olarak kendi kendimizi entellektüel açıdan yavaşlatıyor olabiliriz.



Tek Seslilik

Yapay zeka özetlerinin farklı görüşleri tek bir anlatı halinde sunması da önemli bir sorun. Özellikle çoğulcu demokrasi açısından, "farklı" sesler bu sentezler nedeniyle duyulmaz hale geliyor. Çoğulculuk böyle ölüyor.



SEO'dan GEO'ya: İçeriğin Öz-Sansürü

SEO süreçleri interneti kalitesiz içeriklere boğduğu gibi, şimdi de GEO internette özgün içeriği ortadan kaldırıyor. İçerik yaratıcılar artık bilgi vermek için değil, yapay zekâ özetlerinde var olmak için içeriklerini şekillendiriyor. Bir nevi oto-sansür uyguluyor kendi kendilerine.



Dolayısıyla, zero Click konusu sadece bir telif problemi gibi gözükmüyor. Daha ziyade internetin nasıl çalıştığına dair bir yapısal değişiklikle karşı karşıyayız.



On yıl önce Net Neutrality nasıl tartışılıyorsa, önümüzdeki yıllarda da Zero Click Internet'i konuşacağız gibi gözüküyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.