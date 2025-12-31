Bazi Cumhurbaşkanliği Kararnamelerinde Değişiklik Yapilmasina Dair Cumhurbaşkanliği Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayimlandi

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“191 sayılı CBK”) 25.12.2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 191 sayılı CBK kapsamında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinde yapılan değişiklikler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin stratejik yenilikler içermektedir. Söz konusu değişiklikler kapsamında yapay zekaya ilişkin öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir:

p) Yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yapay zekâ alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırmak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlamak, bu alanlarda kamudaki yapay zekâ çalışmalarına katkı sağlamak,

r) Ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirmek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlemek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapmak ve uygulamak,