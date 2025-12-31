Bazi Cumhurbaşkanliği Kararnamelerinde Değişiklik Yapilmasina Dair Cumhurbaşkanliği Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayimlandi

- in Turkey
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“191 sayılı CBK”) 25.12.2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 191 sayılı CBK kapsamında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerinde yapılan değişiklikler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapısına ilişkin stratejik yenilikler içermektedir. Söz konusu değişiklikler kapsamında yapay zekaya ilişkin öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir:
- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hizmet birimlerinin sayıldığı 387. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde yer alan “Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü” ifadesi “Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir. Anılan değişiklik kapsamında 388/A maddesinin başlığında ve 1. fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “Milli Teknoloji” ibareleri “Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ” olarak değiştirilmiştir.
- Söz konusu kararnamenin 388/A maddesinin Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerini düzenleyen 1. fıkrasının devamına:
p) Yapay zekâ teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlamak, yapay zekâ alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, yapay zekâ teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırmak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, uluslararası işbirliklerini geliştirmek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlamak, bu alanlarda kamudaki yapay zekâ çalışmalarına katkı sağlamak,
r) Ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirmek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturmak ve uygulamak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirlemek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapmak ve uygulamak,
hükümleri eklenmiştir.
- 1 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin “Bakanlıklar” isimli altıncı kısmının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı isimli ondördüncü bölümüne eklenen:
- Geçici Madde'nin 1. fıkrası ile mevzuatta Milli Teknoloji Genel Müdürlüğüne yapılan atıfların Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılacağı ve
- Geçici Madde'nin 2. fıkrası ile Milli Teknoloji Genel Müdürü kadrosunda ve mülga Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı kadrosunda bulunanların sırasıyla Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürü kadrosuna ve Milli Teknoloji ve Yapay Zekâ Genel Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılacağı
belirtilmiştir.
191 sayılı CBK'ye buradan ulaşabilirsiniz.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]