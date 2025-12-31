Siber Güvenlik Başkanliği Hakkinda Cumhurbaşkanliği Kararnamesinde Değişiklik Yapilmasina Dair Cumhurbaşkanliği Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayimlandi

- in Turkey
Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“192 sayılı CBK”) 25.12.2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 192 sayılı CBK kapsamında 177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde birtakım değişiklikler yapılarak Siber Güvenlik Başkanlığının (“Başkanlık”) görev ve yetkileri, Başkanlık teşkilatı ve benzeri hususlarda yenilikler getirilmiştir. Söz konusu değişiklikler kapsamında öne çıkan hususlar aşağıda belirtilmiştir:
- 177 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Başkanlık görev ve yetkilerini düzenleyen 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (i) bentlerinde yapılan değişikler uyarınca Başkanlık, (i) siber güvenlik ve dijital devlet alanlarında mevzuat çalışmalarını yürütecek, (ii) ulusal politika, strateji ve eylem planlarını hazırlayacak ve ilgili faaliyetlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlayacak, (iii) ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılması için ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak, (iv) dijital devlet kurumsal mimarisini oluşturacak ve bu kapsamda (v) kamu kurum ve kuruluşlarının temin edeceği veya geliştireceği bilişim ürün, hizmet ve sistemlerinin idari, mali ve teknik niteliklerine ilişkin ilke, usul ve standartlarını belirleyecektir.
- Bahsi geçen 4. maddenin 1. fıkrasının (i) bendinden sonra gelmek üzere eklenen bentler ile Başkanlık'ın görev ve yetkileri arasına (i) kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim projelerinde uygulayacağı proje yönetim ilke, usul ve standartlarını belirlemek, bu projelerin mali ve teknik boyutlarına ilişkin Strateji ve Bütçe Başkanlığına görüş vermek, (ii) e-Devlet Kapısı ile dijital devlet ortak ürün, hizmet ve sistemlerini geliştirmek ve işletmek, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim sistemlerinin bu altyapılarla entegrasyonuna ve hizmet sunumuna ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, (iii) kamuda yapay zekâ uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütmek, yapay zekâ alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlamak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak etmek, (iv) dijital devlet ve kamuda yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek ve (v) kamuda yapay zekâ uygulamalarına öncülük ederek buna yönelik gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit etmek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirmek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirlemek ve bunlara uygunluk vermek eklenmiştir.
- Yukarıdaki ilgili maddenin “Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve millî ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak.” hükmünü haiz (d) fıkrasında “Siber güvenlik” ibaresinin devamına “ve dijital devlet” ibaresi eklenmiştir.
- Söz konusu kararnamenin “Başkanlık” isimli 5. maddesinde yapılan değişiklikler sonucunda (i) Başkanlık'ın Başkan, üç başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden meydana geleceği, (ii) Başkan tarafından yurt içinde sayısı yediyi geçmemek üzere temsilcilik kurulabileceği, (iii) Başkanlık'ın yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkili olduğu, (iv) Başkanlık'ın, Cumhurbaşkanı kararı ile yurt içinde veya yurt dışında görev alanı ile ilgili şirket kurabileceği belirtilmiştir.
- Aynı kararnamenin 7. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere, Başkanlık'ın hizmet birimleri arasından “Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” çıkarılarak hizmet birimleri arasına (i) Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü, (ii) Dijital Devlet Genel Müdürlüğü, (iii) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, (iv) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, (v) Özel Kalem Müdürlüğü eklenmiştir.
192 sayılı CBK'ye buradan ulaşabilirsiniz.
