Üretken Yapay Zekâ Ve Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇n Korunmasi Rehberi̇ Yayimlandi

Üretken Yapay Zekâ ve Kişisel Verilerin Korunması Rehberi (15 Soruda) ("Rehber"), 24 Kasım 2025 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından Rehber'in yayımlanma amacının, (i) Üretken Yapay Zekâ ("ÜYZ") sistemlerinin kişisel verilerin korunması bağlamında ortaya çıkarabileceği etkilerin değerlendirilmesi, (ii) söz konusu sistemlerin geliştirilmesi ile kullanılmasında bireylerin mahremiyetine saygılı bir yaklaşımın teşvik edilmesi ve (iii) sistemin yaşam döngüsü boyunca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından veri sorumlusu niteliğini haiz aktörlere yol gösterilmesinin hedeflenmesi olduğu ifade edilmiştir.

Rehber kapsamında yapay zekâ ile ilişkili önemli terimler tanımlanmış olup tanımları takiben ÜYZ'ye ilişkin hususlar, sorular üzerinden açıklanmıştır. Rehber'de (i) ÜYZ'nin tanımı, (ii) ÜYZ sistemlerinde içerik üretiminin nasıl gerçekleştiği, (iii) bir ÜYZ modelinin yaşam döngüsünün hangi aşamalardan oluştuğu, (iv) ÜYZ'nin kullanım alanları, (v) ÜYZ'nin kullanımının ne gibi riskler taşıdığı, (vi) ÜYZ sistemlerinde kişisel veri işlenip işlenmediği, (vii) ÜYZ sistemlerinin yaşam döngüsü kapsamında veri sorumlusu ve veri işleyenin nasıl belirleneceği, (viii) kişisel verilerin işlenmesinde genel ilkelerin ÜYZ sistemlerinde nasıl uygulanması gerektiği, (ix) ÜYZ sistemlerinde kişisel verilerin işlenme şartlarının (hukuki sebep) nasıl belirleneceği, (x) ÜYZ sistemlerinde kişisel verilerin yurt dışına aktarımının nasıl değerlendirileceği, (xi) ÜYZ sistemleri bağlamında şeffaflığın nasıl sağlanabileceği, (xii) ÜYZ sistemlerinde ilgili kişilerin haklarının nasıl kullandırılabileceği, (xiii) ÜYZ sistemlerinde kişisel verilerin güvenliği açısından nelere dikkat edilmesi gerektiği, (xiv) günlük hayatta ÜYZ uygulamalarını kullanırken kişisel verilerin korunması açısından bireylerin hangi hususlara dikkat etmesi gerektiği ve (xv) ÜYZ araçlarını kullanan çocuklara yönelik ebeveynlerin nasıl önlemler alabileceği hakkında detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Rehber'e buradan ulaşabilirsiniz.,

