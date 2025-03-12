Endüstriyel Üretim Sektörü CEO Araştırması 2024

KPMG'nin “2024 Endüstriyel Üretim ve Otomotiv CEO Görünümü” raporuna göre endüstri üretimindeki CEO'ların neredeyse yarısı önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin büyümesine yönelik en büyük tehdit olarak tedarik zincirlerindeki riskleri gösteriyor. Siber güvenliği tehdit olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 2'de kalıyor.

KPMG'nin, küresel endüstriyel üretim ve otomobil sektörlerindeki liderlerin görüşlerine dayanarak hazırladığı “2024 Endüstriyel Üretim ve Otomotiv CEO Görünümü” raporu yayımlandı. Raporda 11 farklı ülkede 120 endüstriyel üretim CEO'sunun katıldığı anket sonuçlarına da yer verilerek sektördeki dönüşüm potansiyeli ve karşılaşılan fırsatlar detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Sektördeki CEO'ların yüzde 44'ü ise önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin büyümesine yönelik en büyük tehdit olarak da tedarik zincirlerindeki riskleri gösteriyor. Bunu yüzde 17 ile siyasi belirsizlikler ve yüzde 14 ile operasyonel riskler takip ediyor. Siber güvenliği tehdit olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 2'de kalıyor. Rapora göre sanayi üretimi sektöründeki CEO'ların yüzde 24'ü, kazançların yüzde 5'i aşacağını öngörüyor. Bununla birlikte CEO'lar, şirketlerini büyütmeyi hedeflerken karşılarına çıkabilecek çeşitli engellerin de bilincindeler. Sektördeki CEO'ların yüzde 74'ü ekonomik belirsizlikleri en önemli zorluk olarak gösterirken bunu yüzde 48 ile jeopolitik karışıklıklar ve yüzde 44 ile üretken Al ve diğer teknolojileri benimseme ve uygulama yarışı takip ediyor.

Endüstriyel üretim sektöründeki CEO'ların önümüzdeki üç yıl içinde büyüme hedeflerine ulaşmak için izleyeceği stratejiler içerisinde ise ilk sırada yüzde 31 ile organik büyüme bulunuyor. Bunun ardından yüzde 21 ile üçüncü partiler ile stratejik ortaklıklar, yüzde 18 ile şirket birleşme ve satın alımları geliyor.

Bu raporumuzda endüstriyel üretimin mevcut dinamiklerini, liderlerin stratejik önceliklerini ve karşılaştıkları zorlukları net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Yapay zekâ, sürdürülebilirlik ve tedarik zinciri yönetimi gibi kritik alanlarda sektörlerin dönüşümüne ışık tutan raporumuzda, özellikle üretken yapay zekânın öncelikli yatırım alanı olduğu ve ESG stratejilerinin uzun vadeli değer yaratma ve marka güvenilirliğini güçlendirmede hayati bir rol oynadığı görülüyor. Şirketlerin günümüzde sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik esnekliklerini artırmaları ve yenilikçi teknolojilere daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor ki raporumuz da bu konuda iş dünyasındaki liderler için önemli bir yol haritası sunuyor.

Üretken yapay zekâ en önemli yatırım önceliği

Ekonomik tablo belirsizliklerle dolu olsa da endüstriyel üretim CEO'ları, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojileri benimseyip, Endüstri 4.0'ın etkisiyle dönüşen üretim ve montaj süreçlerine daha derinlemesine entegre etmenin, gelecekte büyüme ve verimlilik için doğru yol olduğuna inanıyor. Hatta sektördeki CEO'ların yüzde 68'i en önemli yatırım önceliklerinin üretken yapay zekâ olduğunu belirtiyor.

CEO'ların yüzde 27'si bu teknolojinin en büyük etkisinin inovasyonu artırma konusunda olacağını söylerken yüzde 24'ü rutin işlemleri otomatikleştirerek verimliliği ve üretkenliği artırma süreçlerini daha fazla etkileyeceğini ifade ediyor.

CEO'lara kurum içindeki hangi birimlerde üretken yapay zekâya yatırım yaptıkları sorulduğunda yüzde 70'i bilişim teknolojileri, yüzde 56'sı satış ve pazarlama, yüzde 50'si araştırma ve geliştirme departmanlarında bu yatırımları yaptıklarını kaydetti.

Siber güvenlik önceliğini koruyor

Siber güvenlik, sektör için öncelikli bir konu olmaya devam ediyor. Siber saldırılar, üretimi durdurma ve tedarik zincirlerini aksatma riski nedeniyle, endüstriyel üretim sektöründe operasyonların vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Sektördeki CEO'ların yüzde 51'i bu konuda iyi bir şekilde hazırlıklı olduklarını belirtirken yüzde 38'i ise ne az hazırlıklı ne de tamamen hazırlıklı olduklarını söylüyor.

ESG stratejileri kritik önem taşıyor

Hiçbir işletmenin ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) gündemini görmezden gelme lüksüne sahip olmadığı günümüzde özellikle yüksek enerji ve kaynak tüketimiyle bilinen endüstriyel işletmeler için çevresel ve sosyal faydaya yönelik somut taahhütle güçlü paydaş ve topluluk ilişkilerini sürdürmek kritik önem taşıyor. Bu yılki anket, güven inşa etmenin öncelikli bir konu olduğunu gösteriyor. Endüstriyel üretim CEO'ların yüzde 30'u ESG stratejilerinin müşteri ilişkilerini güçlendirme ve markayla olumlu bir bağ yaratma konusunda etkisi olduğunu ifade ediyor.

Yeni teknolojiler istihdamı azaltmayacak

Endüstriyel üretim süreçleri de geniş bir yelpazede insan yeteneklerine dayanıyor. Yapay zekâ ve ileri teknolojilerin yükselişine rağmen, sektördeki CEO'ların yüzde 76'sı bu gelişmelerin toplam istihdamı azaltmayacağını, ancak beceri geliştirme ve mevcut kaynakların yeniden yönlendirilmesi gereğini beraberinde getireceğini düşünüyor. Yetenek yönetimi gündemde öncelikli bir yer tutarken, CEO'lar nesiller arası dinamiklerin dikkat gerektirdiğini fark ediyor. Bu durum, özellikle endüstriyel üretim CEO'ları arasında daha belirgin. CEO'ların yüzde 33'ü çalışanlar arasında bilgi paylaşımının, yetenek yönetiminde en büyük etkiyi yarattığını belirtiyor.

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