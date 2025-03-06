Otomotiv Sektörü CEO Araştırması 2024

Raporda 11 farklı ülkede 120 otomotiv CEO'sunun katıldığı anket sonuçlarına da yer verilerek sektördeki dönüşüm potansiyeli ve karşılaşılan fırsatlar detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Rapora göre otomotiv sektöründeki CEO'ların yüzde 31'i, küresel ekonominin büyüme potansiyeline güven duyduklarını ifade ediyor. Bununla birlikte CEO'lar, şirketlerini büyütmeyi hedeflerken karşılarına çıkabilecek çeşitli engellerin de bilincindeler. Sektördeki CEO'ların yüzde 61'i üretken Al ve diğer teknolojileri benimseme ve uygulama yarışını en önemli zorluk olarak gösterirken bunu yüzde 58 ile ekonomik belirsizlikler ve yüzde 43 ile jeopolitik karışıklıklar takip ediyor.

Otomotiv sektöründeki CEO'ların önümüzdeki üç yıl içinde büyüme hedeflerine ulaşmak için izleyeceği stratejiler içerisinde ise ilk sırada yüzde 29 ile şirket birleşme ve satın alımları bulunuyor. Bunundan ardından yüzde 21 ile üçüncü partiler ile stratejik ortaklıklar, yüzde 18 ile organik büyüme geliyor.

Sektördeki CEO'ların yüzde 23'ü ise önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerinin büyümesine yönelik en büyük tehdit olarak da tedarik zincirlerindeki riskleri gösteriyor. Bunu yüzde 17 ile operasyonel riskler takip ediyor. Siber güvenliği tehdit olarak görenlerin oranı ise sadece yüzde 1'de kalıyor.

Otomotiv sektörünün dönüşüm yolculuğunu kapsamlı bir şekilde ele alan raporumuzda yer alan veriler, sektörün karşı karşıya olduğu fırsatları gözler önüne seriyor. Yapay zekânın üretim süreçlerine entegrasyonu, tedarik zincirlerinde dayanıklılığın artırılması ve ESG odaklı yaklaşımlar gibi kritik alanlar, sektörün hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri açısından önemini koruyor. Özellikle CEO'ların yapay zekâ konusundaki görüşleri, sektörün yenilikçi teknolojilere ilgisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu raporumuzun, otomotiv sektörünün gelecekteki büyüme ve inovasyonun yol haritasını çizmesine yardımcı olmasını diliyoruz.

Yapay zekâya yatırım öncelikler arasındakiler aşağıdaki gibidir;

Ekonomik tablo belirsizliklerle dolu olsa da otomotiv sektörü CEO'ları, yapay zekâ gibi yenilikçi teknolojileri benimseyip, Endüstri 4.0'ın etkisiyle dönüşen üretim ve montaj süreçlerine daha derinlemesine entegre etmenin, gelecekte büyüme ve verimlilik için doğru yol olduğuna inanıyor. Hatta sektördeki CEO'ların yüzde 53'ü en önemli yatırım önceliklerinin arasında üretken yapay zekâ olduğunu belirtiyor.

CEO'ların yüzde 18'i bu teknolojinin rutin işlemleri otomatikleştirerek verimliliği ve üretkenliği artırma süreçlerini daha fazla etkileyeceğini söylerken yüzde 17'si ise yetenek ve beceri çeşitliliğini daha fazla etkileyeceğini ifade ediyor. CEO'lara kurum içindeki hangi birimlerde üretken yapay zekâya yatırım yaptıkları sorulduğunda yüzde 58'i satış ve pazarlama, yüzde 50 imalat ve yüzde 49'u bilişim teknolojileri departmanlarında bu yatırımları yaptıklarını kaydetti.

➣ Siber güvenlik önemini koruyor

Siber güvenlik, sektör için önemli bir konu olmaya devam ediyor. Siber saldırılar, üretimi durdurma ve tedarik zincirlerini aksatma riski nedeniyle, otomotiv sektöründe de operasyonların vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Sektördeki CEO'ların yüzde 46'sı bu konuda iyi bir şekilde hazırlıklı olduklarını belirtirken yüzde 45'i ise ne az hazırlıklı ne de tamamen hazırlıklı olduklarını söylüyor.

➣ ESG stratejileri kritik önemini koruyor

Hiçbir işletmenin ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) gündemini görmezden gelme lüksüne sahip olmadığı günümüzde otomotiv sektöründeki işletmeler için de çevresel ve sosyal faydaya yönelik somut taahhütle güçlü paydaş ve topluluk ilişkilerini sürdürmek kritik önem taşıyor. Bu yılki anket, güven inşa etmenin öncelikli bir konu olduğunu gösteriyor. Otomotiv sektöründeki CEO'ların yüzde 32'si ESG stratejilerinin müşteri ilişkilerini güçlendirme ve markayla olumlu bir bağ yaratma konusunda etkisi olduğunu ifade ediyor.

➣ Yetenek yönetiminde en önemli konu emekliye ayrılanlar

Yapay zekâ ve ileri teknolojilerin yükselişine rağmen, sektördeki CEO'ların yüzde 73'ü bu gelişmelerin toplam istihdamı azaltmayacağını, ancak beceri geliştirme ve mevcut kaynakların yeniden yönlendirilmesi gereğini beraberinde getireceğini düşünüyor. Yetenek yönetimi gündemde öncelikli bir yer tutarken, CEO'ların yüzde 30'u emekliye ayrılan çalışan sayısı ve onların yerine geçecek kalifiye eleman eksikliğinin yetenek yönetiminde en büyük etkiyi yarattığını belirtiyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.