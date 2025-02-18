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18 February 2025

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı | Ioannis Tsavkakidis Ve Uğur Karakaya (Video)

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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KPMG Türkiye olarak, güçlü uzman kadromuz ve yenilikçi metodolojimizle, Türkiye'deki şirketlerin sektörel zorluklara karşı direnç göstermelerini sağlayacak çözümler ve stratejiler geliştireceğimiz Yönetim Danışmanlığı Birimimizi hayata geçirdik!
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KPMG Türkiye olarak, güçlü uzman kadromuz ve yenilikçi metodolojimizle, Türkiye'deki şirketlerin sektörel zorluklara karşı direnç göstermelerini sağlayacak çözümler ve stratejiler geliştireceğimiz Yönetim Danışmanlığı Birimimizi hayata geçirdik!

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı, stratejik hedefler belirlemekten, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye kadar, işletmelerin dönüşüm yolculuğunu başarıyla yönetmelerine destek oluyor.

Yeni bölümümüzle ilgili detayları Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanımız Ugur Karakaya ve Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ioannis Tsavlakidis ile birlikte konuştuğumuz sohbeti kaçırmayın!

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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