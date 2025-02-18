KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı | Ioannis Tsavkakidis Ve Uğur Karakaya (Video)

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KPMG Türkiye olarak, güçlü uzman kadromuz ve yenilikçi metodolojimizle, Türkiye'deki şirketlerin sektörel zorluklara karşı direnç göstermelerini sağlayacak çözümler ve stratejiler geliştireceğimiz Yönetim Danışmanlığı Birimimizi hayata geçirdik!

KPMG Türkiye Yönetim Danışmanlığı, stratejik hedefler belirlemekten, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye kadar, işletmelerin dönüşüm yolculuğunu başarıyla yönetmelerine destek oluyor.

Yeni bölümümüzle ilgili detayları Yönetim Danışmanlığı Bölüm Başkanımız Ugur Karakaya ve Danışmanlık Bölüm Başkanı ve EMA Bölgesi Danışmanlık Hizmetleri Lideri Ioannis Tsavlakidis ile birlikte konuştuğumuz sohbeti kaçırmayın!

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