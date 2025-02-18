Yapay Zeka Ve Pazarlamanın Geleceği: Nasıl Devrim Yaratıyor? #2 (Video)

self

Yapay zeka ve pazarlamanın geleceğini konuştuğumuz video serimizin ikinci bölümü yayında!

Pazarlamanın doğasında sürekli veri analizi ve bu verilerden çıkarımlar yapma döngüsü var ve #yapayzeka bu süreçte markalar için güçlü bir yoldaş haline geldi. Ancak AI'ı doğru kullanmak, veri önyargılarını kontrol etmek ve sistemi doğru eğitmek çok kritik.

Videomuzun ikinci bölümünde, İnovasyon ve Teknoloji Danışmanı, Şirket Ortağımız Gökhan Mataracı, Ogilvy 4129 Kurucusu Alemşah Öztürk ile yapay zekanın pazarlama üzerindeki etkisini, veri analizindeki önyargı risklerini ve AI'ın neden doğru eğitilmesi gerektiğini tartışıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.