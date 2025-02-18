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18 February 2025

Yapay Zeka Ve Pazarlamanın Geleceği: Nasıl Devrim Yaratıyor? #2 (Video)

KP
KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Yapay zeka ve pazarlamanın geleceğini konuştuğumuz video serimizin ikinci bölümü yayında!
Turkey Technology
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Yapay zeka ve pazarlamanın geleceğini konuştuğumuz video serimizin ikinci bölümü yayında!

Pazarlamanın doğasında sürekli veri analizi ve bu verilerden çıkarımlar yapma döngüsü var ve #yapayzeka bu süreçte markalar için güçlü bir yoldaş haline geldi. Ancak AI'ı doğru kullanmak, veri önyargılarını kontrol etmek ve sistemi doğru eğitmek çok kritik.

Videomuzun ikinci bölümünde, İnovasyon ve Teknoloji Danışmanı, Şirket Ortağımız Gökhan Mataracı, Ogilvy 4129 Kurucusu Alemşah Öztürk ile yapay zekanın pazarlama üzerindeki etkisini, veri analizindeki önyargı risklerini ve AI'ın neden doğru eğitilmesi gerektiğini tartışıyor.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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