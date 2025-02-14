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14 February 2025

Pazarlamada Veri Analizi Ve Karar Alma Süreçlerinde Yapay Zeka Kullanımı #1 (Video)

KP
KPMG

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KPMG is a global network of independent member firms offering audit, tax and advisory services. The firms work closely with clients, helping them to mitigate risks and grasp opportunities. KPMG member firms can be found in 143 countries and territories. Collectively they employ more than 270,000 people across a range of disciplines. KPMG Türkiye, founded in 1982, operates across 5 cities including Istanbul, Ankara, Izmir, Bursa and Adana, with more than 1,700 professionals. With over four decades of expertise, KPMG Türkiye provides Tax, Audit, Consulting and Deal Advisory services to over 6000 clients.
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Digital Studio'da geleceği, yapay zekayı ve pazarlamayı konuştuk!
Turkey Technology
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Digital Studio'da geleceği, yapay zekayı ve pazarlamayı konuştuk!

Son dönemde kurumların özellikle odaklandığı pazarlama stratejilerinde yapay zeka kullanımını konuştuğumuz videomuzda, İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve Şirket Ortağımız Gökhan Mataracı, Ogilvy 4129 Kurucusu Alemşah Öztürk'ü ağırlıyor.

Keyifli sohbetimizin ilk bölümünde AI destekli yazılımların iş süreçlerini nasıl otomatikleştiğini, büyük veri analizi ve anlamlandırma yeteneklerini ve pazarlama sürecini nasıl şekillendirdiğinin detaylarını sizinle paylaşıyoruz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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