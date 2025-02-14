Pazarlamada Veri Analizi Ve Karar Alma Süreçlerinde Yapay Zeka Kullanımı #1 (Video)

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Digital Studio'da geleceği, yapay zekayı ve pazarlamayı konuştuk!

Son dönemde kurumların özellikle odaklandığı pazarlama stratejilerinde yapay zeka kullanımını konuştuğumuz videomuzda, İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve Şirket Ortağımız Gökhan Mataracı, Ogilvy 4129 Kurucusu Alemşah Öztürk'ü ağırlıyor.

Keyifli sohbetimizin ilk bölümünde AI destekli yazılımların iş süreçlerini nasıl otomatikleştiğini, büyük veri analizi ve anlamlandırma yeteneklerini ve pazarlama sürecini nasıl şekillendirdiğinin detaylarını sizinle paylaşıyoruz.

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