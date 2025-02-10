Yapay Zeka Potansiyelinizi Açığa Çıkarmak İçin Yol Haritası

Şirketler giderek dijitalleşen bir ortamda yol alırken, yapay zeka (AI) dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkıyor. Doğru bir şekilde uygulandığında, AI operasyonel verimliliği önemli ölçüde artırabilir, inovasyonu teşvik edebilir ve rekabet avantajlarını sağlamlaştırabilir. Uzaktan bakıldığında zorlu bir engel gibi görünse de, doğru strateji, yetenek seti, işletim modeli ve teknoloji kararlarının doğru birleşimiyle, küçük bir pilot uygulama aracılığıyla 6 ay içinde değer elde etmek mümkündür.

6 ay içinde bir iş hedeflerinize ulaşmak için, AI Pilot yol haritanızı aşağıdaki üç temel aşamada oluşturmanızı öneriyoruz:

Aşama: Yapay Zeka Stratejisi, Planlama ve Çalışma

Öncelikle, yönetim kurulu ve CEO'nun liderliğinde bir Strateji ve Çalışma Modeli projesi yürütülmelidir.

Şirketinizde yapay zekayı (AI) en etkili şekilde kullanmak için öncelikle stratejinizle birlikte işletim modeline ve ayrıntılarına odaklanmanız gerekir. Modellerin organizasyon yapısı dinamikleri ile uyumlu hale getirilmesi için ince ayar yapılması gerekirken, yaygın yaklaşımlar Dağıtık, Strateji Merkezli (Yarı Merkezi) ve Merkezi modelleri içermektedir.

Yapay Zeka İşletim Modeli Seçenekleri

Orta ve büyük ölçekli şirketlerle olan deneyimlerimize dayanarak, en önemli faydaların Merkezi modelden elde edildiğine inanıyoruz. Sınırlı yapay zeka beceri seti ve yapay zeka platformu seçeneklerini değerlendirme ihtiyacı göz önüne alındığında, Merkezi bir model şirket genelinde iş vizyonunuzu desteklemek için sağlam bir temel sağlamaktadır.

Eski platformlara odaklanan mevcut bir işletim modeliniz olsa bile, tavsiyemiz bu girişimi ayrı tutmak, Rolleri ve Sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlamaktır:

Aşama: Yapay Zeka Pilot Uygulama/İnşa

Gerekli modeli kurduktan ve platformu seçtikten sonra; iş birimleri ile birbirine kenetlenmiş AI Pilot vaka talep akışlarını başlatın.

Şirketinizde yapay zekayı (AI) en etkili şekilde kullanmak için öncelikle stratejinizle birlikte işletim modeline ve ayrıntılarına odaklanmanız gerekir. Modellerin organizasyon yapısı dinamikleri ile uyumlu hale getirilmesi için ince ayar yapılması gerekirken, yaygın yaklaşımlar Dağıtık, Strateji Merkezli (Yarı Merkezi) ve Merkezi modelleri içermektedir. Merkezi yapay zeka uygulama ekibi, uygulamayı iş biriminin sorumlu ekibiyle koordineli olarak yürütmelidir:

Bu işletim modelindeki iş birimleri içindeki yapay zeka iş sorumluluklarını belirleyin.

Merkezi yapay zeka uygulama ekibinin taleplerini iş birimleriyle koordine edin, olgunlaştırın ve planlayın.

Bu süreç boyunca iş birimini eğitin. İş biriminin değişim operasyonlarını yönettiğinden (AI platformu hariç) ve KPI'ları ölçtüğünden emin olun.

Yapay zeka platformunun teknik operasyonunun, ortak hizmet sağlayıcı veya ilgili BT birimi tarafından, BT hizmet yönetimi standartları dahilinde yönetildiğinden emin olun.

İlerlemeyi haftalık olarak değerlendirin ve süreçleri bu değerlendirmelerin sonuçlarına dayanarak yeniden ayarlayın.

Pilot geliştirmeyi tamamlayıp iş birimi kullanımına sunun ve sonuçlarını ölçmeye başlayın.

Aşama: AI Operasyon/Çalıştırma

Pilot Hayata Geçtikten Sonra:

İş biriminin sorumlu ekibi, değişiklik yönetimi sürecini başlatmalı, sonuçlar değerlendirilip model ve yapı iyileştirilmelidir.

KPI'lar a uyum takip edilmeli, buna göre iyileştirme ve geliştirme devam etmelidir.

İş birimi ve üst yönetime raporlama süreci başlamalıdır.

Sorumlu altyapı ekipleri Pilot için AI platformunu yönetmelidir.

Kaçınılması Gereken Yaygın Tehlikeler

Yapay zeka kullanımı, dijital dönüşümde olduğu gibi, benimsenmesi gereken bir beceri ve olgu olduğu için tüm şirket kültürüne entegre edilmelidir.

Yapay zeka, ayrı bir fiziksel rol (Baş Veri Sorumlusu gibi) veya tek bir departman (Yapay Zeka Direktörlüğü gibi) olarak atanmamalıdır. Bunun yerine, departmanlarla birlikte çalışan merkezi bir çevik teslimat ekibi oluşturulmalıdır.

Yapay zeka, dijital hizmetler ve ürün geliştirme gibi yalnızca bir BT veya teknoloji projesi olarak asla düşünülmemelidir.

İşletim modeli açısından, yapay zeka dağıtım ekibi yeni nesil hızlı BT yapılarının bir parçası olmalıdır. Mümkün olduğunda, bulut teknolojileri (hizmet olarak) altyapı olarak tercih edilmelidir. Düşük Hızlı BT (geleneksel BT) içinde yalnızca operasyonel ve altyapı yönetimi korunmalıdır.

İnsan - Süreç - Teknoloji çerçevesini kullanan şirketler, firmalar ve kuruluşlar, yapay zekayı mevcut kanıtlanmış çözümleri kullanarak her çalışan tarafından içselleştirilmiş bir yetenek olarak düşünmelidir. Yeni yapay zeka ürünleri veya çözümleri geliştirmeye çalışılmamalıdır.

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