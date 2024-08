ARTICLE Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası Yürürlüğe Girdi! KL KECO Legal More Contributor Avrupa Birliği Yapay Zekâ Yasası ("Yasa") 12 Temmuz 2024 tarihinde Avrupa Birliği ("AB") Resmî Gazetesi'nde yayınlanmış ve 1 Ağustos 2024 tarihinde 27 AB üyesi ülkenin tamamında yürürlüğe girmiştir.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.