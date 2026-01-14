Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)'Nde Değişiklik Gerçekleşti

Article Insights

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5) ("Tebliğ")'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:31) ("Değişik Tebliğ") 07 Ocak 2026 tarih ve 33130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere Tebliğ, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Yönetmelik ("Yönetmelik")'in üçüncü bölümünde yer alan müşterinin tanınması ilkesi kapsamında basitleştirilmiş tedbirlere ilişkin düzenlemeleri içermekte olup Değişik Tebliğ ile Tebliğ'in;

Basitleştirilmiş Tedbirlerin Mahiyeti ve Sınırları başlıklı 2.1. maddesi

başlıklı maddesi Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler başlıklı 2.2.7. maddesi

başlıklı maddesi Şans ve Bahis Oyunu Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler başlıklı 2.2.10. maddesi ve

başlıklı maddesi ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara İlişkin İşlemler başlıklı 2.2.12. maddesinde

değişiklik gerçekleştirilmiş ve

Tebliğ'e, Zorunlu Ödemelerin Yapılması Amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talebi Üzerine Açılan Banka Hesaplarında Kimlik Tespiti başlıklı 2.2.13. madde eklenmiştir.

1. Basitleştirilmiş Tedbirlerin Mahiyeti ve Sınırları başlıklı 2.1. maddeye ilişkin

Tebliğ'in 2.1. maddesinin beşinci paragrafına "değerlendirilen işlemlerde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda" ibaresi eklenmiştir. İlgili maddenin beşinci paragrafında yükümlülerin aklama ve terörün finansmanı riskini her bir işlem bakımından ayrı ayrı değerlendirmesi gerektiğini ifade edilmekte olup riskli olarak değerlendirilen işlemlerde ve müşterinin yabancı kamusal nüfuz sahibi kişi olduğu durumlarda yükümlülerin, basitleştirilmiş tedbir uygulamasından yararlanamayacağı hükmedilmiştir.

2. Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmelerine İlişkin İşlemler başlıklı 2.2.7. maddeye ilişkin

Tebliğ'in 2.2.7. maddesinin başlığında yer alan "Sözleşmelerine" ibaresi "Sözleşmeleri ile Diğer Sigorta Sözleşmelerine" şeklinde değiştirilmiş olup yeni madde başlığı Emeklilik Sözleşmeleri, Emeklilik Planları ve Hayat Sigortası Sözleşmeleri ile Diğer Sigorta Sözleşmelerine İlişkin İşlemler olmuştur.

Bunun yanı sıra 2.2.7. maddeye, belirli koşlullar altında kimlik tespitinde basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanacağına ilişkin yeni paragraf eklenmiştir. Bahse konu paragraf ile; Sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından, sigorta ettiren veya sigortalı dışında, üçüncü kişilere yapılacak hasar ve tazminat ödemelerinde, 3. Kişinin kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması yoluyla teyit edilmesi ve ödemelerin üçüncü kişinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı vasıtasıyla yapılması koşuluyla, kimlik bilgilerinin Yönetmelik'in ilgili maddelerindeki usul çerçevesinde teyidi ile imza örneği alınmasının zorunlu olmayacağı düzenlenmiştir.

3. Şans ve Bahis Oyunu Faaliyetlerini Münhasıran Elektronik Ortamda Gerçekleştiren Yükümlüler başlıklı 2.2.10. maddeye ilişkin

Tebliğ'in 2.2.10. maddesi uyarınca, tabi olduğu mevzuatlar uyarınca ticari faaliyetlerinin tamamını münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren sanal ortam bayilerinin maddede belirtilen şartları sağlamaları halinde, müşterilerin kimlik bilgilerinin Yönetmelik'in gerçek kişiler için kimlik tespitini düzenleyen 6. maddesindeki usule göre doğrulanması ve imza örneği alınmasının zorunlu olmadığı düzenlenmektedir.

Bahse konu koşullardan biri olan "Tüm tahsilat ve ödemelerin, kimlik bilgileri teyit edilerek kabul edilmiş müşterinin, kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabı veya kredi kartı hesabı vasıtasıyla yapılması" şartındaki "veya kredi kartı hesabı" ibaresi maddeden çıkarılmıştır. Bu değişiklik ile tahsilat ve ödemelerini kredi kartı hesabı aracılığıyla gerçekleştiren müşteriler bakımında basitleştirilmiş tedbirlerin uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan maddeye eklenen yeni paragraf uyarınca, kimlik bilgilerinin müşteri kabulünden önce doğrulanması amacıyla, kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu kılınımştır. Ayrıca söz transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulünün yapılamayacağı ve müşteriye hiçbir hizmet sunulamayacağı düzenlenmiştir.

4. Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılara İlişkin İşlemler başlıklı 2.2.12. maddeye ilişkin

Tebliğ'in 2.2.10. maddesine eklenen aynı paragraf 2.2.12. maddeye de eklenmiş olup söz konusu yeni paragraf uyarınca, kimlik bilgilerinin müşteri kabul edilmeden önce doğrulanabilmesi amacıyla kabul edilecek müşterinin kimlik bilgileri ile uyumlu bir banka hesabından, yükümlü tarafından bu amaçla oluşturulmuş bir doğrulama hesabına para transferi yapılması zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, anılan transfer işlemi gerçekleştirilinceye kadar müşteri kabulünün yapılamayacağı ve müşteriye herhangi bir hizmet sunulamayacağı hüküm altına alınmıştır.

kabulünün yapılamayacağı ve müşteriye hiçbir hizmet verilemeyeceği düzenlenmiştir.

5. Tebliğ'e yeni eklenmiş olan Zorunlu Ödemelerin Yapılması Amacıyla Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Talebi Üzerine Açılan Banka Hesaplarında Kimlik Tespiti başlıklı 2.2.13. maddeye ilişkin

Anılan madde ile, ilgili mevzuat uyarınca hak sahiplerine yapılması zorunlu ödemelerin gerçekleştirilmesini teminen, kamu kurum ve kuruluşlarının yazılı talebi üzerine açılan banka hesaplarında, en geç hak sahibine yapılacak ödeme işleminden önce kimlik tespitinin yapılması şartıyla uygulanacak usul ve esaslar ile basitleştirilmiş tedbirler düzenlenmiştir.

Bu kapsamda gerçek ve tüzel kişilere ait bilgilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü veri tabanı kullanılarak sorgulanması suretiyle teyit edilmesi kaydıyla, müşterinin kimlik bilgilerinin Yönetmelik'in 6. maddesinde öngörülen usule göre ayrıca teyidi ile imza örneği alınmasının zorunlu olmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, söz konusu işlemler bakımından Yönetmelik'in Başkası Hesabına Hareket Edenlerde Kimlik Tespiti başlıklı 17. maddesindeki yükümlülükler ile Gerçek Faydalanıcının Tanınması başlıklı 17/A maddesindeki teyide ilişkin yükümlülüklerin uygulanmayabileceği; yine bu işlemlerle sınırlı olmak üzere Yönetmelik'in 19. maddesi uyarınca müşterinin sürekli iş ilişkisi kapsamında izlenmesi ile bilgi, belge ve kayıtların güncellenmesine ilişkin sıklığın azaltılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Son olarak, bu madde kapsamında açılacak hesaplarda, Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca kimlik tespiti yapılıncaya kadar hesabın kullanılmasına izin verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.

Yürürlük

Son olarak, hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı'nın yürüttüğü, Tebliğ'in 2.2.10. ve 2.2.12. maddesine eklenmiş olan paragrafların 1 Şubat 2026 tarihinde, diğer hükümlerin ise Değişik Tebliğ'in yayımlandığı tarih olan 7 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

