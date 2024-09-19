2024 FATF Türkiye Kararı konusunda ilk belirtilmesi gereken husu, Türkiye'ye yapılacak yabancı doğrudan yatırımlar için yeni bir yol açma potansiyeline sahip bir gelişme olmasıdır.

2024 FATF Türkiye Kararı konusunda ilk belirtilmesi gereken husu, Türkiye'ye yapılacak yabancı doğrudan yatırımlar için yeni bir yol açma potansiyeline sahip bir gelişme olmasıdır. Söz konusu kararın potansiyel sonuçları, yatırım hukuku uzmanları da dahil olmak üzere tüm hukukçular tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Giriş

Türkiye'nin giderek daha fazla yatırım çektiği gerçeği, giderek daha fazla kabul görmektedir. İstanbul'da yatırım yapmak, yabancı yatırımcılar için etkili bir çözüm sunma yolunu açabilir. Özellikle, hızla artan genç nüfus, döviz kurlarının yükselmesi ve dolayısıyla üretim ve işgücü maliyetlerinin azalması, Türkiye'nin iş dostu ortamının temel alanlarıdır.

Türkiye yatırım için güvenli mi? Bu sorunun cevabını merak ediyorsanız, makalemizi okuyabilirsiniz.

Is Turkey Safe for Investment? Six Advantages to Grow Your Business in Turkey for 2023 and Beyond

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Türkiye'de yatırım yapmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. İlgili makalelerimize göz atabilirsiniz:

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Türkiye yatırımlar için uygun bir ülke midir ve 2024 FATF Türkiye kararı nasıl bir etki doğurabilir?

Euro ve Dolar gibi yabancı para birimlerinin kur artış oranları dikkate alındığında, Türkiye doğrudan yapılacak yabancı yatırımlar için daha popüler bir yatırım alanı haline gelmektedir. Türk pazarları, düşük istihdam ve tesis maliyetleri ile birlikte iş odaklı bir ortam sunmaktadır. Ayrıca, birçok Türk şirketi işlerini büyütme ve yatırımlarını ülke içinde veya dışında genişletme konusunda niyetlidir. İstanbul'daki ve Ankara'daki yatırım avukatlarının yatırım danışmanlığı, yabancı ve yerli yatırımcıların işlerini büyütmelerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye'de kurumsal yönetimi düzenleyen temel hukuki araçlar nelerdir?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Türkiye'de kurumsal yönetim uygulamalarını yönetmek için iki temel hukuki düzenlemedir.

2024 FATF Türkiye kararı ve kurumun uluslararası toplumdaki rolü nedir?

Mali Eylem Görev Gücü (FATF), kara para aklama ve terör finansmanına karşı global finansal sistemi korumayı ve politikaları teşvik etmeyi hedefleyen bağımsız bir hükümetlerarası organdır. Ayrıca, yüksek riskli bölgelerin belirlenmesi, ülkelerin FATF Standartları ile uyumlu hukuki, yürütme ve yargı yapılarının iyileştirilmesini sağlamak için önemli bir araçtır. Bir ülke FATF Standartlarını sürekli olarak uygulamada başarısız olursa, “Yüksek Riskli Bölge” olarak kabul edilir ve “Gri ve Kara liste” olarak adlandırılır.

2024 FATF Türkiye Kararı

2024 FATF Türkiye kararı ile Genel Kurulu tarafından güncel bir raporun benimsenmesiyle Türkiye'nin adı “Gri ve Kara Listelerden” çıkarılmıştır. Türkiye'nin gri listeye dahil edilmesi, özellikle 2024 Son Taslak Kripto Yasası'nın benimsenmesine yönelik yeni hazırlıklar nedeniyle iptal edilmiştir. Bu gelişmenin, Türkiye'de yatırım dostu fırsatların geliştirilmesinde büyük bir önem taşımaktadır.Türkiye, aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirerek tüm taahhütleri karşıladığı görülmektedir:

Kara para aklama ihlalleri için caydırıcı yaptırımlar uygulamak;

Kara para aklama soruşturmalarını desteklemek için finansal istihbaratın kullanımını artırmak;

Daha karmaşık kara para aklama soruşturmaları ve kovuşturmaları yapmak;

Suçlu varlıkların geri kazanılması ve terör finansmanı davalarının takip edilmesinden sorumlu yetkililer için net sorumluluklar ve ölçülebilir performans hedefleri ve kriterleri belirlemek;

Terör davalarında daha fazla finansal soruşturma yapmak;

Terör finansmanı soruşturmalarını ve kovuşturmalarını öncelikli hale getirmek;

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 ve 1267 sayılı kararlarının etkili bir şekilde uygulanması.

Sonuç

Sonuç olarak, Türkiye'nin gri listede yer alması, Türkiye'ye doğrudan yapılacak yabancı yatırımları etkileyerek ciddi zorluklar yaşamasına neden olmuştur. Bu bağlamda, 2024 FATF Türkiye kararı ile Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, Türkiye yargı yetkisi altında yabancı yatırımların ölçeğini artırma üzerinde doğrudan bir etki yaratacaktır. Yatırımcı güvenindeki artış, Türkiye'deki ekonomik koşullar üzerinde temel bir etki yapacaktır. Özellikle, uluslararası hukuk avukatları ve yatırım avukatları, 2024 FATF Türkiye kararının Türkiye üzerindeki mevcut ve ortaya çıkan tüm sonuçlarını yönetmeye hazır olmalıdır.

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