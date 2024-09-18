Yayımlanan yeni Rehber, talih ve bahis oyunları alanında şüpheli işlem bildirimine ilişkin usulleri netleştirerek, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı risk yönetimini ve işlem izleme mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

13.09.2024 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (“MASAK”) resmi internet sitesinde “Talih ve Bahis Oyunları Alanında Faaliyet Gösterenler Şüpheli İşlem Bildirimi Rehberi”1 (“Rehber”) yayımlanmıştır.2 Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu3 çerçevesinde hazırlanan bu rehber ile talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösteren kuruluşların şüpheli işlem bildirimlerini MASAK'a bildirim usul ve esaslarını düzenlemektedir. Rehber kara para aklamasının önlenmesine yönelik olarak, bu alanda faaliyet gösteren kurumların müşteri tanıma ve işlem izleme mekanizmalarını güçlendirerek, risk yönetimi uygulamalarını daha etkin bir şekilde yerine getirmelerini amaçlamaktadır.

Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanın ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) tarafından güncellenen kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele standartları, ülkelerin bu alanlarda risklerini belirleyip analiz ederek, risklere karşı tedbir almalarını gerektirmektedir. Bu bağlamda ülkeler, Ulusal Risk Değerlendirmesi (“URD”) çalışmalarını tamamlayarak, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele politikalarını şekillendirmektedirler. Ülkemizde, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi4 kapsamında URD'nin güncellenmesi MASAK Başkanlığı tarafından koordine edilmektedir. 2018-2022 verilerine dayanarak hazırlanan URD raporu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2023'te onaylanmıştır.

Yeni Rehber

URD kapsamında hazırlanan Rehber doğrultusunda, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösteren Milli Piyango İdaresi, Türkiye Jokey Kulübü ve Spor Toto Teşkilatı gibi kuruluşlar için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Rehber'de, şüpheli işlem bildirimlerinin fiziki veya elektronik ortamda nasıl yapılacağı ve bildirim formlarının nasıl doldurulacağı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Rehber'de belirtilen esas ve usuller doğrultusunda yükümlülerin 12.09.2024 tarihinden itibaren şüpheli işlem bildirimlerini MASAK'a iletmeleri zorunludur. Rehber'deki ana başlıklar ise şu şekildedir:

Şüpheli İşlem Bildirimi Usulleri: Elektronik ortamda MASAK Online sistemi aracılığıyla yapılması esastır. Zorunlu hallerde kâğıt ortamında bildirim mümkündür.

Şüpheli İşlem Bildirim Formu5: Formun içerdiği gerçek ve tüzel kişi bilgileri, hesap bilgileri, şüpheli işlem kategorileri, işlem detayları ve açıklama gibi alanların nasıl doldurulacağı rehberde ayrıntılı olarak izah edilmiştir.

Şüpheli İşlem Tipleri: Belirli işlemler (para yatırma/çekme, transfer, bahis oynama işlemleri vb.) için bildirimde bulunulması gereken durumlar açıklanmıştır.

Referans Değer Tabloları: Hesap türleri, işlem türleri, şüpheli işlem kategorileri gibi konular için referans değerler verilmiştir.

Sonuç

Yayımlanan yeni Rehber doğrultusunda, talih ve bahis oyunları alanında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen şüpheli işlemlerin, ilgili mevzuat uyarınca kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında bildirilmesinde izlenecek usul ve esaslar netleştirilmiş ve bu süreç standartlaştırılmıştır.

Footnotes

1. Rehber'e buradan ulaşabilirsiniz.

2. Rehber'in yayımlanmasına ilişkin duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz

3. Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz.

4. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Strateji Belgesi'ne buradan ulaşabilirsiniz.

5. Şüpheli İşlem Bildirim Formu'na buradan ulaşabilirsiniz.

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